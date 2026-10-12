https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/magyardan-ukrayna-aciklamasi-askeri-yardim-saglamayacagiz-ve-silah-gecisine-izin-vermeyecegiz-1109461227.html

Magyar’dan Ukrayna açıklaması: ‘Askeri yardım sağlamayacağız ve silah geçişine izin vermeyeceğiz’

Magyar’dan Ukrayna açıklaması: ‘Askeri yardım sağlamayacağız ve silah geçişine izin vermeyeceğiz’

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Magyar, Budapeşte'nin Ukrayna'ya askeri yardımda bulunmayacağını ve ülke toprakları üzerinden Ukrayna’ya silah sevkiyatına izin... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T08:18+0300

2026-10-12T08:18+0300

2026-10-12T08:28+0300

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peter magyar

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silah sevkiyatı

askeri yardım

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Macaristan Başbakanı Péter Magyar, Finlandiya basınına verdiği demeçte, ülkesinin Ukrayna politikasında askeri yardımlara ilişkin net tutumunu koruduğunu vurguladı.Magyar, yaptığı açıklamada, “Macaristan, Ukrayna'ya silahlı yardım sağlama amacında değil ve kendi toprakları üzerinden silah sevkiyatı yapılmasına izin vermiyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesinde yaşayan Macar azınlığın durumuna da değinen Başbakan Magyar, bu konudaki hakların korunmasının önemine dikkati çekerek, söz konusu meselenin çözümü için bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.Göreve gelmesinin ardından Rusya ile pragmatik ilişkiler sürdürme niyetini dile getiren Magyar, özellikle enerji tedariki konusundaki işbirliğinin Macaristan için taşıdığı kritik öneme işaret etti. Magyar'ın Avrupa yanlısı çizgisi, Rusya karşıtı yaptırımlara ve Moskova ile ekonomik bağlara yönelik tutumuyla öne çıkan eski yönetimin politikalarından farklılık gösteriyor.Öte yandan Macaristan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın önemli bir güç olduğunu ve Kiev'e silah tedarik etmeme kararının arkasında durduklarını yinelemişti. Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi ise Budapeşte'nin stratejik çıkarlarının Batı ittifakı ile tamamen örtüştüğünü ve Moskova'ya karşı kapıların kapatıldığını belirtmişti.

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macaristan, peter magyar, ukrayna, silah, silah sevkiyatı, askeri yardım