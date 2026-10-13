https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/galatasaray---barcelona-maci-ilk-11leri-belli-oldu-1109514605.html
Galatasaray - Barcelona maçı ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray - Barcelona maçı ilk 11'leri belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T20:59+0300
2026-10-13T20:59+0300
2026-10-13T20:59+0300
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barcelona
osimhen
cubarsi
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Galatasaray'ın Barcelona'yla oynayacağı karşılaşmada sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.Sarı-kırmızılıların ilk 11'inde Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao ve Osimhen yer aldı.Barcelona ise Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermin, Yamal, Gordon ve Olmo ilk 11'iyle sahaya çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/barcelona-teknik-direktoru-flick-galatasaray-buyuk-bir-takim-ve-buyuk-takim-gibi-oynuyor-1109481854.html
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barcelona, osimhen, cubarsi, pedri, yamal, galatasaray, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi
barcelona, osimhen, cubarsi, pedri, yamal, galatasaray, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi
Galatasaray - Barcelona maçı ilk 11'leri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.
Galatasaray'ın Barcelona'yla oynayacağı karşılaşmada sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
Sarı-kırmızılıların ilk 11'inde Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao ve Osimhen yer aldı.
Barcelona ise Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermin, Yamal, Gordon ve Olmo ilk 11'iyle sahaya çıkacak.