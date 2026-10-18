https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/istanbul-valisi-davut-gulden-kayip-2-kisiye-iliskin-aciklama-17-kilometrelik-hattin-tamaminda-1109643367.html
İstanbul Valisi Davut Gül'den kayıplara ilişkin açıklama: '17 kilometrelik hattın tamamında, aramalarımız devam ediyor'
İstanbul Valisi Davut Gül'den kayıplara ilişkin açıklama: '17 kilometrelik hattın tamamında, aramalarımız devam ediyor'
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İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da sel sonrası hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi ve "Ayazağa'da 3, Pendik'te 2 kişi aranıyor. Pendik'te... 18.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-18T11:16+0300
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İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa’da sel sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Vali Gül, 17 kilometrelik bir dere hattının ve Haliç'in tarandığını belirtti. Gül, Pendik'te aranan 2 kişinin Gebze'de kaybolduğunu söyledi.Seldeki kayıplarTemizlik çalışmaları,
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/gocbeyli-deresi-tasti-pendikte-2-kisi-sel-sularina-kapildi-ekipler-ariyor-1109636516.html
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İstanbul Valisi Davut Gül'den kayıplara ilişkin açıklama: '17 kilometrelik hattın tamamında, aramalarımız devam ediyor'
11:16 18.10.2026 (güncellendi: 11:35 18.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da sel sonrası hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi ve "Ayazağa'da 3, Pendik'te 2 kişi aranıyor. Pendik'te aranan 2 kişi Gebze'de kayboldu. Kayıplarımızı aradığımız birkaç yer var ama 17 kilometrelik hattın tamamında, aramalarımız devam ediyor. Evlerdeki balçık ve çamur temizlendi." dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa’da sel sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Vali Gül, 17 kilometrelik bir dere hattının ve Haliç'in tarandığını belirtti. Gül, Pendik'te aranan 2 kişinin Gebze'de kaybolduğunu söyledi.
İstanbul Valisi: Pendik'te aranan 2 kişi Gebze'de kayboldu. 17 kilometrelik hattın tamamında, aramalarımız devam ediyor.
Bir an önce bulmak istiyoruz. Bunun dışında hasar tespit çalışmaları tamamına yakını hazırlandı, tespit edildi. İlave talepler geliyor. İlave talepler geldikçe de ekiplerimiz sahada hasar tespitlerini gidip yerinde inceleyerek yapıyorlar. Yıkılması gereken yerler vardı. Oraların yıkımları devam ediyor. Bir binamız kaldı. Onu da inşallah öğleden sonra yıktığımızda İSKİ'nin dere ıslahıyla ilgili projesinde olan ve yapılmasının önünde engel teşkil eden binaların tamamı kalkmış olacak.