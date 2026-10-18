https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/operasyonun-bir-gunu-daha-geride-kaldi-rus-gucleri-7-flamingo-fuzesi-ve-1256-iha-onledi-1109647444.html

Operasyonun bir günü daha geride kaldı: Rus güçleri 7 Flamingo füzesi ve 1.256 İHA önledi

Operasyonun bir günü daha geride kaldı: Rus güçleri 7 Flamingo füzesi ve 1.256 İHA önledi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri operasyon kapsamında ilerleyişini sürdürerek taktik konumlarını güçlendirmeye, daha avantajlı... 18.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-18T14:28+0300

2026-10-18T14:28+0300

2026-10-18T14:28+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

donbass

ukrayna

özel askeri harekat

kayıp

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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatın son bir gününde yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus güçleri son 24 saat içinde 1.185 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 10 zırhlı savaş aracı ile 2 çok namlulu roketatar aracı imha edildi.Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna'nın ulaşım altyapısının yanı sıra bir askeri malzeme deposu ile İHA üretim ünitesini vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 7 uzun menzilli Flamingo füzesi ve 1.256 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/ozel-askeri-harekat-suruyor-ukraynanin-radar-istasyonu-imha-edildi-1109278172.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, donbass, ukrayna, özel askeri harekat, kayıp, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)