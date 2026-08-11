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Vize çetesine operasyon: Randevu sistemleri 'bot' yazılımlarla kilitlendi
Vize çetesine operasyon: Randevu sistemleri 'bot' yazılımlarla kilitlendi
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Konsoloslukların ve yetkili aracı kurumların randevu sistemlerini "bot" yazılımlarla kilitleyerek vatandaşları mağdur eden vize danışmanlığı şebekesine 6 ilde... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
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Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösterip, botlar ve yazılımlar aracılığıyla haksız şekilde ele geçirdikleri vize randevularını vatandaşlara satan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.Randevu almak imkansız olduİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin, konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine bot olarak tabir edilen yazılımlar aracılığıyla eriştikleri belirlendi.Şüphelilerin randevuları toplu şekilde aldıkları ve vatandaşların doğrudan randevu almasını fiilen imkansız hale getirdikleri tespiti yapıldı.Danışmanlık adı altında ücret aldılarSoruşturma kapsamında belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi verilerek vatandaşlardan yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildiği belirlendi.Adalet Bakanı Akın Gürlek, taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği hallerde ise ücret iadelerinin yapılmadığı ve başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde önemli bulgular elde edildiğini açıkladı.Akın Gürlek: Materyaller inceleniyorAdalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin detaylı olarak açıklama yaptı:
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vize, türkiye, akın gürlek, schengen, randevu

Vize çetesine operasyon: Randevu sistemleri 'bot' yazılımlarla kilitlendi

09:11 11.08.2026 (güncellendi: 10:27 11.08.2026)
© FotoğrafABD öğrenci vizesi randevularını durdurdu iddiası: Sosyal medya incelemesi planlıyor
ABD öğrenci vizesi randevularını durdurdu iddiası: Sosyal medya incelemesi planlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© Fotoğraf
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Konsoloslukların ve yetkili aracı kurumların randevu sistemlerini "bot" yazılımlarla kilitleyerek vatandaşları mağdur eden vize danışmanlığı şebekesine 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 41 binden fazla kişiyi dolandıran ve hesaplarında 2,8 milyar TL’lik para trafiği saptanan yapıya yönelik operasyonda 49 şüpheliye gözaltı kararı verildi.
Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösterip, botlar ve yazılımlar aracılığıyla haksız şekilde ele geçirdikleri vize randevularını vatandaşlara satan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Randevu almak imkansız oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin, konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine bot olarak tabir edilen yazılımlar aracılığıyla eriştikleri belirlendi.
Şüphelilerin randevuları toplu şekilde aldıkları ve vatandaşların doğrudan randevu almasını fiilen imkansız hale getirdikleri tespiti yapıldı.

Danışmanlık adı altında ücret aldılar

Soruşturma kapsamında belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi verilerek vatandaşlardan yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildiği belirlendi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği hallerde ise ücret iadelerinin yapılmadığı ve başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde önemli bulgular elde edildiğini açıkladı.

Akın Gürlek: Materyaller inceleniyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin detaylı olarak açıklama yaptı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyoruz. Cumhuriyet başsavcılıklarımız, kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili kamu kurumlarımız omuz omuza çalışıyor. Vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan, haksız kazanç sağlamayı amaçlayan ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kullandığı değerlendirilen yapılara karşı tavizsiz mücadele ediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen soruşturmada; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin, konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine “bot” olarak tabir edilen yazılımlar aracılığıyla erişerek randevuları toplu şekilde aldıkları ve vatandaşlarımızın doğrudan randevu almasını fiilen imkânsız hâle getirdikleri hususu araştırılmıştır. Soruşturma kapsamında; belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi verilerek vatandaşlardan “yazılım”, “danışmanlık” ve “hizmet bedeli” adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildiği, taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği hâllerde ücret iadelerinin yapılmadığı ve başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde önemli bulgular elde edilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığımız Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yapılan incelemelerde; Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon TL’yi aşan para hareketi bulunduğu ve 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon TL tahsil edildiği tespit edilmiştir. Tahsilatların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının hesaplarına yönlendirildiği; yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda bugün İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ve belgeler üzerindeki incelemeler devam etmektedir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza; operasyonlarda ve soruşturmada görev alan Cumhuriyet savcılarımıza, jandarma mensuplarımıza, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın yetkili kurumların sunduğu hizmetlere erişimini engelleyip bunu haksız kazanç kapısına dönüştürmeye çalışan yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İnsanlarımızın emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceğiz.

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