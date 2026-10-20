https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/yeni-partinin-ismi-degisecek-mi-aym-kararini-verecek-1109704819.html
Yeni Parti'nin ismi değişecek mi? AYM kararını verecek
Yeni Parti'nin ismi değişecek mi? AYM kararını verecek
Sputnik Türkiye
AYM, Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılıp siyasi partiler sicilinden terkin edilmesi talebini 21 Ekim'de görüşecek. Yenilik Partisi'nin isim... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T15:53+0300
2026-10-20T15:53+0300
2026-10-20T15:53+0300
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Anayasa Mahkemesi, 21 Ekim'de yapılacak Genel Kurul toplantısının gündemine Yeni Parti'nin ismine ilişkin başvuruyu aldı.Yüksek Mahkeme, toplantıda "Yeni Parti" isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olup olmadığını inceleyecek.Genel Kurulda ayrıca "partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebi görüşülecek.AYM'nin, Genel Kurul toplantısında, "Yeni Parti" isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olup olmadığına ve "partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini görüşerek karara bağlaması bekleniyor.Yeni Parti'ye savunma için bir ay süre tanınmıştıYeni Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış, Başsavcılık da "iltibas" nedeniyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuş ve 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM'ye gönderilmişti.Yüksek Mahkeme, 29 Eylül'deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşmüş ve savunmasını sunması için partiye bir ay süre tanımıştı. Yeni Parti de söz konusu süre içinde savunmasını hazırlayarak AYM'ye göndermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/yeni-yol-partisinden-istifa-etmisti-cemalettin-kani-torun-ak-partiye-katildi-1109704393.html
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yeni parti, aym, anayasa mahkemesi (aym), isim
yeni parti, aym, anayasa mahkemesi (aym), isim
Yeni Parti'nin ismi değişecek mi? AYM kararını verecek
AYM, Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılıp siyasi partiler sicilinden terkin edilmesi talebini 21 Ekim'de görüşecek. Yenilik Partisi'nin isim benzerliği itirazı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı isim değişikliği istemiş, değişiklik yapılmayınca dosyayı AYM'ye göndermişti.
Anayasa Mahkemesi, 21 Ekim'de yapılacak Genel Kurul toplantısının gündemine Yeni Parti'nin ismine ilişkin başvuruyu aldı.
Yüksek Mahkeme, toplantıda "Yeni Parti" isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olup olmadığını inceleyecek.
Genel Kurulda ayrıca "partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebi görüşülecek.
AYM'nin, Genel Kurul toplantısında, "Yeni Parti" isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olup olmadığına ve "partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini görüşerek karara bağlaması bekleniyor.
Yeni Parti'ye savunma için bir ay süre tanınmıştı
Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış, Başsavcılık da "iltibas" nedeniyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuş ve 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM'ye gönderilmişti.
Yüksek Mahkeme, 29 Eylül'deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşmüş ve savunmasını sunması için partiye bir ay süre tanımıştı. Yeni Parti de söz konusu süre içinde savunmasını hazırlayarak AYM'ye göndermişti.