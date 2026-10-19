https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/gumruklerde-917-milyar-liralik-kacak-esya-ve-uyusturucu-ele-gecirildi-1109658186.html
Bakanlık 9 aylık verileri açıkladı: Gümrüklerde 91.7 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi
Bakanlık 9 aylık verileri açıkladı: Gümrüklerde 91.7 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince, ocak-eylül döneminde düzenlenen 4 bin 890 operasyonda 91 milyar 720 milyon liralık kaçak eşya... 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T10:27+0300
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Bakanlık, ocak-eylül döneminde düzenlenen 4 bin 890 operasyonda 91 milyar 720 milyon liralık kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye el koydu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelenin ana aktörlerinden biri olarak her geçen gün uygulamalarını geliştirerek çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde ülkenin ekonomik güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, toplum sağlığının muhafaza edilmesi ve suç örgütleriyle mücadele açısından önemli sonuçlar ortaya konuldu.Kaçakçılığa karşı operasyonEkipler 9 ayda gerçekleştirdikleri operasyonlarda 52,6 ton uyuşturucu, 981 bin 144 adet elektrikli-elektronik eşya, 1 milyon 805 bin adet makine aksamı, 5 milyon 692 bin adet tıbbi malzeme başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi eserlere, akaryakıttan tekstil malzemesine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalamalarına imza attı.Gümrükler Muhafaza birimlerince, eylül ayındaki operasyonlarda 9 milyar 760 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu ele geçirildi.Eylülde gerçekleştirilen operasyonlarda 2,9 ton uyuşturucuya, 584 bin 779 adet tıbbi malzemeye, 533 ton 281 kilo akaryakıta ve 53 bin 304 adet elektrikli-elektronik eşyaya el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/gecici-ithal-edilen-araclara-iliskin-gumruk-tebliginde-degisiklik-1108005930.html
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gümrük, gümrük muhafaza, ticaret bakanlığı
gümrük, gümrük muhafaza, ticaret bakanlığı
Bakanlık 9 aylık verileri açıkladı: Gümrüklerde 91.7 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi
10:27 19.10.2026 (güncellendi: 10:28 19.10.2026)
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince, ocak-eylül döneminde düzenlenen 4 bin 890 operasyonda 91 milyar 720 milyon liralık kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye el konuldu.
Bakanlık, ocak-eylül döneminde düzenlenen 4 bin 890 operasyonda 91 milyar 720 milyon liralık kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye el koydu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelenin ana aktörlerinden biri olarak her geçen gün uygulamalarını geliştirerek çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde ülkenin ekonomik güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, toplum sağlığının muhafaza edilmesi ve suç örgütleriyle mücadele açısından önemli sonuçlar ortaya konuldu.
Kaçakçılığa karşı operasyon
Ekipler 9 ayda gerçekleştirdikleri operasyonlarda 52,6 ton uyuşturucu, 981 bin 144 adet elektrikli-elektronik eşya, 1 milyon 805 bin adet makine aksamı, 5 milyon 692 bin adet tıbbi malzeme başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi eserlere, akaryakıttan tekstil malzemesine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalamalarına imza attı.
Gümrükler Muhafaza birimlerince, eylül ayındaki operasyonlarda 9 milyar 760 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu ele geçirildi.
Eylülde gerçekleştirilen operasyonlarda 2,9 ton uyuşturucuya, 584 bin 779 adet tıbbi malzemeye, 533 ton 281 kilo akaryakıta ve 53 bin 304 adet elektrikli-elektronik eşyaya el konuldu.