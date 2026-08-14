https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/gecici-ithal-edilen-araclara-iliskin-gumruk-tebliginde-degisiklik-1108005930.html

Geçici ithal edilen araçlara ilişkin gümrük tebliğinde değişiklik

Geçici ithal edilen araçlara ilişkin gümrük tebliğinde değişiklik

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığınca, yurt dışında yaşayan kişilerce geçici olarak Türkiye'ye getirilen araçlara ilişkin esaslar yeniden belirlendi. 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T12:38+0300

2026-08-14T12:38+0300

2026-08-14T12:38+0300

ekonomi̇

otomobil

ticaret bakanlığı

noter

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Bakanlığın "Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğin mevcut hükümlerine göre, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, malulen emekli olanlar ile ön emeklilik hakkı kazananlar dahil yurt dışından emekli olanların, emeklilik belgesini ibraz etmeleri halinde, taşıtlarına 730 gün süre veriliyor.Tebliğ değişikliği ile ibraz edilmesi gereken emeklilik belgesinin tanımı yeniden belirlendi.Buna göre, yurt dışından emekli olduğunu gösterecek kişilerce, çalışmaya bağlı olarak hak edilen ilgili ülkenin sosyal güvenlik mevzuatı gereğince düzenlenen belge ile bu belgenin elçilik, konsolosluk veya noterlerce onaylanmış Türkçe tercümesi emeklilik belgesi olarak kabul edilecek.Tebliğle, hak sahibi dışında aracı kullanacak kişilere ilişkin esaslar da yeniden belirlendi. Buna göre, turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen araçlar, izin hak sahibinin ikamet yeri Türkiye dışında bulunan eşi veya akrabası olan kişilerce kullanılabilecek. İzin hak sahibinin araçta bulunması kaydıyla ikamet yeri Türkiye dışında bulunan kişilerce de söz konusu araçların kullanılması mümkün olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/gumruk-muhafaza-acikladi-bu-yil-58-bin-519-canli-hayvan-ele-gecirildi-1107809910.html

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otomobil, ticaret bakanlığı, noter