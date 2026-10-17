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Magyar: ABD'den Rus petrolüne yönelik yaptırım muafiyetinin uzatılmasını istiyoruz
Magyar: ABD'den Rus petrolüne yönelik yaptırım muafiyetinin uzatılmasını istiyoruz
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin Rus petrolüne yönelik ABD yaptırımlarından kasım ayına kadar muaf olduğunu belirterek, bu sürenin en az bir yıl... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T18:41+0300
2026-10-17T18:41+0300
dünya
macaristan
rusya
peter magyar
abd
yaptırım
rus petrolü
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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Rus petrolüne yönelik ABD yaptırımları kapsamında ülkesine tanınan muafiyetin uzatılması çağrısında bulundu.Magyar, 444 adlı internet sitesine verdiği röportajda, ABD Başkanı’nın uygun gördüğü anlaşmaları yapmakta serbest olduğunu belirterek, söz konusu yaptırım muafiyetinin Macaristan açısından önemini koruduğunu söyledi.Budapeşte’nin Rus petrolüne ilişkin yaptırım muafiyetinden kasım ayına kadar yararlanacağını aktaran Magyar, ABD yönetiminin Rusya’dan motorin ihracatı konusunda anlaşmaya vardığını belirterek, bu şartlar altında Macaristan’a tanınan muafiyetin en az bir yıl daha uzatılmamasının “mantıksız” olacağını vurguladı.Macaristan Ekonomi ve Enerji Bakanı Istvan Kapitany da eylülde yaptığı açıklamada, ekonomik açıdan avantajlı olması nedeniyle Rusya’nın ülkenin başlıca doğal gaz ve petrol tedarikçisi olmayı sürdürdüğünü, bununla birlikte alternatif kaynakların da bulunduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/magyardan-ukrayna-aciklamasi-askeri-yardim-saglamayacagiz-ve-silah-gecisine-izin-vermeyecegiz-1109461227.html
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macaristan, rusya, peter magyar, abd, yaptırım, rus petrolü, muafiyet
macaristan, rusya, peter magyar, abd, yaptırım, rus petrolü, muafiyet

Magyar: ABD'den Rus petrolüne yönelik yaptırım muafiyetinin uzatılmasını istiyoruz

18:41 17.10.2026
© AA / Jakub PorzyckiPeter Magyar
Peter Magyar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
© AA / Jakub Porzycki
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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin Rus petrolüne yönelik ABD yaptırımlarından kasım ayına kadar muaf olduğunu belirterek, bu sürenin en az bir yıl daha uzatılmasını istedi.
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Rus petrolüne yönelik ABD yaptırımları kapsamında ülkesine tanınan muafiyetin uzatılması çağrısında bulundu.
Magyar, 444 adlı internet sitesine verdiği röportajda, ABD Başkanı’nın uygun gördüğü anlaşmaları yapmakta serbest olduğunu belirterek, söz konusu yaptırım muafiyetinin Macaristan açısından önemini koruduğunu söyledi.
Budapeşte’nin Rus petrolüne ilişkin yaptırım muafiyetinden kasım ayına kadar yararlanacağını aktaran Magyar, ABD yönetiminin Rusya’dan motorin ihracatı konusunda anlaşmaya vardığını belirterek, bu şartlar altında Macaristan’a tanınan muafiyetin en az bir yıl daha uzatılmamasının “mantıksız” olacağını vurguladı.
Macaristan Ekonomi ve Enerji Bakanı Istvan Kapitany da eylülde yaptığı açıklamada, ekonomik açıdan avantajlı olması nedeniyle Rusya’nın ülkenin başlıca doğal gaz ve petrol tedarikçisi olmayı sürdürdüğünü, bununla birlikte alternatif kaynakların da bulunduğunu belirtmişti.
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