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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/ozel-askeri-harekat-suruyor-ukraynanin-radar-istasyonu-imha-edildi-1109278172.html
Özel askeri harekat sürüyor: Ukrayna'nın radar istasyonu imha edildi
Özel askeri harekat sürüyor: Ukrayna'nın radar istasyonu imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonlar sonucunda Ukrayna'ya ait hava hedefleri radar istasyonunun imha edildiğini ve çok sayıda askeri altyapı... 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T15:23+0300
2026-10-04T15:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
himars
özel askeri harekat
rus ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saatte gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili detaylar paylaşıldı.Bu kapsamda, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım altyapısı, askeri depolar ve İHA hangarları hedef alındı. Ayrıca 147 bölgede Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları da vurulan yerler arasında yer aldı.Hava savunma sistemleri etkili olduOperasyon boyunca Rus hava savunma sistemleri de yoğun bir mesai harcadı.Yapılan açıklamada, 4 güdümlü hava bombası ile ABD yapımı 3 HIMARS roket mermisinin yanı sıra 1222 İHA'nın düşürülerek etkisiz hale getirildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/putinden-rus-uzay-kuvvetleri-gunu-mesaji-ulusal-guvenligimizin-teminati-1109276544.html
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ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, himars, özel askeri harekat, rus ordusu
ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, himars, özel askeri harekat, rus ordusu

Özel askeri harekat sürüyor: Ukrayna'nın radar istasyonu imha edildi

15:23 04.10.2026
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRus hava savunma füze sistemi Buk-M3
Rus hava savunma füze sistemi Buk-M3 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonlar sonucunda Ukrayna'ya ait hava hedefleri radar istasyonunun imha edildiğini ve çok sayıda askeri altyapı noktasının vurulduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saatte gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili detaylar paylaşıldı.

Bu kapsamda, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım altyapısı, askeri depolar ve İHA hangarları hedef alındı.

Ayrıca 147 bölgede Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları da vurulan yerler arasında yer aldı.

Hava savunma sistemleri etkili oldu

Operasyon boyunca Rus hava savunma sistemleri de yoğun bir mesai harcadı.

Yapılan açıklamada, 4 güdümlü hava bombası ile ABD yapımı 3 HIMARS roket mermisinin yanı sıra 1222 İHA'nın düşürülerek etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri - Ukrayna - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
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