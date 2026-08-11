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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/vize-dolandiriciliginda-yazismalar-ortaya-cikti-15-gun-icinde-randevu-vaat-etmisler-1107924034.html
Vize dolandırıcılığında yazışmalar ortaya çıktı: 15 gün içinde randevu vaat etmişler
Vize dolandırıcılığında yazışmalar ortaya çıktı: 15 gün içinde randevu vaat etmişler
Sputnik Türkiye
Vize randevusu garantisi vererek yüksek tutarlarda para tahsilatı yapan şebekenin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda vize almak isteyenlere bot... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
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Vize randevusu garantisi vererek yüksek tutarlarda para tahsilatı yapan şebekenin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.Şirket hesabına para gönderimiSabah gazetesinin haberine göre şüpheliler tarafından vize işlemleri çerçevesinde şirket hesabına 17 bin lira gönderilirken, bir şüphelinin şahsi hesabına işlem açıklaması açıkça 'vize bedeli' olacak şekilde 500 bin lira aktarıldığı, şahsın hesabında benzer açıklamalar taşıyan çok sayıda para hareketi bulunduğu, şirket adına kullanılan hat üzerinden aracı kurum sistemi üzerine kurulduğu ortaya çıktı.15 günde vize randevusu vaadiTamamen firmaya ait olduğu belirtilen yazılım sayesinde 15 gün içerisinde vize randevusu oluşturulacağı ve olası ret halinde yüzde 100 garanti sağlanacağı vaat edilerek yazılım, randevu ve diğer hizmet bedelleri adı altında Euro üzerinden ücret ve ön ödeme talep edildiği kaydedildi.15 günlük garanti verdiler: 2 buçuk ay beklettilerAyrıca, sürecin başlatılması için başvuru sahiplerinden pasaportlarının ön yüzüne ait görüntülerin istendiği ve bu verilerin 'Vize Randevu Yönetim Sistemi' başlıklı panele kaydedileceğinin açıkça bildirildiği belirlenirken, anılan panelde ad-soyad, doğum tarihi, pasaport numarası ve şehir bilgilerini içeren toplam 201 başvuru kaydının bulunduğu belirlendi.Başka bir müşteriyle yapılan yazışmada ise 15 günlük randevu garantisinin yaklaşık 2 buçuk ay geçmesine rağmen yerine getirilmediği, bu haliyle vize randevusu temin etme ve firmaya özgü yazılım kullanma söylemiyle müşteri temin edildiği, somut işlem örneğinde görüldüğü üzere tahsilatın çok büyük bölümünün şirket hesabı yerine şüphelinin hesabına yönlendirildiği ve taahhüt edilen hizmetin süresinde sunulmadığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/vize-randevusu-sorusturmasi-6-ilde-49-gozalti-karari-1107911948.html
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sabah, whatsapp, türkiye, schengen, randevu
sabah, whatsapp, türkiye, schengen, randevu

Vize dolandırıcılığında yazışmalar ortaya çıktı: 15 gün içinde randevu vaat etmişler

16:22 11.08.2026
© Fotoğraf : CanvaH1-B Vize
H1-B Vize - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© Fotoğraf : Canva
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Vize randevusu garantisi vererek yüksek tutarlarda para tahsilatı yapan şebekenin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda vize almak isteyenlere bot hesaplar üzerinden 15 günde randevu almanın garanti olduğunun belirtildiği ortaya çıktı.
Vize randevusu garantisi vererek yüksek tutarlarda para tahsilatı yapan şebekenin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

Şirket hesabına para gönderimi

Sabah gazetesinin haberine göre şüpheliler tarafından vize işlemleri çerçevesinde şirket hesabına 17 bin lira gönderilirken, bir şüphelinin şahsi hesabına işlem açıklaması açıkça 'vize bedeli' olacak şekilde 500 bin lira aktarıldığı, şahsın hesabında benzer açıklamalar taşıyan çok sayıda para hareketi bulunduğu, şirket adına kullanılan hat üzerinden aracı kurum sistemi üzerine kurulduğu ortaya çıktı.

15 günde vize randevusu vaadi

Tamamen firmaya ait olduğu belirtilen yazılım sayesinde 15 gün içerisinde vize randevusu oluşturulacağı ve olası ret halinde yüzde 100 garanti sağlanacağı vaat edilerek yazılım, randevu ve diğer hizmet bedelleri adı altında Euro üzerinden ücret ve ön ödeme talep edildiği kaydedildi.

15 günlük garanti verdiler: 2 buçuk ay beklettiler

Ayrıca, sürecin başlatılması için başvuru sahiplerinden pasaportlarının ön yüzüne ait görüntülerin istendiği ve bu verilerin 'Vize Randevu Yönetim Sistemi' başlıklı panele kaydedileceğinin açıkça bildirildiği belirlenirken, anılan panelde ad-soyad, doğum tarihi, pasaport numarası ve şehir bilgilerini içeren toplam 201 başvuru kaydının bulunduğu belirlendi.
Başka bir müşteriyle yapılan yazışmada ise 15 günlük randevu garantisinin yaklaşık 2 buçuk ay geçmesine rağmen yerine getirilmediği, bu haliyle vize randevusu temin etme ve firmaya özgü yazılım kullanma söylemiyle müşteri temin edildiği, somut işlem örneğinde görüldüğü üzere tahsilatın çok büyük bölümünün şirket hesabı yerine şüphelinin hesabına yönlendirildiği ve taahhüt edilen hizmetin süresinde sunulmadığı öğrenildi.
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Vize çetesine operasyon: Randevu sistemleri 'bot' yazılımlarla kilitlendi
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