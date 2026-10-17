https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/spk-incelemesini-tamamladi-37-kisi-hakkinda-suc-duyurusu-1109623194.html

SPK incelemesini tamamladı: 37 kişi hakkında suç duyurusu

SPK incelemesini tamamladı: 37 kişi hakkında suç duyurusu

Sputnik Türkiye

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki şirketin paylarına ilişkin incelemelerini sonuçlandırarak 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul, ayrıca Hedef... 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T00:55+0300

2026-10-17T00:55+0300

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vişne Madencilik ve Işıklar Enerji paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemelerini tamamladı. İncelemeler sonucunda Vişne Madencilik paylarındaki işlemler nedeniyle 22, Işıklar Enerji paylarındaki işlemler nedeniyle ise 15 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. TRT Haber'in aktardığına göre SPK, söz konusu paylarda işlem yapan kişi ve kurumlara işlem yasağı getirirken, ilgili kişilerin tüm lisanslarını da iptal etti.SPK ayrıca, Hedef Portföy'ün kurucusu olduğu fonlar için olağan tasfiye süreçlerinin başlatılmasına hükmetti. Daha önce A1 Capital, Bulls ve Pardus fonlarında da olağan tasfiye süreçleri uygulanmıştı. Söz konusu süreçlerin, para piyasası fonlarından ve yatırımcı sayısı en yüksek olan fonlardan başlatıldığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/bakan-simsekten-fon-aciklamasi-ilave-adimlar-atilacak-onceligimiz-sorunlu-fonlarin-tasfiyesi-1109600566.html

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sermaye piyasası kurulu (spk), fon, fon soruşturması, tasfiye, borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul endeksi