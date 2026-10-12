https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/istanbulda-ambulanslarin-hizini-yanlis-parklar-kesiyor-1109465887.html

İstanbul'da 'ambulansların hızını' yanlış parklar kesiyor

İstanbul'da 'ambulansların hızını' yanlış parklar kesiyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da özellikle Fatih ve Beyoğlu gibi ilçelerde yanlış parklar nedeniyle ambulansların vakalara ulaşma süresi uzuyor. 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T11:28+0300

2026-10-12T11:28+0300

2026-10-12T11:28+0300

sağlik

ambulans

trafik

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İstanbul'da saniyelerle yarışan ambulanslar trafik yoğunluğunun dışında yanlış park eden araçlar yüzünden zor anlar yaşıyor. Özellikle Fatih ve Beyoğlu gibi ilçelerde dar sokaklar ve yanlış park eden araçlar yüzünden vakalara ulaşım süresi ortalamanın üzerine çıkıyor. İstanbul'da günde 3 bin vakaya çıkılıyorİstanbul İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Murat Lafçı, ambulansların vakaya ulaşım süresini trafik yoğunluğu, dar sokaklar ve yanlış araç parklarının etkilediğini belirterek, özellikle Fatih ve Beyoğlu'nda bazı mahallelerde ulaşım süresinin ortalamanın üzerinde kaldığını söyledi.İstanbul genelinde Anadolu Yakası'nda 131, Avrupa yakasında 238 acil yardım istasyonu ve 6 mobil ekibin görev yaptığını anlatan Dr. Lafçı, İstanbul'un iki yakasında günlük 2 bin 500 ile 3 bin arasında acil vakaya çıktıklarını anlattı. Bunların dışında 500'e yakın hastaneler arası nakil işlemi gerçekleştirdiklerini dile getiren Dr. Lafçı, İstanbul'da ambulansların vakaya ulaşımında trafik yoğunluğu başta olmak üzere çeşitli sorunlarla karşılaştığını belirterek, "Vakayla ulaşım süremizi trafik yoğunluğu, İstanbul'un dar sokakları, yanlış araç parkları etkiliyor. Kentsel için 8 ile 8,5 dakika arasında, kırsal bölümlerde ise 13 ila 15 dakikada ortalama ulaşım süremiz var." dedi.Hangi ilçelerde sıkıntı yaşanıyor?Vakaya ulaşmada en büyük sıkıntının kentsel bölgelerde yaşandığının altını çizen Lafçı, şöyle devam etti:Lafçı, kırsal bölgelerde helikopter ambulansın da önemli bir avantaj sağladığını dile getirerek, "Ulaşmakta zorluk çektiğimiz vakaya helikopter ambulansımızı da yönlendiriyoruz. O yüzden kırsalda belki mantıken ulaşımın daha uzun olması gerektiği düşünülmesine rağmen vakaya ulaşmakta sıkıntı yaşamıyoruz." diye konuştu.Aracınızı park eden bir kez daha düşününVakaya ulaşım süresinin kısaltılması için trafik yoğunluğunun yanı sıra yanlış araç parklarının da önemli olduğunu belirten Lafçı, vatandaşların araçlarını park ederken ambulansların geçiş güzergahlarına dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/istanbul-il-saglik-muduru-acikladi-bir-yilda-tam-337-kez-hastaneye-gittigi-ortaya-cikti--1109412812.html

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ambulans, trafik