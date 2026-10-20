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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/yeni-yol-partisinden-istifa-etmisti-cemalettin-kani-torun-ak-partiye-katildi-1109704393.html
Yeni Yol Partisi'nden istifa etmişti: Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
Yeni Yol Partisi'nden istifa etmişti: Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
Sputnik Türkiye
Yeni Yol Partisi'nden istifa eden Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T15:48+0300
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türki̇ye
ak parti
milletvekili
recep tayyip erdoğan
rozet
cemalettin kani torun
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Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı. Torun'un rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Torun'un katılımıyla AK Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 281'e yükseldi.
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ak parti, milletvekili, recep tayyip erdoğan, rozet, cemalettin kani torun
ak parti, milletvekili, recep tayyip erdoğan, rozet, cemalettin kani torun

Yeni Yol Partisi'nden istifa etmişti: Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı

15:48 20.10.2026
© TCCB / Murat KulaBursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
© TCCB / Murat Kula
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Yeni Yol Partisi'nden istifa eden Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı.
Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı. Torun'un rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Torun'un katılımıyla AK Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 281'e yükseldi.
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