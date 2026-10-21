https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/adanada-mesire-alaninda-cinayet-supheli-kacarken-yakalandi-1109742883.html

Adana'da mesire alanında cinayet: Şüpheli kaçarken yakalandı

Adana'da mesire alanında cinayet: Şüpheli kaçarken yakalandı

Sputnik Türkiye

Adana'nın Kozan ilçesinde piknik yapan genç kız pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli ise yakalandı. 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T17:22+0300

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2026-10-21T17:22+0300

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Dağılcak Mesire Alanı'nda kız kardeşi ve arkadaşıyla piknik yapan 22 yaşındaki Sevda Dinler'e henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açıldı.Olayın ardından otomobille kaçmaya çalışan şüpheli G.F., bir restoranda yemek yiyen istirahatli polis memuru tarafından yakalandı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Dinler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/park-halindeki-aracta-oldurulmustu-16-yasindaki-hiranur-nilgun-aygar-cinayetinde-karar-1109679153.html

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adana, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana barosu, adana cumhuriyet başsavcılığı, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası