https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/zaharova-hollanda-rus-jimnastikcilere-karsi-sovenist-yontemlere-basvuracak-kadar-dustu-1109697470.html

Zaharova: Hollanda, Rus jimnastikçilere karşı şovenist yöntemlere başvuracak kadar düştü

Zaharova: Hollanda, Rus jimnastikçilere karşı şovenist yöntemlere başvuracak kadar düştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Hollanda'nın özellikle Rus jimnastik takımını zayıflatmaya yönelik ‘açıkça şovenist yöntemlere’ başvuracak kadar... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T12:59+0300

2026-10-20T12:59+0300

2026-10-20T12:59+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus jimnastikçilere vize verilmemesine ilişkin yorumunda özellikle Rus jimnastik takımını zayıflatmaya yönelik ‘açıkça şovenist yöntemlere’ başvuracak kadar düşen Hollanda'nın yarışmanın adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesini sağlama konusunda yetersiz kaldığını vurguladı.Hollanda'nın Moskova Büyükelçiliği'nin uzun süre Rusya milli artistik jimnastik takımının vize başvurularını kabul etmediğine, 'ardından da yapay bir şekilde yaratılan zaman darlığı koşulları altında nihayet herkese olmamak üzere vize verdiğine dikkat çeken Zaharova, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/rus-jimnastikciler-vize-verilmemesi-nedeniyle-dunya-sampiyonasina-katilamayacak-1109514464.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, hollanda, rus sporcular, vize, ret, yorum, ab