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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/spk-incelemesini-tamamladi-37-kisi-hakkinda-suc-duyurusu-1109623194.html
SPK incelemesini tamamladı: 37 kişi hakkında suç duyurusu
SPK incelemesini tamamladı: 37 kişi hakkında suç duyurusu
Sputnik Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki şirketin paylarına ilişkin incelemelerini sonuçlandırarak 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul, ayrıca Hedef... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T00:55+0300
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fon soruşturması
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vişne Madencilik ve Işıklar Enerji paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemelerini tamamladı. İncelemeler sonucunda Vişne Madencilik paylarındaki işlemler nedeniyle 22, Işıklar Enerji paylarındaki işlemler nedeniyle ise 15 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. TRT Haber'in aktardığına göre SPK, söz konusu paylarda işlem yapan kişi ve kurumlara işlem yasağı getirirken, ilgili kişilerin tüm lisanslarını da iptal etti.SPK ayrıca, Hedef Portföy'ün kurucusu olduğu fonlar için olağan tasfiye süreçlerinin başlatılmasına hükmetti. Daha önce A1 Capital, Bulls ve Pardus fonlarında da olağan tasfiye süreçleri uygulanmıştı. Söz konusu süreçlerin, para piyasası fonlarından ve yatırımcı sayısı en yüksek olan fonlardan başlatıldığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/bakan-simsekten-fon-aciklamasi-ilave-adimlar-atilacak-onceligimiz-sorunlu-fonlarin-tasfiyesi-1109600566.html
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sermaye piyasası kurulu (spk), fon, fon soruşturması, tasfiye, borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul endeksi
sermaye piyasası kurulu (spk), fon, fon soruşturması, tasfiye, borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul endeksi

SPK incelemesini tamamladı: 37 kişi hakkında suç duyurusu

00:55 17.10.2026
© AASermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
© AA
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki şirketin paylarına ilişkin incelemelerini sonuçlandırarak 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul, ayrıca Hedef Portföy tarafından kurulan fonlar için olağan tasfiye sürecinin uygulanmasına hükmetti.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vişne Madencilik ve Işıklar Enerji paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemelerini tamamladı.
İncelemeler sonucunda Vişne Madencilik paylarındaki işlemler nedeniyle 22, Işıklar Enerji paylarındaki işlemler nedeniyle ise 15 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. TRT Haber'in aktardığına göre SPK, söz konusu paylarda işlem yapan kişi ve kurumlara işlem yasağı getirirken, ilgili kişilerin tüm lisanslarını da iptal etti.
SPK ayrıca, Hedef Portföy'ün kurucusu olduğu fonlar için olağan tasfiye süreçlerinin başlatılmasına hükmetti. Daha önce A1 Capital, Bulls ve Pardus fonlarında da olağan tasfiye süreçleri uygulanmıştı.
Söz konusu süreçlerin, para piyasası fonlarından ve yatırımcı sayısı en yüksek olan fonlardan başlatıldığı bildirilmişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
EKONOMİ
Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: 'İlave adımlar atılacak, önceliğimiz sorunlu fonların tasfiyesi'
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