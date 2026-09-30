https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/tff-acikladi-bahis-oynadigi-tespit-edilen-448-kulup-yoneticisini-pfdkya-sevk-etti-1109171493.html

TFF açıkladı: Bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini PFDK'ya sevk etti

TFF açıkladı: Bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini PFDK'ya sevk etti

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen yöneticilerin PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu. 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T17:18+0300

2026-09-30T17:18+0300

2026-09-30T17:21+0300

spor

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

türkiye futbol federasyonu (tff)

bahis

yasa dışı bahis

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen isimlerin tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.Hangi isimler sevk edildi?PFDK'ya sevk edilen kişiler arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile mevcut TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Galatasaray yöneticisi Emir Aral ve Beşiktaş'ın şu anki yönetim kurulunda yer alan Hakan Daltaban da bulunuyor.

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2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), bahis, yasa dışı bahis