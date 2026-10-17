Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/mirosnik-bm-ukraynada-rus-esirlere-iskencelerle-ilgili-bilgileri-umursamiyor-1109627577.html
Miroşnik: BM, Ukrayna'da Rus esirlere işkencelerle ilgili bilgileri umursamıyor
Miroşnik: BM, Ukrayna'da Rus esirlere işkencelerle ilgili bilgileri umursamıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Komite'nin Ukrayna'daki gizli cezaevlerine ilişkin verileri geçiştirdiğini belirtti. 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T11:49+0300
2026-10-17T11:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
rodion miroşnik
ukrayna
esir
i̇şkence
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler i̇şkenceye karşı komite
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077663400_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4c8e2c1094a1e6f9a37d7caa5dfe557c.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevler Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Komite'nin Ukrayna'da Rus esirlerin tutulduğu gizli cezaevlerine ilişkin bilgileri geçiştirdiğini söyledi.Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada, New York'a yaptığı çalışma ziyareti kapsamında perşembe günü BM İşkenceye Karşı Komite'yi, Ukrayna'daki gizli cezaevleri sistemini incelemeye çağırdığını anlattı.Miroşnik, “Raporlarında, esirlere en ağır travmaların esaretin ilk aşamasında verildiğini söylüyorlar. Ancak bu nedir, Ukrayna bunu işkenceye ilişkin tüm sözleşmeleri, uluslararası insancıl hukuk normlarını göz ardı ederek nasıl yapıyor. Geçiştirdiler, bahsettiler, 'Evet, bir şeyler söyledik, şimdi başka bir konuyu konuşalım' dediler” ifadelerini kullandı.Miroşnik'in, daha önce de yaptığı açıklamalarda, Ukrayna ordusuna ait gizli cezaevlerinde yoğunlaşma olduğunu, buralarda esirlerin işkence maratonundan geçirildiğini açıklamıştı. Miroşnik'in iddialarına göre esirler kafeslerde tutuluyor, dövülüyor, yiyecek ve sudan yoksun bırakılıyor. Söz konusu cezaevlerinin Kiev, Harkov, Dnipropetrovsk, Sumı ve Ukrayna'nın diğer bölgelerinde bulunduğu belirtildi. Miroşnik ayrıca Kiev yönetiminin insani kuruluş temsilcilerini gizli cezaevlerine almadığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/trumptan-rusya-karari-yeni-yaptirimlar-ve-ek-vergiler-askiya-alindi-1109625784.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077663400_47:0:1004:718_1920x0_80_0_0_d01a8ce46418424b689244d1964cb529.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, esir, i̇şkence, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler i̇şkenceye karşı komite
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, esir, i̇şkence, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler i̇şkenceye karşı komite

Miroşnik: BM, Ukrayna'da Rus esirlere işkencelerle ilgili bilgileri umursamıyor

11:49 17.10.2026 (güncellendi: 11:54 17.10.2026)
© Sputnik / Мария ДевахинаRusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
© Sputnik / Мария Девахина
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Komite'nin Ukrayna'daki gizli cezaevlerine ilişkin verileri geçiştirdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevler Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Komite'nin Ukrayna'da Rus esirlerin tutulduğu gizli cezaevlerine ilişkin bilgileri geçiştirdiğini söyledi.
Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada, New York'a yaptığı çalışma ziyareti kapsamında perşembe günü BM İşkenceye Karşı Komite'yi, Ukrayna'daki gizli cezaevleri sistemini incelemeye çağırdığını anlattı.
Miroşnik, “Raporlarında, esirlere en ağır travmaların esaretin ilk aşamasında verildiğini söylüyorlar. Ancak bu nedir, Ukrayna bunu işkenceye ilişkin tüm sözleşmeleri, uluslararası insancıl hukuk normlarını göz ardı ederek nasıl yapıyor. Geçiştirdiler, bahsettiler, 'Evet, bir şeyler söyledik, şimdi başka bir konuyu konuşalım' dediler” ifadelerini kullandı.
Miroşnik'in, daha önce de yaptığı açıklamalarda, Ukrayna ordusuna ait gizli cezaevlerinde yoğunlaşma olduğunu, buralarda esirlerin işkence maratonundan geçirildiğini açıklamıştı. Miroşnik'in iddialarına göre esirler kafeslerde tutuluyor, dövülüyor, yiyecek ve sudan yoksun bırakılıyor. Söz konusu cezaevlerinin Kiev, Harkov, Dnipropetrovsk, Sumı ve Ukrayna'nın diğer bölgelerinde bulunduğu belirtildi. Miroşnik ayrıca Kiev yönetiminin insani kuruluş temsilcilerini gizli cezaevlerine almadığını kaydetti.
Trump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi: Ticaret savaşında yeni dalga - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
DÜNYA
Trump'tan Rusya kararı: Yeni yaptırımlar ve ek vergiler askıya alındı
09:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала