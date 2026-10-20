https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/8-sehirde-vize-operasyonu-60-gozalti-karari-1109687547.html
8 şehirde vize şirketlerine 'bot' operasyonu: 60 gözaltı kararı
8 şehirde vize şirketlerine 'bot' operasyonu: 60 gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli sekiz şehirde vize dolandırıcılığı operasyonunda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T09:04+0300
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8 ilde vize şirketlerine yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Sosyal medya ve internet üzerinden garantili vize ve garantili randevu vaatleriyle vatandaşlardan ödeme aldıkları, taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği durumlarda tahsil edilen bedelleri tamamen veya kısmen iade etmeyerek haksız menfaat sağladıkları iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İlk operasyondan sonra boşluktan yararlandılarBaşsavcılık, söz konusu şüphelilerin ağustos ayında yapılan ilk operasyonun ardından piyasada bulunan boşluktan faydalanmaya çalıştığını belirledi.Bu tespit üzerine soruşturma nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi, bilişim suçları ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yönlerinden genişletildi.Sistemi bot uygulamalarla kilitledilerSoruşturma kapsamında incelenen dijital materyaller ve yazışmalarda, konsolosluklar veya yetkilendirilmiş başvuru merkezlerinin sistemlerindeki sınırlı randevu kontenjanlarının botlar aracılığıyla kısa sürede alındığı belirlendi.Bu yöntemin, bireysel başvuru sahiplerinin normal yollarla randevuya erişimini zorlaştırdığı, vatandaşları ücretli aracılık hizmetlerine yönlendirdiği ve randevu temininin fiilen bir karaborsa niteliği kazanmasına yol açtığı değerlendirildi.300-400 euro aldıkları iddiasıTespitler üzerine harekete geçen ekipler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Denizli ve Kocaeli olmak üzere sekiz ilde operasyon yaptı. Jandarma ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan 60 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.Dosya kapsamındaki tespitlerde, vatandaşlardan işlem başına yaklaşık 300-400 euro bot yazılımı desteği taahhüdü verilerek ek tahsilatlar yapıldığı, randevunun otomatik yazılımlarla alınması için yazılımı kullanan kişilere ise ek menfaat sağlandığına ilişkin bulgular elde edildi.Vize şirketlerine operasyonlarVize şirketlerine bot soruşturması ilk olarak ağustos ayında başlatılmıştı.Konsolosluk randevularını bot yazılımlarla kapatarak kişilere fahiş fiyatlarla satan şebekeye 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Hesaplarında 2.8 milyar lirayı aşan para hareketi tespit edilen ve 41 bin kişiyi mağdur eden 49 şüpheliye yönelik adli işlem başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/vize-dolandiriciliginda-yazismalar-ortaya-cikti-15-gun-icinde-randevu-vaat-etmisler-1107924034.html
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türkiye, i̇stanbul, vize, vize, gözaltı
türkiye, i̇stanbul, vize, vize, gözaltı
8 şehirde vize şirketlerine 'bot' operasyonu: 60 gözaltı kararı
09:04 20.10.2026 (güncellendi: 09:22 20.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul merkezli sekiz şehirde vize dolandırıcılığı operasyonunda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
8 ilde vize şirketlerine yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Sosyal medya ve internet üzerinden garantili vize ve garantili randevu
vaatleriyle vatandaşlardan ödeme aldıkları, taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği durumlarda tahsil edilen bedelleri tamamen veya kısmen iade etmeyerek haksız menfaat sağladıkları iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İlk operasyondan sonra boşluktan yararlandılar
Başsavcılık, söz konusu şüphelilerin ağustos ayında yapılan ilk operasyonun ardından piyasada bulunan boşluktan faydalanmaya çalıştığını belirledi.
Bu tespit üzerine soruşturma nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi, bilişim suçları ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yönlerinden genişletildi.
Sistemi bot uygulamalarla kilitlediler
Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyaller ve yazışmalarda, konsolosluklar veya yetkilendirilmiş başvuru merkezlerinin sistemlerindeki sınırlı randevu kontenjanlarının botlar aracılığıyla kısa sürede alındığı belirlendi.
Bu yöntemin, bireysel başvuru sahiplerinin normal yollarla randevuya erişimini zorlaştırdığı, vatandaşları ücretli aracılık hizmetlerine yönlendirdiği ve randevu temininin fiilen bir karaborsa niteliği kazanmasına yol açtığı değerlendirildi.
300-400 euro aldıkları iddiası
Tespitler üzerine harekete geçen ekipler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Denizli ve Kocaeli olmak üzere sekiz ilde operasyon yaptı. Jandarma ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan 60 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Dosya kapsamındaki tespitlerde, vatandaşlardan işlem başına yaklaşık 300-400 euro bot yazılımı desteği taahhüdü verilerek ek tahsilatlar yapıldığı, randevunun otomatik yazılımlarla alınması için yazılımı kullanan kişilere ise ek menfaat sağlandığına ilişkin bulgular elde edildi.
Vize şirketlerine operasyonlar
Vize şirketlerine bot soruşturması ilk olarak ağustos ayında başlatılmıştı.
Konsolosluk randevularını bot yazılımlarla kapatarak kişilere fahiş fiyatlarla satan şebekeye 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Hesaplarında 2.8 milyar lirayı aşan para hareketi tespit edilen ve 41 bin kişiyi mağdur eden 49 şüpheliye yönelik adli işlem başlatılmıştı.