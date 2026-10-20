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Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve sis etkili olacak
Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve sis etkili olacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Ekim 2026 Salı günü için yayımlanan hava durumu tahminlerine göre, Karadeniz kıyıları ile 8 ilin tamamında veya belirli... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bulutlu ve yer yer yağışlı hava etkisini sürdürecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay'ın kıyı kesimleri, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise havanın genel olarak az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle Trakya ve iç kesimlerde sis ve pus etkili olacak. Meteoroloji, ülke genelinde güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığını bildirdi.Meteoroloji açıkladı: Hangi illerde yağmur yağacak?Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre, yağışlar özellikle Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yoğunlaşacak.Samsun, Trabzon ve Rize çevrelerinde aralıklı sağanak yağış beklenirken, Tokat ve Artvin çevrelerinde de yerel yağışlar görülecek. Doğu Anadolu'da ise Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.İç Anadolu'da Sivas, Akdeniz'de ise Hatay'ın kıyı kesimleri yağış beklenen yerler arasında bulunuyor. Hatay kıyılarında yağışların aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması öngörülüyor.İstanbul ve Ankara'da hava nasıl olacak?İstanbul'da hava sıcaklığının 20 derece olması beklenirken, kent genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek.Ankara'da sıcaklık 18 derece seviyesinde seyredecek. Başkentte parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olabilecek.İzmir'de 24, Antalya'da 25 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Her iki kentte de parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalacakMeteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyredecek.İç Anadolu'da Konya ve Nevşehir'de 16, Eskişehir'de 17 derece sıcaklık bekleniyor. Doğu Anadolu'da Erzurum ve Kars'ta termometrelerin 17 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor.Güney kesimlerde ise sıcaklıklar daha yüksek olacak. Adana'da 27, Şanlıurfa'da 25, Diyarbakır'da 24 derece beklenirken, rüzgarın ülke genelinde hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.Marmara ve İç Anadolu'da sis ve pus bekleniyorMeteoroloji'nin tahminlerinde dikkat çeken bir diğer unsur ise sis ve pus oldu. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi genelinde, Ege'nin iç kesimlerinde, İç Anadolu'da ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus görülebilecek.Doğu Anadolu'da da sabah ve gece saatlerinde benzer hava koşullarının etkili olması bekleniyor.Özellikle sabah saatlerinde oluşabilecek sisin yerel olarak görüş mesafesini azaltabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle sürücülerin görüş koşullarına dikkat etmesi önem taşıyor.İl il hava durumu: Bugün hava kaç derece?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Ekim Salı günü için paylaşılan tahminlerine göre, bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:Denizlerde hava durumu: Fırtına bekleniyor mu?Meteoroloji'nin deniz tahminlerine göre, Türkiye'nin denizlerinde fırtına beklenmiyor. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de rüzgarın genel olarak 3 ila 5 kuvvetinde esmesi öngörülüyor.Karadeniz'de dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre arasında olması beklenirken, doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek. Yağış sırasında görüş mesafesinin orta seviyeye düşebileceği tahmin ediliyor.Marmara Denizi'nde dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, Ege ve Akdeniz'de ise 1 ila 2 metre arasında olacak. Doğu Akdeniz'de aralıklı sağanak yağış beklenirken, Van Gölü'nde dalga yüksekliğinin 0,25 ila 0,50 metre arasında seyredeceği öngörülüyor.Meteoroloji'den güncel uyarı var mı?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaşılan son değerlendirmesinde güncel meteorolojik uyarı bulunmadığı belirtildi.Bununla birlikte, Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda beklenen yerel sağanak yağışlar ve iç kesimlerde görülebilecek sis nedeniyle hava koşullarının bölgesel olarak değişebileceği tahmin ediliyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, doğu anadolu, hatay, karadeniz, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve sis etkili olacak
07:02 20.10.2026 (güncellendi: 07:03 20.10.2026)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Ekim 2026 Salı günü için yayımlanan hava durumu tahminlerine göre, Karadeniz kıyıları ile 8 ilin tamamında veya belirli kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve iç kesimlerde sis ve pus görülecek. Sıcaklıklar birçok bölgede mevsim normallerinin altında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bulutlu ve yer yer yağışlı hava etkisini sürdürecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay'ın kıyı kesimleri, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise havanın genel olarak az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle Trakya ve iç kesimlerde sis ve pus etkili olacak. Meteoroloji, ülke genelinde güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığını bildirdi.
