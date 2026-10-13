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Geçici olması bekleniyordu: TFF'den Anthony Taylor için karar geldi
Geçici olması bekleniyordu: TFF'den Anthony Taylor için karar geldi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de geçen hafta hakem atamalarını yapan Anthony Taylor için Türkiye Futbol Federasyonu flaş bir karar verdi. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T09:47+0300
2026-10-13T09:47+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
merkez hakem kurulu (mhk)
trendyol süper lig
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TFF'den Anthony Taylor kararı geldi, MHK'deki görev dağılımı netleşti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik başlattığı "Hakemler Dosyası" soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu önce gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı.Türkiye Futbol Federasyonu, Gündoğdu'nun istifa etmesiyle İngiliz eski hakem Anthony Taylor ve Alan Snoddy'yi geçen haftaki maçlara hakemleri ataması için görevlendirmişti. Görevin geçici olarak düşünülüyordu ancak TFF'de flaş karar çıktı.HT Spor'un haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu, Anthony Taylor ve Alan Snoddy'nin sezon sonuna kadar hakem atamalarında görev alması için anlaşmaya vardı.
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türkiye futbol federasyonu (tff), merkez hakem kurulu (mhk), trendyol süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff), merkez hakem kurulu (mhk), trendyol süper lig

Geçici olması bekleniyordu: TFF'den Anthony Taylor için karar geldi

09:47 13.10.2026
© AAAnthony Taylor
Anthony Taylor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© AA
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Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de geçen hafta hakem atamalarını yapan Anthony Taylor için Türkiye Futbol Federasyonu flaş bir karar verdi.
TFF'den Anthony Taylor kararı geldi, MHK'deki görev dağılımı netleşti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik başlattığı "Hakemler Dosyası" soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu önce gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı.Türkiye Futbol Federasyonu, Gündoğdu'nun istifa etmesiyle İngiliz eski hakem Anthony Taylor ve Alan Snoddy'yi geçen haftaki maçlara hakemleri ataması için görevlendirmişti. Görevin geçici olarak düşünülüyordu ancak TFF'de flaş karar çıktı.
HT Spor'un haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu, Anthony Taylor ve Alan Snoddy'nin sezon sonuna kadar hakem atamalarında görev alması için anlaşmaya vardı.
Hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
SPOR
Eski hakem Anthony Taylor ve ekibi atamaları yaptı: Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
8 Ekim, 14:41
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