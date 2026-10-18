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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/istanbul-valisi-davut-gulden-kayip-2-kisiye-iliskin-aciklama-17-kilometrelik-hattin-tamaminda-1109643367.html
İstanbul Valisi Davut Gül'den kayıplara ilişkin açıklama: '17 kilometrelik hattın tamamında, aramalarımız devam ediyor'
İstanbul Valisi Davut Gül'den kayıplara ilişkin açıklama: '17 kilometrelik hattın tamamında, aramalarımız devam ediyor'
Sputnik Türkiye
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da sel sonrası hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi ve "Ayazağa'da 3, Pendik'te 2 kişi aranıyor. Pendik'te... 18.10.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa’da sel sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Vali Gül, 17 kilometrelik bir dere hattının ve Haliç'in tarandığını belirtti. Gül, Pendik'te aranan 2 kişinin Gebze'de kaybolduğunu söyledi.Seldeki kayıplarTemizlik çalışmaları,
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/gocbeyli-deresi-tasti-pendikte-2-kisi-sel-sularina-kapildi-ekipler-ariyor-1109636516.html
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türkiye, i̇stanbul, davut gül, dere, kayıp
türkiye, i̇stanbul, davut gül, dere, kayıp

İstanbul Valisi Davut Gül'den kayıplara ilişkin açıklama: '17 kilometrelik hattın tamamında, aramalarımız devam ediyor'

11:16 18.10.2026 (güncellendi: 11:35 18.10.2026)
© Saffet Azakİstanbul saldırı
İstanbul saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
© Saffet Azak
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da sel sonrası hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi ve "Ayazağa'da 3, Pendik'te 2 kişi aranıyor. Pendik'te aranan 2 kişi Gebze'de kayboldu. Kayıplarımızı aradığımız birkaç yer var ama 17 kilometrelik hattın tamamında, aramalarımız devam ediyor. Evlerdeki balçık ve çamur temizlendi." dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa’da sel sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Vali Gül, 17 kilometrelik bir dere hattının ve Haliç'in tarandığını belirtti. Gül, Pendik'te aranan 2 kişinin Gebze'de kaybolduğunu söyledi.

Seldeki kayıplar

İstanbul Valisi: Pendik'te aranan 2 kişi Gebze'de kayboldu. 17 kilometrelik hattın tamamında, aramalarımız devam ediyor.

Temizlik çalışmaları

Bir an önce bulmak istiyoruz. Bunun dışında hasar tespit çalışmaları tamamına yakını hazırlandı, tespit edildi. İlave talepler geliyor. İlave talepler geldikçe de ekiplerimiz sahada hasar tespitlerini gidip yerinde inceleyerek yapıyorlar. Yıkılması gereken yerler vardı. Oraların yıkımları devam ediyor. Bir binamız kaldı. Onu da inşallah öğleden sonra yıktığımızda İSKİ'nin dere ıslahıyla ilgili projesinde olan ve yapılmasının önünde engel teşkil eden binaların tamamı kalkmış olacak.
Göçbeyli Deresi taştı: Pendik'te 2 kişi sel sularına kapıldı, ekipler arıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
TÜRKİYE
Göçbeyli Deresi taştı: Pendik'te 2 kişi sel sularına kapıldı, ekipler arıyor
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