https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/zeytinburnunda-ambulansa-yol-vermedi-surucuye-46-bin-lira-ceza-kesildi-1109681247.html
Zeytinburnu’nda ambulansa yol vermedi: Sürücüye 46 bin lira ceza kesildi
Zeytinburnu’nda ambulansa yol vermedi: Sürücüye 46 bin lira ceza kesildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde ambulansa yol vermediği tespit edilen sürücüye 46 bin lira idari para cezası kesilirken, aracı 30 gün süreyle trafikten men... 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T21:29+0300
2026-10-19T21:29+0300
2026-10-19T21:29+0300
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trafik cezası
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trafik cezaları
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim'de D-100 kara yolunun Cevizlibağ mevkisinde ambulansa yol vermeyen sürücünün tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.Plaka üzerinden kimliği belirlenen M.T. (37), ekiplerce yakalandı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 'geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek' maddesinden sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulanırken, kullandığı araç da 30 gün trafikten men edildi. Hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem yapılan M.T, dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/istanbulda-ambulanslarin-hizini-yanlis-parklar-kesiyor-1109465887.html
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i̇stanbul, zeytinburnu, trafik, trafik polisi, trafik cezası, trafik para cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü
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Zeytinburnu’nda ambulansa yol vermedi: Sürücüye 46 bin lira ceza kesildi
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde ambulansa yol vermediği tespit edilen sürücüye 46 bin lira idari para cezası kesilirken, aracı 30 gün süreyle trafikten men edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim'de D-100 kara yolunun Cevizlibağ mevkisinde ambulansa yol vermeyen sürücünün tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Plaka üzerinden kimliği belirlenen M.T. (37), ekiplerce yakalandı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 'geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek' maddesinden sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulanırken, kullandığı araç da 30 gün trafikten men edildi.
Hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem yapılan M.T, dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.