https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/erdogandan-fon-krizi-degerlendirmesi-sorunu-kontrol-altina-aldik-1109611003.html
Erdoğan'dan fon değerlendirmesi: '3 lirasını sadece 3-5 ayda 30'a katlayana tolerans göstermeyeceğiz'
Erdoğan'dan fon değerlendirmesi: '3 lirasını sadece 3-5 ayda 30'a katlayana tolerans göstermeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
Erdoğan fon krizine ilişkin "Fon piyasamızın belli bir kısmında nükseden bir sorunla yüzleşiyoruz. Sorunu kontrol altına aldık" dedi. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T15:13+0300
2026-10-16T15:13+0300
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recep tayyip erdoğan
fon
fon soruşturması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TİM 13. İnovasyon Haftası Programı"nda konuştu. Erdoğan'ın gündeminde fon soruşturmasına gelinen aşama ve muhalefete eleştiri vardı.'Tolerans yok, fahiş kazanç bedeli ödenecek'Erdoğan fon soruşturmasına dair 3 öncelikleri olduğunu açıkladı:Muhalefete tepki: 'Kriz tellallığı yaptılar'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/bakan-simsekten-fon-aciklamasi-ilave-adimlar-atilacak-onceligimiz-sorunlu-fonlarin-tasfiyesi-1109600566.html
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recep tayyip erdoğan, fon, fon soruşturması
recep tayyip erdoğan, fon, fon soruşturması
Erdoğan'dan fon değerlendirmesi: '3 lirasını sadece 3-5 ayda 30'a katlayana tolerans göstermeyeceğiz'
15:13 16.10.2026 (güncellendi: 15:32 16.10.2026)
Erdoğan fon krizine ilişkin "Fon piyasamızın belli bir kısmında nükseden bir sorunla yüzleşiyoruz. Sorunu kontrol altına aldık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TİM 13. İnovasyon Haftası Programı"nda konuştu. Erdoğan'ın gündeminde fon soruşturmasına gelinen aşama ve muhalefete eleştiri vardı.
'Tolerans yok, fahiş kazanç bedeli ödenecek'
Erdoğan fon soruşturmasına dair 3 öncelikleri olduğunu açıkladı:
Fon piyasamızın belli bir kısmında nükseden bir sorunla yüzleşiyoruz. Sorunu kontrol altına aldık. Cerrah titizliği ile operasyonu yürütüyoruz. Fon piyasasının belli bir bölümündeki sorunu görmezden gelmek nasıl doğru değilse bu sorunu siper alıp sermaye piyasalarına ateş etmek de doğru değildir. 3 tane önceliğimiz var. Tasfiyesi karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırım sahiplerine en kısa sürede ödenmesi. Geçen hafta olağan tasfiyede ödemeler başladı. Sorunsuz devam ediyor. Olağanüstü tasfiyelerde ise kanun teklifinin yasalaşmasından sonra ara ödemeler başlayacak. İkinci önceliğimiz, manipülasyon yaparak haksız kazanç elde edenlerle hukuk önünde hesaplaşmak, bununla ilgili yargı süreçleri dikkate alınarak icra ediliyor. Yeni bilgi ve itiraflar ışığında soruşturmalar derinleşiyor. Kimse kusura bakmasın benim ihracatçı kardeşim bir konteyner daha fazla satmak için ülke ülke dolaşırken, piyasa düzenbazlıkları ile 3 lirasını sadece 3 -5 ayda 10'a 30'a katlayana tolerans göstermeyeceğiz, fahiş kazancın bedelini ödeteceğiz. Üçüncü önceliğimiz, bu sürecin sermaye piyasalarına zarar verilmeden yönetilmesidir. İlk günden veri çok özenli davrandık. Fırsatçılar ile yatırımcılar arasına net bir çizgi çekerek sorumlu tutum içinde olduk.
Muhalefete tepki: 'Kriz tellallığı yaptılar'
Sırf kendilerine ekmek çıksın diye insanların itibarlarıyla oynadılar. Kriz tellallığı yaptılar. Neticede milyonlarca insanları etkileyen bu hadisede gerçekten çok kötü bir sınav verdiler. Yine sapla samanı birbirine karıştırarak ülkenin hayrına olacak isabetli bir politika yönetemediler.