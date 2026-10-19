https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/abdde-senato-dengeleri-degisebilir-son-anketler-ne-diyor-1109665869.html

ABD'de Senato dengeleri değişebilir: Son anketler ne diyor?

ABD'de Senato dengeleri değişebilir: Son anketler ne diyor?

Sputnik Türkiye

ABD'de 3 Kasım ara seçimleri yaklaşırken yayımlanan tahminler, Senato'daki çoğunluk mücadelesinde yeni oranları ortaya koydu. İşte detaylar...

2026-10-19T15:42+0300

2026-10-19T15:42+0300

2026-10-19T15:42+0300

dünya

donald trump

abd ara seçimleri

senato

cumhuriyetçiler

abd kongresi

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ABD'de Başkan Donald Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında ABD Kongresi’nin kontrolünü hangi partinin elinde tutacağı, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerle belirlenecek. 19 Ekim sabahı güncellenen tahminlere göre Demokratların Senato'nun kontrolünü ele geçirme ihtimali yüzde 60.2'ye ulaşırken Cumhuriyetçiler için bu oran yüzde 39.8 olarak hesaplandı.Sandalyede başa başTahmin modeline göre Senato'da Demokratların 51, Cumhuriyetçilerin ise 49 sandalye kazanması bekleniyor. Demokratların çoğunluğu elde edebilmesi için mevcut sandalye dağılımına göre net dört sandalye kazanması gerekiyor. Cumhuriyetçiler ise Senato'daki mevcut çoğunluklarını korumak için mücadele ediyor.Senato çoğunluğu neden önemli?Senato'nun kontrolünü elde etmek, Demokratlara Trump yönetiminin politikalarını denetleme ve yönetimin atamalarını inceleme süreçlerinde daha fazla söz hakkı sağlayabilir. Cumhuriyetçilerin çoğunluğu koruması ise yönetimin yasama gündemini ilerletmesini kolaylaştırabilir.ABD'de ara seçimler ne anlama geliyor?ABD ara seçimleri, başkanlık döneminin ortasında, dört yıllık başkanlık süresinin ikinci yılında yapılan genel seçimlerr. ABD Anayasası'nın 1. maddesi uyarınca düzenlenen seçim sürecinde, Temsilciler Meclisi'nin tüm üyeleri ile Senato üyelerinin yaklaşık üçte biri iki yılda bir seçime giriyor. Ara seçimler adını, ABD başkanının dört yıllık görev süresinin ortasında yapılmalarından dolayı alıyor. Kongre üyelerinin seçiminin yanı sıra 36 eyalette valilik seçimleri de ara seçim dönemiyle aynı zamanda yapılıyor. Çok sayıda yerel seçim ve vatandaşların girişimiyle hazırlanan halk oylaması önerileri de ara seçim pusulalarında yer alabiliyor.Genel olarak ara seçimlerde oy kullanan Amerikalıların sayısı, başkanlık seçimlerine kıyasla daha düşük.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/amerikada-ara-secim-oncesi-iceriden-bahis-tartismalari-buyuyor-1109424640.html

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donald trump, abd ara seçimleri, senato, cumhuriyetçiler, abd kongresi