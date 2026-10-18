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Ahmet Hakan: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon krizinin başından beri giderek artan bir öfkeyle konuşuyor
Ahmet Hakan: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon krizinin başından beri giderek artan bir öfkeyle konuşuyor
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Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon krizine ilişkin yaptığı son değerlendirmeyi hatırlattı ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan fon krizinin başından beri giderek... 18.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-18T10:24+0300
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poli̇ti̇ka
ahmet hakan
recep tayyip erdoğan
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon soruşturmalarına yönelik verdiği son mesajı yorumladı.'En sert en öfkeli konuşması''Fon krizinin başından beri giderek artan bir öfkeyle konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan' ifadelerini kullanan Ahmet Hakan şunları yazdı:Erdoğan ne demişti?Cumhurbaşkanı Erdoğan "TİM 13. İnovasyon Haftası Programı"nda konuşmuş ve fon krizine dair değerlendirmelerde bulunmuştu. Erdoğan, "Fon piyasamızın belli bir kısmında nükseden bir sorunla yüzleşiyoruz. Sorunu kontrol altına aldık. Cerrah titizliği ile operasyonu yürütüyoruz. Fon piyasasının belli bir bölümündeki sorunu görmezden gelmek nasıl doğru değilse bu sorunu siper alıp sermaye piyasalarına ateş etmek de doğru değildir. 3 tane önceliğimiz var. Tasfiyesi karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırım sahiplerine en kısa sürede ödenmesi. Geçen hafta olağan tasfiyede ödemeler başladı. Sorunsuz devam ediyor. Olağanüstü tasfiyelerde ise kanun teklifinin yasalaşmasından sonra ara ödemeler başlayacak. İkinci önceliğimiz, manipülasyon yaparak haksız kazanç elde edenlerle hukuk önünde hesaplaşmak, bununla ilgili yargı süreçleri dikkate alınarak icra ediliyor. Yeni bilgi ve itiraflar ışığında soruşturmalar derinleşiyor. Kimse kusura bakmasın benim ihracatçı kardeşim bir konteyner daha fazla satmak için ülke ülke dolaşırken, piyasa düzenbazlıkları ile 3 lirasını sadece 3 -5 ayda 10'a 30'a katlayana tolerans göstermeyeceğiz, fahiş kazancın bedelini ödeteceğiz. Üçüncü önceliğimiz, bu sürecin sermaye piyasalarına zarar verilmeden yönetilmesidir. İlk günden veri çok özenli davrandık. Fırsatçılar ile yatırımcılar arasına net bir çizgi çekerek sorumlu tutum içinde olduk." demişti.
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ahmet hakan, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
ahmet hakan, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı

Ahmet Hakan: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon krizinin başından beri giderek artan bir öfkeyle konuşuyor

10:24 18.10.2026
© AA / Mehmet Murat ÖnelAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
© AA / Mehmet Murat Önel
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Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon krizine ilişkin yaptığı son değerlendirmeyi hatırlattı ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan fon krizinin başından beri giderek artan bir öfkeyle konuşuyor" dedi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon soruşturmalarına yönelik verdiği son mesajı yorumladı.

'En sert en öfkeli konuşması'

'Fon krizinin başından beri giderek artan bir öfkeyle konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan' ifadelerini kullanan Ahmet Hakan şunları yazdı:
"En sert, en öfkeli, en ödünsüz çıkışı geçen gün yaptı. Şöyle dedi: İhracatçımız ürününü satmak için ülke ülke dolaşırken...- Sanayicimiz etrafımızdaki ateş çemberine rağmen özveriyle çalışırken... Tüccarımız, esnafımız helalinden kazanmak için kılı kırk yararken... Piyasa düzenbazlıklarıyla 3 lirasını 10’a, 30’a katlayanlara, bu fahiş kazancın bedelini mutlaka ödeteceğiz. Cumhurbaşkanı’nın bu sözleri... Foncuların başlarına gelecek belaların ön habercisi gibi. Bekleyelim görelim."

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "TİM 13. İnovasyon Haftası Programı"nda konuşmuş ve fon krizine dair değerlendirmelerde bulunmuştu. Erdoğan, "Fon piyasamızın belli bir kısmında nükseden bir sorunla yüzleşiyoruz. Sorunu kontrol altına aldık. Cerrah titizliği ile operasyonu yürütüyoruz. Fon piyasasının belli bir bölümündeki sorunu görmezden gelmek nasıl doğru değilse bu sorunu siper alıp sermaye piyasalarına ateş etmek de doğru değildir. 3 tane önceliğimiz var. Tasfiyesi karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırım sahiplerine en kısa sürede ödenmesi. Geçen hafta olağan tasfiyede ödemeler başladı. Sorunsuz devam ediyor. Olağanüstü tasfiyelerde ise kanun teklifinin yasalaşmasından sonra ara ödemeler başlayacak. İkinci önceliğimiz, manipülasyon yaparak haksız kazanç elde edenlerle hukuk önünde hesaplaşmak, bununla ilgili yargı süreçleri dikkate alınarak icra ediliyor. Yeni bilgi ve itiraflar ışığında soruşturmalar derinleşiyor. Kimse kusura bakmasın benim ihracatçı kardeşim bir konteyner daha fazla satmak için ülke ülke dolaşırken, piyasa düzenbazlıkları ile 3 lirasını sadece 3 -5 ayda 10'a 30'a katlayana tolerans göstermeyeceğiz, fahiş kazancın bedelini ödeteceğiz. Üçüncü önceliğimiz, bu sürecin sermaye piyasalarına zarar verilmeden yönetilmesidir. İlk günden veri çok özenli davrandık. Fırsatçılar ile yatırımcılar arasına net bir çizgi çekerek sorumlu tutum içinde olduk." demişti.
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