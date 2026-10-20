https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/zaharova-hollanda-rus-jimnastikcilere-karsi-sovenist-yontemlere-basvuracak-kadar-dustu-1109697470.html
Zaharova: Hollanda, Rus jimnastikçilere karşı şovenist yöntemlere başvuracak kadar düştü
Zaharova: Hollanda, Rus jimnastikçilere karşı şovenist yöntemlere başvuracak kadar düştü
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Hollanda'nın özellikle Rus jimnastik takımını zayıflatmaya yönelik ‘açıkça şovenist yöntemlere’ başvuracak kadar... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T12:59+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus jimnastikçilere vize verilmemesine ilişkin yorumunda özellikle Rus jimnastik takımını zayıflatmaya yönelik ‘açıkça şovenist yöntemlere’ başvuracak kadar düşen Hollanda'nın yarışmanın adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesini sağlama konusunda yetersiz kaldığını vurguladı.Hollanda'nın Moskova Büyükelçiliği'nin uzun süre Rusya milli artistik jimnastik takımının vize başvurularını kabul etmediğine, 'ardından da yapay bir şekilde yaratılan zaman darlığı koşulları altında nihayet herkese olmamak üzere vize verdiğine dikkat çeken Zaharova, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/rus-jimnastikciler-vize-verilmemesi-nedeniyle-dunya-sampiyonasina-katilamayacak-1109514464.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, hollanda, rus sporcular, vize, ret, yorum, ab
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, hollanda, rus sporcular, vize, ret, yorum, ab
Zaharova: Hollanda, Rus jimnastikçilere karşı şovenist yöntemlere başvuracak kadar düştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Hollanda'nın özellikle Rus jimnastik takımını zayıflatmaya yönelik ‘açıkça şovenist yöntemlere’ başvuracak kadar düştüğünü belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus jimnastikçilere vize verilmemesine ilişkin yorumunda özellikle Rus jimnastik takımını zayıflatmaya yönelik ‘açıkça şovenist yöntemlere’ başvuracak kadar düşen Hollanda'nın yarışmanın adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesini sağlama konusunda yetersiz kaldığını vurguladı.
Ekibimizi zayıflatmayı amaçlayan, açıkça dolandırıcı şovenist taktiklere başvurmak, Hollanda makamlarının mevcut ahlaki karakteriyle tamamen uyumludur. Uluslararası spor federasyonlarını, çeşitli turnuvalar için ev sahibi ülkeleri belirlerken Hollanda'nın müsabakaların adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesini sağlama konusunda yetersiz olduğunu göz önünde bulundurmaya çağırıyoruz.
Hollanda'nın Moskova Büyükelçiliği'nin uzun süre Rusya milli artistik jimnastik takımının vize başvurularını kabul etmediğine, 'ardından da yapay bir şekilde yaratılan zaman darlığı koşulları altında nihayet herkese olmamak üzere vize verdiğine dikkat çeken Zaharova, şöyle devam etti:
İsimleri belirtilmeyen AB müttefiklerinin tutumu gerekçe gösterilerek, oldukça zorlama bir bahaneyle, Rusya’nın en üst dereceler için yarışan en güçlü ve en çok madalya kazanmış jimnastikçilerine vize verilmedi.