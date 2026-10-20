https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/8-sehirde-vize-operasyonu-60-gozalti-karari-1109687547.html

8 şehirde vize şirketlerine 'bot' operasyonu: 60 gözaltı kararı

8 şehirde vize şirketlerine 'bot' operasyonu: 60 gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

İstanbul merkezli sekiz şehirde vize dolandırıcılığı operasyonunda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T09:04+0300

2026-10-20T09:04+0300

2026-10-20T09:22+0300

türki̇ye

türkiye

i̇stanbul

vize

vize

gözaltı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096578883_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_a06b66595936beec4b5388d70c80d486.png

8 ilde vize şirketlerine yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Sosyal medya ve internet üzerinden garantili vize ve garantili randevu vaatleriyle vatandaşlardan ödeme aldıkları, taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği durumlarda tahsil edilen bedelleri tamamen veya kısmen iade etmeyerek haksız menfaat sağladıkları iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İlk operasyondan sonra boşluktan yararlandılarBaşsavcılık, söz konusu şüphelilerin ağustos ayında yapılan ilk operasyonun ardından piyasada bulunan boşluktan faydalanmaya çalıştığını belirledi.Bu tespit üzerine soruşturma nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi, bilişim suçları ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yönlerinden genişletildi.Sistemi bot uygulamalarla kilitledilerSoruşturma kapsamında incelenen dijital materyaller ve yazışmalarda, konsolosluklar veya yetkilendirilmiş başvuru merkezlerinin sistemlerindeki sınırlı randevu kontenjanlarının botlar aracılığıyla kısa sürede alındığı belirlendi.Bu yöntemin, bireysel başvuru sahiplerinin normal yollarla randevuya erişimini zorlaştırdığı, vatandaşları ücretli aracılık hizmetlerine yönlendirdiği ve randevu temininin fiilen bir karaborsa niteliği kazanmasına yol açtığı değerlendirildi.300-400 euro aldıkları iddiasıTespitler üzerine harekete geçen ekipler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Denizli ve Kocaeli olmak üzere sekiz ilde operasyon yaptı. Jandarma ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan 60 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.Dosya kapsamındaki tespitlerde, vatandaşlardan işlem başına yaklaşık 300-400 euro bot yazılımı desteği taahhüdü verilerek ek tahsilatlar yapıldığı, randevunun otomatik yazılımlarla alınması için yazılımı kullanan kişilere ise ek menfaat sağlandığına ilişkin bulgular elde edildi.Vize şirketlerine operasyonlarVize şirketlerine bot soruşturması ilk olarak ağustos ayında başlatılmıştı.Konsolosluk randevularını bot yazılımlarla kapatarak kişilere fahiş fiyatlarla satan şebekeye 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Hesaplarında 2.8 milyar lirayı aşan para hareketi tespit edilen ve 41 bin kişiyi mağdur eden 49 şüpheliye yönelik adli işlem başlatılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/vize-dolandiriciliginda-yazismalar-ortaya-cikti-15-gun-icinde-randevu-vaat-etmisler-1107924034.html

türki̇ye

i̇stanbul

vize

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇stanbul, vize, vize, gözaltı