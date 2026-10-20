https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/yeni-yol-partisinden-istifa-etmisti-cemalettin-kani-torun-ak-partiye-katildi-1109704393.html
Yeni Yol Partisi'nden istifa etmişti: Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
Yeni Yol Partisi'nden istifa etmişti: Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
Sputnik Türkiye
Yeni Yol Partisi'nden istifa eden Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T15:48+0300
2026-10-20T15:48+0300
2026-10-20T15:48+0300
türki̇ye
ak parti
milletvekili
recep tayyip erdoğan
rozet
cemalettin kani torun
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Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı. Torun'un rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Torun'un katılımıyla AK Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 281'e yükseldi.
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ak parti, milletvekili, recep tayyip erdoğan, rozet, cemalettin kani torun
ak parti, milletvekili, recep tayyip erdoğan, rozet, cemalettin kani torun
Yeni Yol Partisi'nden istifa etmişti: Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
Yeni Yol Partisi'nden istifa eden Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı.
Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı. Torun'un rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Torun'un katılımıyla AK Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 281'e yükseldi.