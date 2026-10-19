https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/zeytinburnunda-ambulansa-yol-vermedi-surucuye-46-bin-lira-ceza-kesildi-1109681247.html

Zeytinburnu’nda ambulansa yol vermedi: Sürücüye 46 bin lira ceza kesildi

Zeytinburnu’nda ambulansa yol vermedi: Sürücüye 46 bin lira ceza kesildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde ambulansa yol vermediği tespit edilen sürücüye 46 bin lira idari para cezası kesilirken, aracı 30 gün süreyle trafikten men... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T21:29+0300

2026-10-19T21:29+0300

2026-10-19T21:29+0300

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim'de D-100 kara yolunun Cevizlibağ mevkisinde ambulansa yol vermeyen sürücünün tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.Plaka üzerinden kimliği belirlenen M.T. (37), ekiplerce yakalandı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 'geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek' maddesinden sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulanırken, kullandığı araç da 30 gün trafikten men edildi. Hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem yapılan M.T, dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/istanbulda-ambulanslarin-hizini-yanlis-parklar-kesiyor-1109465887.html

türki̇ye

i̇stanbul

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i̇stanbul, zeytinburnu, trafik, trafik polisi, trafik cezası, trafik para cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü