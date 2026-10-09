https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/amerikada-ara-secim-oncesi-iceriden-bahis-tartismalari-buyuyor-1109424640.html
Amerika'da ara seçim öncesi 'içeriden bahis' tartışmaları büyüyor
Amerika'da ara seçim öncesi 'içeriden bahis' tartışmaları büyüyor
Sputnik Türkiye
Polymarket, Kalshi gibi bahis sitelerinde yer alan ‘JD Vance Ohino mitinginde ne söyleyecek?’, ‘Trump, açıklamasında nelerden bahsedecek?’ gibi bahisler, Amerikan basınına göre ‘bürokraside bahis’ endişelerini artırıyor.
2026-10-09T15:24+0300
2026-10-09T15:24+0300
2026-10-09T15:28+0300
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bahis
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kalshi
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Temmuz ayında, ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir teleprompter operatörlüğünü yapan Gabrial Perez, hakkında ‘potansiyel içsel bilgi bahsi’ şüphesiyle soruşturmaya başlamış, Perez’in Trump’ın söyleyecekleri üzerinden bahis yaparak 90 bin doların üzerinde kar yaptığı tespit edilmişti. Perez’in Beyaz Saray’daki görevine son verilmişti.Amerika merkezli CNN’in haberine göre seçim sonuçları gibi bahislerin aksine, hangi politikacının hangi miting ya da televizyon programında ne söyleyebileceği üzerine açılan bahisler, kampanya çalışanları ve konuşma yazarları üzerinde ‘gölge’ oluşturuyor.Etkinlikler sürerken canlı bahisler yapabilirken, hem Polymarket hem de Kalshi’deki bahislerde ‘iç bilgiyle bahis’ şüphesi, habere göre, artıyor.ABD merkezli ‘Yolsuzluk Karşıtı Veri Kolektifi’ne’ göre ABD’de kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesi iki bahis sitesinde de işlem hacmi 20 milyon doların üzerine çıktı.'Hiç bu kadar bahis olmamıştı'ABD’de Biden yönetiminin seçim sonuçları üzerine bahisleri, bahis pazarlarından yasaklamayı denediği, ancak federal mahkemenin bu girişimi Ekim 2024’te reddettiği aktarıldı.Trump yönetimi ise, habere göre, 'bahis şirketlerini kucaklıyor ve seçim bahislerinin devamlılığı için federal düzenlemeleri ilerletiyor.'Ne tür başlıklar açılıyor?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/beyaz-sarayda-ilk-vaka-trumpin-teleprompter-operatorune-bahis-sorusturmasi-1107333761.html
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bahis, polymarket, kalshi
bahis, polymarket, kalshi
Amerika'da ara seçim öncesi 'içeriden bahis' tartışmaları büyüyor
15:24 09.10.2026 (güncellendi: 15:28 09.10.2026)
Polymarket, Kalshi gibi bahis sitelerinde yer alan ‘JD Vance Ohino mitinginde ne söyleyecek?’, ‘Trump, açıklamasında nelerden bahsedecek?’ gibi bahisler, Amerikan basınına göre ‘bürokraside bahis’ endişelerini artırıyor.
Temmuz ayında, ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir teleprompter operatörlüğünü yapan Gabrial Perez, hakkında ‘potansiyel içsel bilgi bahsi’ şüphesiyle soruşturmaya başlamış, Perez’in Trump’ın söyleyecekleri üzerinden bahis yaparak 90 bin doların üzerinde kar yaptığı tespit edilmişti. Perez’in Beyaz Saray’daki görevine son verilmişti.
Amerika merkezli CNN’in haberine göre seçim sonuçları gibi bahislerin aksine, hangi politikacının hangi miting ya da televizyon programında ne söyleyebileceği üzerine açılan bahisler, kampanya çalışanları ve konuşma yazarları üzerinde ‘gölge’ oluşturuyor.
Etkinlikler sürerken canlı bahisler yapabilirken, hem Polymarket hem de Kalshi’deki bahislerde ‘iç bilgiyle bahis’ şüphesi, habere göre, artıyor.
ABD merkezli ‘Yolsuzluk Karşıtı Veri Kolektifi’ne’ göre ABD’de kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesi iki bahis sitesinde de işlem hacmi 20 milyon doların üzerine çıktı.
CNN, haberi yaparken Kalshi sitesi ile büyük etkinlikler konusunda veri işbirliği olduğunu da not düştü. Bu işbirliği, söz konusu bahis sitesinin bir politikacının ne söylediği konusundaki kelimeleri teyit etmesi için CNN verilerinin kullanılması anlamına geliyor.
'Hiç bu kadar bahis olmamıştı'
ABD’de Biden yönetiminin seçim sonuçları üzerine bahisleri, bahis pazarlarından yasaklamayı denediği, ancak federal mahkemenin bu girişimi Ekim 2024’te reddettiği aktarıldı.
Trump yönetimi ise, habere göre, 'bahis şirketlerini kucaklıyor ve seçim bahislerinin devamlılığı için federal düzenlemeleri ilerletiyor.'
Türkiye'de
Polymarket ve Kalshi’ye erişim Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 16 Temmuz tarihli kararıyla engellendi.
Ne tür başlıklar açılıyor?
Bahis sitelerinde çeşitli spor müsabakalarının yanı sıra ‘Hürmüz Boğazı ne zaman açılır?’, ‘Maduro ne zaman gider?’ (Ocak 2026 öncesi), ‘Ara seçimleri Demokratlar mı, Cumhuriyetçiler mi kazanır?’, ‘Trump, Nevada mitinginde hangi kelimeleri kullanır?’, ‘Oscar Ödüllü’nü hangi film kazanır?’, gibi çeşitli konularda çok sayıda başlık açılıyor.