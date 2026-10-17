https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-vekil-slutskiy-trumpin-yaptirimlari-askiya-almasi-rusya-karsitlarina-darbe-oldu-1109632930.html

Rus vekil Slutskiy: Trump'ın yaptırımları askıya alması, Rusya karşıtlarına darbe oldu

Rus vekil Slutskiy: Trump'ın yaptırımları askıya alması, Rusya karşıtlarına darbe oldu

Sputnik Türkiye

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi ve Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Leonid Slutskiy, ABD Başkanı Donald... 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T16:50+0300

2026-10-17T16:50+0300

2026-10-17T16:50+0300

dünya

leonid slutskiy

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ldpr

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ABD Başkanı Trump’ın yaptırımlara ilişkin son kararını değerlendiren Slutskiy, bu adımın Rusya’ya baskı uygulanmasını isteyen çevreler açısından yeni bir yenilgi olduğunu ifade etti. Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nde oluşan “savaş yanlısı cephenin” bir kez daha başarısızlığa uğradığını belirten Slutskiy, Washington’ın son adımlarının Batı’daki Rusya karşıtı birlikteliği zayıflattığını kaydetti.Rusya ve ABD liderleri arasında motorin tedariki konusunda varılan anlaşmanın Vladimir Zelenskiy ile bazı AB temsilcilerinde büyük tepkiye yol açtığını belirten Slutskiy, Avrupa’nın Rusya-Ukrayna çatışmasının başlıca kaybedenlerinden biri haline geldiğini ifade etti.Trump, yayınladığı kararnameyle yeni yasada Rus yetkililer, bankalar ve kuruluşlara yönelik öngörülen bazı yaptırımları uygulamaktan vazgeçmişti. Alınan bu istisna kararının, daha önce yürürlüğe giren mevcut ABD yaptırımlarını ise kapsamadığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/dmitriyev-trumpin-yaptirimlari-askiya-almasi-tarihi-bir-an-1109628063.html

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leonid slutskiy, duma dış i̇lişkiler komitesi, rusya, abd, ab, donald trump, vladimir zelenskiy, ldpr, yaptırım, moskova