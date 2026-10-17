https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/dmitriyev-trumpin-yaptirimlari-askiya-almasi-tarihi-bir-an-1109628063.html

Dmitriyev: Trump’ın yaptırımları askıya alması tarihi bir an

Dmitriyev: Trump’ın yaptırımları askıya alması tarihi bir an

Sputnik Türkiye

Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik yeni yaptırım yasasını askıya almasını "tarihi bir adım" olarak niteledi... 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T12:32+0300

2026-10-17T12:32+0300

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Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İş Birliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya’ya yönelik yaptırım yasasını askıya alma kararını "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.Rus yetkili, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Graham yasasının uygulanmasının durdurulmasının iki ülke ilişkileri ve küresel piyasalar açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Söz konusu yasanın yürürlükte kalması halinde ABD ile Rusya arasındaki ekonomik temasların durma noktasına geleceğine dikkati çeken Dmitriyev, bu durumun başta Amerikan ekonomisi olmak üzere küresel pazarlara ciddi zarar vereceğini kaydetti.‘Yaptırım ve çatışma yerine diyalog’Moskova ile Washington arasındaki ekonomik işbirliğinin her iki ülkenin de çıkarına olduğunu ifade eden Dmitriyev, şu değerlendirmelerde bulundu:Ukrayna denkleminde ‘şah mat’ABD yönetiminin Ukrayna politikalarındaki değişimi de yorumlayan Dmitriyev, yaşanan süreci “şah mat” sözleriyle özetledi. Rus temsilci; ABD Başkanı Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin tüm dünya için ağır bedeller doğuran adımlarına artık izin vermeyeceğini ve bu durumun Brüksel ile Kiev’de büyük panik yarattığını belirtti.Yeni kararnın detaylarıÖte yandan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yayımlanan yeni kararda; Rus yetkililere, bankalara ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırım maddelerinin uygulanmayacağı duyuruldu. Kararname; Rusya’ya yeni yatırımlarının askıya alınması ve Rus uranyumu ithalatına dönük tedbirleri de kapsarken, getirilen istisnaların ABD’nin daha önce yürürlüğe koyduğu yaptırımları etkilemediği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/mirosnik-bm-ukraynada-rus-esirlere-iskencelerle-ilgili-bilgileri-umursamiyor-1109627577.html

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