https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/amerikada-ara-secim-oncesi-iceriden-bahis-tartismalari-buyuyor-1109424640.html

Amerika'da ara seçim öncesi 'içeriden bahis' tartışmaları büyüyor

Amerika'da ara seçim öncesi 'içeriden bahis' tartışmaları büyüyor

Sputnik Türkiye

Polymarket, Kalshi gibi bahis sitelerinde yer alan ‘JD Vance Ohino mitinginde ne söyleyecek?’, ‘Trump, açıklamasında nelerden bahsedecek?’ gibi bahisler, Amerikan basınına göre ‘bürokraside bahis’ endişelerini artırıyor.

2026-10-09T15:24+0300

2026-10-09T15:24+0300

2026-10-09T15:28+0300

dünya

bahis

polymarket

kalshi

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Temmuz ayında, ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir teleprompter operatörlüğünü yapan Gabrial Perez, hakkında ‘potansiyel içsel bilgi bahsi’ şüphesiyle soruşturmaya başlamış, Perez’in Trump’ın söyleyecekleri üzerinden bahis yaparak 90 bin doların üzerinde kar yaptığı tespit edilmişti. Perez’in Beyaz Saray’daki görevine son verilmişti.Amerika merkezli CNN’in haberine göre seçim sonuçları gibi bahislerin aksine, hangi politikacının hangi miting ya da televizyon programında ne söyleyebileceği üzerine açılan bahisler, kampanya çalışanları ve konuşma yazarları üzerinde ‘gölge’ oluşturuyor.Etkinlikler sürerken canlı bahisler yapabilirken, hem Polymarket hem de Kalshi’deki bahislerde ‘iç bilgiyle bahis’ şüphesi, habere göre, artıyor.ABD merkezli ‘Yolsuzluk Karşıtı Veri Kolektifi’ne’ göre ABD’de kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesi iki bahis sitesinde de işlem hacmi 20 milyon doların üzerine çıktı.'Hiç bu kadar bahis olmamıştı'ABD’de Biden yönetiminin seçim sonuçları üzerine bahisleri, bahis pazarlarından yasaklamayı denediği, ancak federal mahkemenin bu girişimi Ekim 2024’te reddettiği aktarıldı.Trump yönetimi ise, habere göre, 'bahis şirketlerini kucaklıyor ve seçim bahislerinin devamlılığı için federal düzenlemeleri ilerletiyor.'Ne tür başlıklar açılıyor?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/beyaz-sarayda-ilk-vaka-trumpin-teleprompter-operatorune-bahis-sorusturmasi-1107333761.html

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