Bakan Çiftçi, selden kurtarılan 8 aylık Zeynep bebeğe ilişkin paylaşım yaptı: 'Uyusun diye pışpışladı'

"O zorlu anlarda yüreğimizi ısıtan öyle güzel bir an yaşandı ki... AFAD personelimiz Murat Ergül, kucağına aldığı Zeynep bebeğimizin uykusu bölünmesin diye onu usul usul pışpışladı. Zeynep kızım, sen bugün yaşananları belki hiç hatırlamayacaksın. Ama büyüdüğünde bil ki sen daha onların adını bile bilmezken, onlar seni korumak için seferber oldu. Seni kurtaran o eller, uykunu bölmeye bile kıyamadı. İşte sen bu kadar kıymetlisin, güzel kızım."