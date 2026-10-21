https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/aslan-fransada-kukredi-galatasaray-lille-engelini-4-golle-asti-1109749946.html

Aslan, Fransa'da kükredi: Galatasaray, Lille engelini 4 golle aştı

Aslan, Fransa'da kükredi: Galatasaray, Lille engelini 4 golle aştı

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Fransa temsilcisi Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup etti. 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T21:44+0300

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Fransa temsilcisi Lille'e konuk oldu.Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılıların gollerini 2. dakikada Yunus Akgün, 44. dakikada A. Batrakov, 52. dakikada N. Bentaleb'in kendi kalesine attığı gol ve 61. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Lille'in golleri ise 7 ve 39. dakikalarda S. Diaoune'dan geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/galatasaray---barcelona-maci-ilk-11leri-belli-oldu-1109514605.html

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