Meteoroloji açıkladı: Hangi illerde yağmur yağacak?
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre, yağışlar özellikle Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yoğunlaşacak.
Samsun, Trabzon ve Rize çevrelerinde aralıklı sağanak yağış beklenirken, Tokat ve Artvin çevrelerinde de yerel yağışlar görülecek. Doğu Anadolu'da ise Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
İç Anadolu'da Sivas, Akdeniz'de ise Hatay'ın kıyı kesimleri yağış beklenen yerler arasında bulunuyor. Hatay kıyılarında yağışların aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması öngörülüyor.
İstanbul ve Ankara'da hava nasıl olacak?
İstanbul'da hava sıcaklığının 20 derece olması beklenirken, kent genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek.
Ankara'da sıcaklık 18 derece seviyesinde seyredecek. Başkentte parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olabilecek.
İzmir'de 24, Antalya'da 25 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Her iki kentte de parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalacak
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyredecek.
İç Anadolu'da Konya ve Nevşehir'de 16, Eskişehir'de 17 derece sıcaklık bekleniyor. Doğu Anadolu'da Erzurum ve Kars'ta termometrelerin 17 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor.
Güney kesimlerde ise sıcaklıklar daha yüksek olacak. Adana'da 27, Şanlıurfa'da 25, Diyarbakır'da 24 derece beklenirken, rüzgarın ülke genelinde hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Marmara ve İç Anadolu'da sis ve pus bekleniyor
Meteoroloji'nin tahminlerinde dikkat çeken bir diğer unsur ise sis ve pus oldu. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi genelinde, Ege'nin iç kesimlerinde, İç Anadolu'da ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus görülebilecek.
Doğu Anadolu'da da sabah ve gece saatlerinde benzer hava koşullarının etkili olması bekleniyor.
Özellikle sabah saatlerinde oluşabilecek sisin yerel olarak görüş mesafesini azaltabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle sürücülerin görüş koşullarına dikkat etmesi önem taşıyor.
İl il hava durumu: Bugün hava kaç derece?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Ekim Salı günü için paylaşılan tahminlerine göre, bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:
İl
Sıcaklık
Hava durumu
İstanbul
20°C
Parçalı bulutlu
Ankara
18°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir
24°C
Parçalı ve az bulutlu
Bursa
22°C
Parçalı bulutlu
Antalya
25°C
Parçalı ve az bulutlu
Adana
27°C
Parçalı bulutlu
Hatay
25°C
Kıyılarda sağanak
Samsun
20°C
Hafif sağanak
Trabzon
19°C
Aralıklı sağanak
Rize
21°C
Aralıklı sağanak
Erzurum
17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kars
17°C
Öğleden sonra sağanak
Konya
16°C
Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir
17°C
Parçalı ve az bulutlu
Denizlerde hava durumu: Fırtına bekleniyor mu?
Meteoroloji'nin deniz tahminlerine göre, Türkiye'nin denizlerinde fırtına beklenmiyor. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de rüzgarın genel olarak 3 ila 5 kuvvetinde esmesi öngörülüyor.
Karadeniz'de dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre arasında olması beklenirken, doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek. Yağış sırasında görüş mesafesinin orta seviyeye düşebileceği tahmin ediliyor.
Marmara Denizi'nde dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, Ege ve Akdeniz'de ise 1 ila 2 metre arasında olacak. Doğu Akdeniz'de aralıklı sağanak yağış beklenirken, Van Gölü'nde dalga yüksekliğinin 0,25 ila 0,50 metre arasında seyredeceği öngörülüyor.
Meteoroloji'den güncel uyarı var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaşılan son değerlendirmesinde güncel meteorolojik uyarı bulunmadığı belirtildi.
Bununla birlikte, Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda beklenen yerel sağanak yağışlar ve iç kesimlerde görülebilecek sis nedeniyle hava koşullarının bölgesel olarak değişebileceği tahmin ediliyor.