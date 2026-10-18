https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/gocbeyli-deresi-tasti-pendikte-2-kisi-sel-sularina-kapildi-ekipler-ariyor-1109636516.html

Göçbeyli Deresi taştı: Pendik'te 2 kişi sel sularına kapıldı, ekipler arıyor

Göçbeyli Deresi taştı: Pendik'te 2 kişi sel sularına kapıldı, ekipler arıyor

Sputnik Türkiye

Pendik'te etkili olan sağanakta sel sularına kapılan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. 18.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-18T09:23+0300

2026-10-18T09:23+0300

2026-10-18T09:23+0300

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i̇stanbul

kocaeli

sak

akut

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İstanbul'un birçok bölgesi dün akşam sağanak yağışa sahne oldu. Pendik'te etkili olan sağanakta sel sularına kapılan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.Pendik'te 2 kişi kayıpAkşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran sağanak Göçbeyli Mahallesi'nde sele dönüştü.Mahalle içerisinden geçen ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Büyük Dere'nin (Göçbeyli Deresi) taşması sonucu 34 HER 50 plakalı otomobille suya kapılan 3 kişiden ikisinin kaybolduğu ihbarı üzerine belirtilen adrese Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Otomobilde bulunan kişilerden M.D.E. kendi imkanlarıyla kurtulurken, D.A. ile F.D. akıntıya kapıldı.Çevredekilerin yardımıyla güvenli bir bölgeye taşınan M.D.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.Ekipler, diğer 2 kişi ile otomobilin akıntıya kapılarak sürüklendiği ihtimali üzerine üç farklı yerde aynı anda arama yaptı.Olayın meydana geldiği yerin İstanbul-Kocaeli il sınırında kalması nedeniyle bölgeye Kocaeli Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri de sevk edildi.'Kurtulan kişi dala tutunarak sudan çıktığını söyledi'Gebze ilçesine bağlı Kadıllı Mahallesi muhtarı Ahmet Özyurt, gazetecilere, olayın Kadıllı Mahallesi ile Göçbeyli Mahallesi arasında meydana geldiğini ve olumsuz hava koşullarına rağmen ekiplerin aramaları sürdürdüğünü söyledi.Yaralı kurtulan kişinin durumunun iyi olduğunu belirten Özyurt, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/istanbulda-selden-etkilenen-esnafa-80-milyon-lira-nakdi-destek-saglanacak-1109635219.html

türki̇ye

pendik

i̇stanbul

kocaeli

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