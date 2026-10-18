https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/operasyonun-bir-gunu-daha-geride-kaldi-rus-gucleri-7-flamingo-fuzesi-ve-1256-iha-onledi-1109647444.html
Operasyonun bir günü daha geride kaldı: Rus güçleri 7 Flamingo füzesi ve 1.256 İHA önledi
Operasyonun bir günü daha geride kaldı: Rus güçleri 7 Flamingo füzesi ve 1.256 İHA önledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri operasyon kapsamında ilerleyişini sürdürerek taktik konumlarını güçlendirmeye, daha avantajlı... 18.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-18T14:28+0300
2026-10-18T14:28+0300
2026-10-18T14:28+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
donbass
ukrayna
özel askeri harekat
kayıp
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatın son bir gününde yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus güçleri son 24 saat içinde 1.185 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 10 zırhlı savaş aracı ile 2 çok namlulu roketatar aracı imha edildi.Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna'nın ulaşım altyapısının yanı sıra bir askeri malzeme deposu ile İHA üretim ünitesini vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 7 uzun menzilli Flamingo füzesi ve 1.256 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/ozel-askeri-harekat-suruyor-ukraynanin-radar-istasyonu-imha-edildi-1109278172.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, donbass, ukrayna, özel askeri harekat, kayıp, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, donbass, ukrayna, özel askeri harekat, kayıp, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Operasyonun bir günü daha geride kaldı: Rus güçleri 7 Flamingo füzesi ve 1.256 İHA önledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri operasyon kapsamında ilerleyişini sürdürerek taktik konumlarını güçlendirmeye, daha avantajlı hudut ve mevzileri ele geçirmeye devam ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatın son bir gününde yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus güçleri son 24 saat içinde 1.185 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 10 zırhlı savaş aracı ile 2 çok namlulu roketatar aracı imha edildi.
Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna'nın ulaşım altyapısının yanı sıra bir askeri malzeme deposu ile İHA üretim ünitesini vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 7 uzun menzilli Flamingo füzesi ve 1.256 uçak tipi İHA önledi.