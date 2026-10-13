https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/gecici-olmasi-bekleniyordu-tffden-anthony-taylor-icin-karar-geldi-1109491512.html
Geçici olması bekleniyordu: TFF'den Anthony Taylor için karar geldi
Geçici olması bekleniyordu: TFF'den Anthony Taylor için karar geldi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de geçen hafta hakem atamalarını yapan Anthony Taylor için Türkiye Futbol Federasyonu flaş bir karar verdi. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T09:47+0300
2026-10-13T09:47+0300
2026-10-13T09:47+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
merkez hakem kurulu (mhk)
trendyol süper lig
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/07/1109368518_0:4:822:466_1920x0_80_0_0_70ae4618c1ea6f1d1997fcba997ddb24.jpg
TFF'den Anthony Taylor kararı geldi, MHK'deki görev dağılımı netleşti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik başlattığı "Hakemler Dosyası" soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu önce gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı.Türkiye Futbol Federasyonu, Gündoğdu'nun istifa etmesiyle İngiliz eski hakem Anthony Taylor ve Alan Snoddy'yi geçen haftaki maçlara hakemleri ataması için görevlendirmişti. Görevin geçici olarak düşünülüyordu ancak TFF'de flaş karar çıktı.HT Spor'un haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu, Anthony Taylor ve Alan Snoddy'nin sezon sonuna kadar hakem atamalarında görev alması için anlaşmaya vardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/super-ligde-7-haftanin-hakemleri-aciklandi-1109391888.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/07/1109368518_69:0:697:471_1920x0_80_0_0_d7e6dbb5d727c84981bb0f7fe5050cb4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), merkez hakem kurulu (mhk), trendyol süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff), merkez hakem kurulu (mhk), trendyol süper lig
Geçici olması bekleniyordu: TFF'den Anthony Taylor için karar geldi
Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de geçen hafta hakem atamalarını yapan Anthony Taylor için Türkiye Futbol Federasyonu flaş bir karar verdi.
TFF'den Anthony Taylor kararı geldi, MHK'deki görev dağılımı netleşti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik başlattığı "Hakemler Dosyası" soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu önce gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı.Türkiye Futbol Federasyonu, Gündoğdu'nun istifa etmesiyle İngiliz eski hakem Anthony Taylor ve Alan Snoddy'yi geçen haftaki maçlara hakemleri ataması için görevlendirmişti. Görevin geçici olarak düşünülüyordu ancak TFF'de flaş karar çıktı.
HT Spor'un haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu, Anthony Taylor ve Alan Snoddy'nin sezon sonuna kadar hakem atamalarında görev alması için anlaşmaya vardı.