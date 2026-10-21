https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/aslan-fransada-kukredi-galatasaray-lille-engelini-4-golle-asti-1109749946.html
Aslan, Fransa'da kükredi: Galatasaray, Lille engelini 4 golle aştı
Aslan, Fransa'da kükredi: Galatasaray, Lille engelini 4 golle aştı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Fransa temsilcisi Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup etti. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T21:44+0300
2026-10-21T21:44+0300
2026-10-21T21:44+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Fransa temsilcisi Lille'e konuk oldu.Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılıların gollerini 2. dakikada Yunus Akgün, 44. dakikada A. Batrakov, 52. dakikada N. Bentaleb'in kendi kalesine attığı gol ve 61. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Lille'in golleri ise 7 ve 39. dakikalarda S. Diaoune'dan geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/galatasaray---barcelona-maci-ilk-11leri-belli-oldu-1109514605.html
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yunus akgün, fransa, galatasaray, lille, uefa, maç, maç yayını, tarihi maç, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi
yunus akgün, fransa, galatasaray, lille, uefa, maç, maç yayını, tarihi maç, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi
Aslan, Fransa'da kükredi: Galatasaray, Lille engelini 4 golle aştı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Fransa temsilcisi Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Fransa temsilcisi Lille'e konuk oldu.
Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılıların gollerini 2. dakikada Yunus Akgün, 44. dakikada A. Batrakov, 52. dakikada N. Bentaleb'in kendi kalesine attığı gol ve 61. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Lille'in golleri ise 7 ve 39. dakikalarda S. Diaoune'dan geldi.