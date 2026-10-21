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Aslan, Fransa'da kükredi: Galatasaray, Lille engelini 4 golle aştı
Aslan, Fransa'da kükredi: Galatasaray, Lille engelini 4 golle aştı
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Fransa temsilcisi Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup etti. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T21:44+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Fransa temsilcisi Lille'e konuk oldu.Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılıların gollerini 2. dakikada Yunus Akgün, 44. dakikada A. Batrakov, 52. dakikada N. Bentaleb'in kendi kalesine attığı gol ve 61. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Lille'in golleri ise 7 ve 39. dakikalarda S. Diaoune'dan geldi.
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Aslan, Fransa'da kükredi: Galatasaray, Lille engelini 4 golle aştı

21:44 21.10.2026
© AA / Mustafa YalçınGalatasaray - Lille maçı
Galatasaray - Lille maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© AA / Mustafa Yalçın
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Fransa temsilcisi Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Fransa temsilcisi Lille'e konuk oldu.
Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılıların gollerini 2. dakikada Yunus Akgün, 44. dakikada A. Batrakov, 52. dakikada N. Bentaleb'in kendi kalesine attığı gol ve 61. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Lille'in golleri ise 7 ve 39. dakikalarda S. Diaoune'dan geldi.
Galatasaray - Barcelona - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
SPOR
Galatasaray, Barcelona’ya 4-1 mağlup oldu: Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları
13 Ekim, 20:59
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