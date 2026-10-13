https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/gecici-olmasi-bekleniyordu-tffden-anthony-taylor-icin-karar-geldi-1109491512.html

Geçici olması bekleniyordu: TFF'den Anthony Taylor için karar geldi

Geçici olması bekleniyordu: TFF'den Anthony Taylor için karar geldi

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de geçen hafta hakem atamalarını yapan Anthony Taylor için Türkiye Futbol Federasyonu flaş bir karar verdi. 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T09:47+0300

2026-10-13T09:47+0300

2026-10-13T09:47+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

merkez hakem kurulu (mhk)

trendyol süper lig

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TFF'den Anthony Taylor kararı geldi, MHK'deki görev dağılımı netleşti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik başlattığı "Hakemler Dosyası" soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu önce gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı.Türkiye Futbol Federasyonu, Gündoğdu'nun istifa etmesiyle İngiliz eski hakem Anthony Taylor ve Alan Snoddy'yi geçen haftaki maçlara hakemleri ataması için görevlendirmişti. Görevin geçici olarak düşünülüyordu ancak TFF'de flaş karar çıktı.HT Spor'un haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu, Anthony Taylor ve Alan Snoddy'nin sezon sonuna kadar hakem atamalarında görev alması için anlaşmaya vardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/super-ligde-7-haftanin-hakemleri-aciklandi-1109391888.html

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Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), merkez hakem kurulu (mhk), trendyol süper lig