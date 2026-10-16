Erdoğan'dan fon değerlendirmesi: '3 lirasını sadece 3-5 ayda 30'a katlayana tolerans göstermeyeceğiz'

Fon piyasamızın belli bir kısmında nükseden bir sorunla yüzleşiyoruz. Sorunu kontrol altına aldık. Cerrah titizliği ile operasyonu yürütüyoruz. Fon piyasasının belli bir bölümündeki sorunu görmezden gelmek nasıl doğru değilse bu sorunu siper alıp sermaye piyasalarına ateş etmek de doğru değildir. 3 tane önceliğimiz var. Tasfiyesi karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırım sahiplerine en kısa sürede ödenmesi. Geçen hafta olağan tasfiyede ödemeler başladı. Sorunsuz devam ediyor. Olağanüstü tasfiyelerde ise kanun teklifinin yasalaşmasından sonra ara ödemeler başlayacak. İkinci önceliğimiz, manipülasyon yaparak haksız kazanç elde edenlerle hukuk önünde hesaplaşmak, bununla ilgili yargı süreçleri dikkate alınarak icra ediliyor. Yeni bilgi ve itiraflar ışığında soruşturmalar derinleşiyor. Kimse kusura bakmasın benim ihracatçı kardeşim bir konteyner daha fazla satmak için ülke ülke dolaşırken, piyasa düzenbazlıkları ile 3 lirasını sadece 3 -5 ayda 10'a 30'a katlayana tolerans göstermeyeceğiz, fahiş kazancın bedelini ödeteceğiz. Üçüncü önceliğimiz, bu sürecin sermaye piyasalarına zarar verilmeden yönetilmesidir. İlk günden veri çok özenli davrandık. Fırsatçılar ile yatırımcılar arasına net bir çizgi çekerek sorumlu tutum içinde olduk.