https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/mirosnik-bm-ukraynada-rus-esirlere-iskencelerle-ilgili-bilgileri-umursamiyor-1109627577.html
Miroşnik: BM, Ukrayna'da Rus esirlere işkencelerle ilgili bilgileri umursamıyor
Miroşnik: BM, Ukrayna'da Rus esirlere işkencelerle ilgili bilgileri umursamıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Komite'nin Ukrayna'daki gizli cezaevlerine ilişkin verileri geçiştirdiğini belirtti. 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T11:49+0300
2026-10-17T11:49+0300
2026-10-17T11:54+0300
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rodion miroşnik
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birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler i̇şkenceye karşı komite
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevler Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Komite'nin Ukrayna'da Rus esirlerin tutulduğu gizli cezaevlerine ilişkin bilgileri geçiştirdiğini söyledi.Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada, New York'a yaptığı çalışma ziyareti kapsamında perşembe günü BM İşkenceye Karşı Komite'yi, Ukrayna'daki gizli cezaevleri sistemini incelemeye çağırdığını anlattı.Miroşnik, “Raporlarında, esirlere en ağır travmaların esaretin ilk aşamasında verildiğini söylüyorlar. Ancak bu nedir, Ukrayna bunu işkenceye ilişkin tüm sözleşmeleri, uluslararası insancıl hukuk normlarını göz ardı ederek nasıl yapıyor. Geçiştirdiler, bahsettiler, 'Evet, bir şeyler söyledik, şimdi başka bir konuyu konuşalım' dediler” ifadelerini kullandı.Miroşnik'in, daha önce de yaptığı açıklamalarda, Ukrayna ordusuna ait gizli cezaevlerinde yoğunlaşma olduğunu, buralarda esirlerin işkence maratonundan geçirildiğini açıklamıştı. Miroşnik'in iddialarına göre esirler kafeslerde tutuluyor, dövülüyor, yiyecek ve sudan yoksun bırakılıyor. Söz konusu cezaevlerinin Kiev, Harkov, Dnipropetrovsk, Sumı ve Ukrayna'nın diğer bölgelerinde bulunduğu belirtildi. Miroşnik ayrıca Kiev yönetiminin insani kuruluş temsilcilerini gizli cezaevlerine almadığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/trumptan-rusya-karari-yeni-yaptirimlar-ve-ek-vergiler-askiya-alindi-1109625784.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, esir, i̇şkence, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler i̇şkenceye karşı komite
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, esir, i̇şkence, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler i̇şkenceye karşı komite
Miroşnik: BM, Ukrayna'da Rus esirlere işkencelerle ilgili bilgileri umursamıyor
11:49 17.10.2026 (güncellendi: 11:54 17.10.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Komite'nin Ukrayna'daki gizli cezaevlerine ilişkin verileri geçiştirdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevler Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Komite'nin Ukrayna'da Rus esirlerin tutulduğu gizli cezaevlerine ilişkin bilgileri geçiştirdiğini söyledi.
Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada, New York'a yaptığı çalışma ziyareti kapsamında perşembe günü BM İşkenceye Karşı Komite'yi, Ukrayna'daki gizli cezaevleri sistemini incelemeye çağırdığını anlattı.
Miroşnik, “Raporlarında, esirlere en ağır travmaların esaretin ilk aşamasında verildiğini söylüyorlar. Ancak bu nedir, Ukrayna bunu işkenceye ilişkin tüm sözleşmeleri, uluslararası insancıl hukuk normlarını göz ardı ederek nasıl yapıyor. Geçiştirdiler, bahsettiler, 'Evet, bir şeyler söyledik, şimdi başka bir konuyu konuşalım' dediler” ifadelerini kullandı.
Miroşnik'in, daha önce de yaptığı açıklamalarda, Ukrayna ordusuna ait gizli cezaevlerinde yoğunlaşma olduğunu, buralarda esirlerin işkence maratonundan geçirildiğini açıklamıştı. Miroşnik'in iddialarına göre esirler kafeslerde tutuluyor, dövülüyor, yiyecek ve sudan yoksun bırakılıyor. Söz konusu cezaevlerinin Kiev, Harkov, Dnipropetrovsk, Sumı ve Ukrayna'nın diğer bölgelerinde bulunduğu belirtildi. Miroşnik ayrıca Kiev yönetiminin insani kuruluş temsilcilerini gizli cezaevlerine almadığını kaydetti.