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Adana'da mesire alanında cinayet: Şüpheli kaçarken yakalandı
Adana'da mesire alanında cinayet: Şüpheli kaçarken yakalandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde piknik yapan genç kız pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli ise yakalandı. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T17:22+0300
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cinayet
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Dağılcak Mesire Alanı'nda kız kardeşi ve arkadaşıyla piknik yapan 22 yaşındaki Sevda Dinler'e henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açıldı.Olayın ardından otomobille kaçmaya çalışan şüpheli G.F., bir restoranda yemek yiyen istirahatli polis memuru tarafından yakalandı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Dinler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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adana, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana barosu, adana cumhuriyet başsavcılığı, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
adana, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana barosu, adana cumhuriyet başsavcılığı, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası

Adana'da mesire alanında cinayet: Şüpheli kaçarken yakalandı

17:22 21.10.2026
© AA / Fatih AzgınAdana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, piknik yapan 22 yaşındaki genç kızı pompalı tüfekle öldürdü. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, piknik yapan 22 yaşındaki genç kızı pompalı tüfekle öldürdü. Olay yerine ekipler sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© AA / Fatih Azgın
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Adana'nın Kozan ilçesinde piknik yapan genç kız pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli ise yakalandı.
Dağılcak Mesire Alanı'nda kız kardeşi ve arkadaşıyla piknik yapan 22 yaşındaki Sevda Dinler'e henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açıldı.
Olayın ardından otomobille kaçmaya çalışan şüpheli G.F., bir restoranda yemek yiyen istirahatli polis memuru tarafından yakalandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Dinler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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