https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/dmitriyev-trumpin-yaptirimlari-askiya-almasi-tarihi-bir-an-1109628063.html
Dmitriyev: Trump’ın yaptırımları askıya alması tarihi bir an
Dmitriyev: Trump’ın yaptırımları askıya alması tarihi bir an
Sputnik Türkiye
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik yeni yaptırım yasasını askıya almasını "tarihi bir adım" olarak niteledi... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T12:32+0300
2026-10-17T12:32+0300
2026-10-17T12:37+0300
dünya
rusya
kirill dmitriyev
abd
donald trump
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/16/1104414706_0:0:705:398_1920x0_80_0_0_c917f70c36670677af3ca39c02fd506f.png
Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İş Birliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya’ya yönelik yaptırım yasasını askıya alma kararını "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.Rus yetkili, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Graham yasasının uygulanmasının durdurulmasının iki ülke ilişkileri ve küresel piyasalar açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Söz konusu yasanın yürürlükte kalması halinde ABD ile Rusya arasındaki ekonomik temasların durma noktasına geleceğine dikkati çeken Dmitriyev, bu durumun başta Amerikan ekonomisi olmak üzere küresel pazarlara ciddi zarar vereceğini kaydetti.‘Yaptırım ve çatışma yerine diyalog’Moskova ile Washington arasındaki ekonomik işbirliğinin her iki ülkenin de çıkarına olduğunu ifade eden Dmitriyev, şu değerlendirmelerde bulundu:Ukrayna denkleminde ‘şah mat’ABD yönetiminin Ukrayna politikalarındaki değişimi de yorumlayan Dmitriyev, yaşanan süreci “şah mat” sözleriyle özetledi. Rus temsilci; ABD Başkanı Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin tüm dünya için ağır bedeller doğuran adımlarına artık izin vermeyeceğini ve bu durumun Brüksel ile Kiev’de büyük panik yarattığını belirtti.Yeni kararnın detaylarıÖte yandan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yayımlanan yeni kararda; Rus yetkililere, bankalara ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırım maddelerinin uygulanmayacağı duyuruldu. Kararname; Rusya’ya yeni yatırımlarının askıya alınması ve Rus uranyumu ithalatına dönük tedbirleri de kapsarken, getirilen istisnaların ABD’nin daha önce yürürlüğe koyduğu yaptırımları etkilemediği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/mirosnik-bm-ukraynada-rus-esirlere-iskencelerle-ilgili-bilgileri-umursamiyor-1109627577.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/16/1104414706_73:0:705:474_1920x0_80_0_0_40c6343777e0ba8b4ef8b3a071933b53.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kirill dmitriyev, abd, donald trump, ukrayna
rusya, kirill dmitriyev, abd, donald trump, ukrayna
Dmitriyev: Trump’ın yaptırımları askıya alması tarihi bir an
12:32 17.10.2026 (güncellendi: 12:37 17.10.2026)
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik yeni yaptırım yasasını askıya almasını "tarihi bir adım" olarak niteledi. Dmitriyev, ABD'nin Kiev politikalarındaki değişimi de "şah mat" sözleriyle değerlendirdi.
Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İş Birliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya’ya yönelik yaptırım yasasını askıya alma kararını "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.
Rus yetkili, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Graham yasasının uygulanmasının durdurulmasının iki ülke ilişkileri ve küresel piyasalar açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Söz konusu yasanın yürürlükte kalması halinde ABD ile Rusya arasındaki ekonomik temasların durma noktasına geleceğine dikkati çeken Dmitriyev, bu durumun başta Amerikan ekonomisi olmak üzere küresel pazarlara ciddi zarar vereceğini kaydetti.
‘Yaptırım ve çatışma yerine diyalog’
Moskova ile Washington arasındaki ekonomik işbirliğinin her iki ülkenin de çıkarına olduğunu ifade eden Dmitriyev, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Yaptırımlar ve karşı karşıya gelmek yerine diyalog, karşılıklı faydaya dayalı işbirliği ve küresel istikrar için ortak sorumluluk üstlenmeliyiz. Başka ülkelerin rahatsızlığına rağmen ABD ile Rusya arasındaki ekonomik diyalog ve barışın tesis edilmesine yönelik çabalar sürdürülecek.”
Ukrayna denkleminde ‘şah mat’
ABD yönetiminin Ukrayna politikalarındaki değişimi de yorumlayan Dmitriyev, yaşanan süreci “şah mat” sözleriyle özetledi. Rus temsilci; ABD Başkanı Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin tüm dünya için ağır bedeller doğuran adımlarına artık izin vermeyeceğini ve bu durumun Brüksel ile Kiev’de büyük panik yarattığını belirtti.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yayımlanan yeni kararda
; Rus yetkililere, bankalara ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırım maddelerinin uygulanmayacağı duyuruldu. Kararname; Rusya’ya yeni yatırımlarının askıya alınması
ve Rus uranyumu ithalatına dönük tedbirleri de kapsarken, getirilen istisnaların ABD’nin daha önce yürürlüğe koyduğu yaptırımları etkilemediği bildirildi.