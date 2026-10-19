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Park halindeki araçta öldürülmüştü: 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar cinayetinde karar
Park halindeki araçta öldürülmüştü: 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar cinayetinde karar
Sputnik Türkiye
16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın öldürülmesine ilişkin davanın istinaf incelemesinde, tutuklu sanık Hüseyin Arda Ş'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası... 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T18:57+0300
2026-10-19T18:57+0300
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Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin davada, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanık Hüseyin Arda Ş'ye 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuksuz yargılanan Mustafa Z. ve Nazmi Ç'ye ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4'er ay hapis cezası verdi.Duruşmalı istinaf incelemesine Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılan sanıklar, savunmalarında suçlamalara ilişkin beyanlarda bulundu. Hüseyin Arda Ş, olayda tabancanın tetiğine basmadığını öne sürerek silahı bulundurduğu için suçlu olduğunu ve pişmanlık duyduğunu ifade etti. Diğer iki sanık da olayla ilgilerinin bulunmadığını savundu.Hiranur Nilgün Aygar'ın annesi Gülten Tan ise sanıkların en ağır cezayı almasını istedi. Mahkeme heyeti, kararında sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/mersinde-16-yasindaki-genc-kiz-silahla-vurulmus-halde-olu-bulundu-otomobilde-bulunan-3-zanli-1098996646.html
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cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, şüpheli ölüm, ölüm nedenleri
cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, şüpheli ölüm, ölüm nedenleri

Park halindeki araçta öldürülmüştü: 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar cinayetinde karar

18:57 19.10.2026
Hiranur Aygan
Hiranur Aygan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
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16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın öldürülmesine ilişkin davanın istinaf incelemesinde, tutuklu sanık Hüseyin Arda Ş'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin davada, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi kararını açıkladı.
Mahkeme, tutuklu sanık Hüseyin Arda Ş'ye 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuksuz yargılanan Mustafa Z. ve Nazmi Ç'ye ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4'er ay hapis cezası verdi.
Duruşmalı istinaf incelemesine Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılan sanıklar, savunmalarında suçlamalara ilişkin beyanlarda bulundu. Hüseyin Arda Ş, olayda tabancanın tetiğine basmadığını öne sürerek silahı bulundurduğu için suçlu olduğunu ve pişmanlık duyduğunu ifade etti. Diğer iki sanık da olayla ilgilerinin bulunmadığını savundu.
Hiranur Nilgün Aygar'ın annesi Gülten Tan ise sanıkların en ağır cezayı almasını istedi. Mahkeme heyeti, kararında sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmetti.
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