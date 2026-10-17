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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-vekil-slutskiy-trumpin-yaptirimlari-askiya-almasi-rusya-karsitlarina-darbe-oldu-1109632930.html
Rus vekil Slutskiy: Trump'ın yaptırımları askıya alması, Rusya karşıtlarına darbe oldu
Rus vekil Slutskiy: Trump'ın yaptırımları askıya alması, Rusya karşıtlarına darbe oldu
Sputnik Türkiye
Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi ve Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Leonid Slutskiy, ABD Başkanı Donald... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T16:50+0300
2026-10-17T16:50+0300
dünya
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ABD Başkanı Trump’ın yaptırımlara ilişkin son kararını değerlendiren Slutskiy, bu adımın Rusya’ya baskı uygulanmasını isteyen çevreler açısından yeni bir yenilgi olduğunu ifade etti. Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nde oluşan “savaş yanlısı cephenin” bir kez daha başarısızlığa uğradığını belirten Slutskiy, Washington’ın son adımlarının Batı’daki Rusya karşıtı birlikteliği zayıflattığını kaydetti.Rusya ve ABD liderleri arasında motorin tedariki konusunda varılan anlaşmanın Vladimir Zelenskiy ile bazı AB temsilcilerinde büyük tepkiye yol açtığını belirten Slutskiy, Avrupa’nın Rusya-Ukrayna çatışmasının başlıca kaybedenlerinden biri haline geldiğini ifade etti.Trump, yayınladığı kararnameyle yeni yasada Rus yetkililer, bankalar ve kuruluşlara yönelik öngörülen bazı yaptırımları uygulamaktan vazgeçmişti. Alınan bu istisna kararının, daha önce yürürlüğe giren mevcut ABD yaptırımlarını ise kapsamadığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/dmitriyev-trumpin-yaptirimlari-askiya-almasi-tarihi-bir-an-1109628063.html
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leonid slutskiy, duma dış i̇lişkiler komitesi, rusya, abd, ab, donald trump, vladimir zelenskiy, ldpr, yaptırım, moskova
leonid slutskiy, duma dış i̇lişkiler komitesi, rusya, abd, ab, donald trump, vladimir zelenskiy, ldpr, yaptırım, moskova

Rus vekil Slutskiy: Trump'ın yaptırımları askıya alması, Rusya karşıtlarına darbe oldu

16:50 17.10.2026
© Sputnik / Владимир Трефилов / Multimedya arşivine gidinLeonid Slutskiy
Leonid Slutskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi ve Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Leonid Slutskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik yeni yaptırım yasasındaki bazı önlemleri uygulamama kararını, Moskova’ya baskı politikasını savunanlara vurulan “yeni bir darbe” olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Trump’ın yaptırımlara ilişkin son kararını değerlendiren Slutskiy, bu adımın Rusya’ya baskı uygulanmasını isteyen çevreler açısından yeni bir yenilgi olduğunu ifade etti. Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nde oluşan “savaş yanlısı cephenin” bir kez daha başarısızlığa uğradığını belirten Slutskiy, Washington’ın son adımlarının Batı’daki Rusya karşıtı birlikteliği zayıflattığını kaydetti.
Rusya ve ABD liderleri arasında motorin tedariki konusunda varılan anlaşmanın Vladimir Zelenskiy ile bazı AB temsilcilerinde büyük tepkiye yol açtığını belirten Slutskiy, Avrupa’nın Rusya-Ukrayna çatışmasının başlıca kaybedenlerinden biri haline geldiğini ifade etti.
Trump, yayınladığı kararnameyle yeni yasada Rus yetkililer, bankalar ve kuruluşlara yönelik öngörülen bazı yaptırımları uygulamaktan vazgeçmişti. Alınan bu istisna kararının, daha önce yürürlüğe giren mevcut ABD yaptırımlarını ise kapsamadığı bildirilmişti.
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
DÜNYA
Dmitriyev: Trump’ın yaptırımları askıya alması tarihi bir an
12:32
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