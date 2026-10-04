https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/ozel-askeri-harekat-suruyor-ukraynanin-radar-istasyonu-imha-edildi-1109278172.html

Özel askeri harekat sürüyor: Ukrayna'nın radar istasyonu imha edildi

Özel askeri harekat sürüyor: Ukrayna'nın radar istasyonu imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonlar sonucunda Ukrayna'ya ait hava hedefleri radar istasyonunun imha edildiğini ve çok sayıda askeri altyapı... 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T15:23+0300

2026-10-04T15:23+0300

2026-10-04T15:23+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

himars

özel askeri harekat

rus ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saatte gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili detaylar paylaşıldı.Bu kapsamda, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım altyapısı, askeri depolar ve İHA hangarları hedef alındı. Ayrıca 147 bölgede Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları da vurulan yerler arasında yer aldı.Hava savunma sistemleri etkili olduOperasyon boyunca Rus hava savunma sistemleri de yoğun bir mesai harcadı.Yapılan açıklamada, 4 güdümlü hava bombası ile ABD yapımı 3 HIMARS roket mermisinin yanı sıra 1222 İHA'nın düşürülerek etkisiz hale getirildiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/putinden-rus-uzay-kuvvetleri-gunu-mesaji-ulusal-guvenligimizin-teminati-1109276544.html

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ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, himars, özel askeri harekat, rus ordusu