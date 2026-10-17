https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-vekil-slutskiy-trumpin-yaptirimlari-askiya-almasi-rusya-karsitlarina-darbe-oldu-1109632930.html
Rus vekil Slutskiy: Trump'ın yaptırımları askıya alması, Rusya karşıtlarına darbe oldu
Rus vekil Slutskiy: Trump'ın yaptırımları askıya alması, Rusya karşıtlarına darbe oldu
Sputnik Türkiye
Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi ve Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Leonid Slutskiy, ABD Başkanı Donald... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T16:50+0300
2026-10-17T16:50+0300
2026-10-17T16:50+0300
dünya
leonid slutskiy
duma dış i̇lişkiler komitesi
rusya
abd
ab
donald trump
vladimir zelenskiy
ldpr
yaptırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/17/1042903032_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0e2223274489062f55e69f06cf9c3e1f.jpg
ABD Başkanı Trump’ın yaptırımlara ilişkin son kararını değerlendiren Slutskiy, bu adımın Rusya’ya baskı uygulanmasını isteyen çevreler açısından yeni bir yenilgi olduğunu ifade etti. Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nde oluşan “savaş yanlısı cephenin” bir kez daha başarısızlığa uğradığını belirten Slutskiy, Washington’ın son adımlarının Batı’daki Rusya karşıtı birlikteliği zayıflattığını kaydetti.Rusya ve ABD liderleri arasında motorin tedariki konusunda varılan anlaşmanın Vladimir Zelenskiy ile bazı AB temsilcilerinde büyük tepkiye yol açtığını belirten Slutskiy, Avrupa’nın Rusya-Ukrayna çatışmasının başlıca kaybedenlerinden biri haline geldiğini ifade etti.Trump, yayınladığı kararnameyle yeni yasada Rus yetkililer, bankalar ve kuruluşlara yönelik öngörülen bazı yaptırımları uygulamaktan vazgeçmişti. Alınan bu istisna kararının, daha önce yürürlüğe giren mevcut ABD yaptırımlarını ise kapsamadığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/dmitriyev-trumpin-yaptirimlari-askiya-almasi-tarihi-bir-an-1109628063.html
rusya
abd
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/17/1042903032_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_b1f3f48addc850a1fb16814728cdb452.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
leonid slutskiy, duma dış i̇lişkiler komitesi, rusya, abd, ab, donald trump, vladimir zelenskiy, ldpr, yaptırım, moskova
leonid slutskiy, duma dış i̇lişkiler komitesi, rusya, abd, ab, donald trump, vladimir zelenskiy, ldpr, yaptırım, moskova
Rus vekil Slutskiy: Trump'ın yaptırımları askıya alması, Rusya karşıtlarına darbe oldu
Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi ve Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Leonid Slutskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik yeni yaptırım yasasındaki bazı önlemleri uygulamama kararını, Moskova’ya baskı politikasını savunanlara vurulan “yeni bir darbe” olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Trump’ın yaptırımlara ilişkin son kararını değerlendiren Slutskiy, bu adımın Rusya’ya baskı uygulanmasını isteyen çevreler açısından yeni bir yenilgi olduğunu ifade etti. Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nde oluşan “savaş yanlısı cephenin” bir kez daha başarısızlığa uğradığını belirten Slutskiy, Washington’ın son adımlarının Batı’daki Rusya karşıtı birlikteliği zayıflattığını kaydetti.
Rusya ve ABD liderleri arasında motorin tedariki konusunda varılan anlaşmanın Vladimir Zelenskiy ile bazı AB temsilcilerinde büyük tepkiye yol açtığını belirten Slutskiy, Avrupa’nın Rusya-Ukrayna çatışmasının başlıca kaybedenlerinden biri haline geldiğini ifade etti.
Trump, yayınladığı kararnameyle yeni yasada Rus yetkililer, bankalar ve kuruluşlara yönelik öngörülen bazı yaptırımları uygulamaktan vazgeçmişti. Alınan bu istisna kararının, daha önce yürürlüğe giren mevcut ABD yaptırımlarını ise kapsamadığı bildirilmişti.