https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/tff-acikladi-bahis-oynadigi-tespit-edilen-448-kulup-yoneticisini-pfdkya-sevk-etti-1109171493.html
TFF açıkladı: Bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini PFDK'ya sevk etti
TFF açıkladı: Bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini PFDK'ya sevk etti
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen yöneticilerin PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T17:18+0300
2026-09-30T17:18+0300
2026-09-30T17:21+0300
spor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
bahis
yasa dışı bahis
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen isimlerin tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.Hangi isimler sevk edildi?PFDK'ya sevk edilen kişiler arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile mevcut TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Galatasaray yöneticisi Emir Aral ve Beşiktaş'ın şu anki yönetim kurulunda yer alan Hakan Daltaban da bulunuyor.
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), bahis, yasa dışı bahis
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), bahis, yasa dışı bahis
TFF açıkladı: Bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini PFDK'ya sevk etti
17:18 30.09.2026 (güncellendi: 17:21 30.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen yöneticilerin PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen isimlerin tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
Hangi isimler sevk edildi?
PFDK'ya sevk edilen kişiler arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile mevcut TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Galatasaray yöneticisi Emir Aral ve Beşiktaş'ın şu anki yönetim kurulunda yer alan Hakan Daltaban da bulunuyor.