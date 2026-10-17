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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/trumptan-rusya-karari-yeni-yaptirimlar-ve-ek-vergiler-askiya-alindi-1109625784.html
Trump'tan Rusya kararı: Yeni yaptırımlar ve ek vergiler askıya alındı
Trump'tan Rusya kararı: Yeni yaptırımlar ve ek vergiler askıya alındı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya yönelik ‘cehennem yaptırımları’ olarak bilinen yasa kapsamındaki bazı yaptırım, kısıtlama ve gümrük vergilerinin... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T09:51+0300
2026-10-17T09:56+0300
dünya
abd
donald trump
rusya
yaptırım
i̇hracat
i̇thalat
vladimir putin
petrol
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve İran'ı hedef alan kapsamlı yaptırım paketi dahilinde öngörülen bazı sert tedbirlerin yürürlüğe girmesini askıya aldığını duyurdu.Yayımlanan başkanlık kararnamesinde Trump, “Graham Yasası kapsamındaki söz konusu yaptırım, kısıtlama ve gümrük vergilerinin uygulanmasından muafiyet tanıyorum” ifadelerini kullandı.Yüzde 500'e varan gümrük vergileri iptal edildiAlınan bu kararla birlikte Trump;geçici olarak vazgeçmiş oldu. Kararnamede, bu adımın Washington'ın ulusal çıkarlarına uygun olduğu vurgulanırken, muafiyet kararlarının ikinci bir talimata kadar geçerli kalacağı belirtildi.Kritik telefon görüşmesi ve dev akaryakıt anlaşmasıSöz konusu yaptırım esnetmesi kararı, Vladimir Putin ile Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin hemen ardından geldi. Liderlerin görüşmesi sonrası Beyaz Saray, küresel piyasaları hareketlendiren dev bir anlaşmayı duyurdu.Anlaşmaya göre Rusya, rafinerilerinin durumuna bağlı olarak ABD ve dünya piyasalarına 3 milyon tona kadar dizel akaryakıt tedarik edecek. Ticaretin önünü açmak adına ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımlara 7 Nisan'a kadar geçerli olacak özel bir muafiyet tanıdı.Rusya ihracat yasağını esnettiABD'nin adımına karşılık Rus hükümeti de dizel ihracatına uyguladığı kısıtlamaları kısmen kaldırdı. Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novakkonuya ilişkin yaptığı açıklamada, Moskova'nın:enerji kaynağı sevk etmeye hazır olduğunu belirtti.Trump: Dizel fiyatları hızla düşecekAnlaşmanın önemine değinen ABD Başkanı Donald Trump, bu adımın sadece Amerika için değil tüm dünya ekonomisi için gerekli olduğunu ifade ederek, anlaşma sayesinde küresel pazarda dizel fiyatlarının rekor bir hızla gerilemeye başlayacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-ordusu-ukraynanin-en-buyuk-metalurji-isletmesini-vurdu-1109624989.html
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abd, donald trump, rusya, yaptırım, i̇hracat, i̇thalat, vladimir putin, petrol, dizel yakıt, gümrük vergisi
abd, donald trump, rusya, yaptırım, i̇hracat, i̇thalat, vladimir putin, petrol, dizel yakıt, gümrük vergisi

Trump'tan Rusya kararı: Yeni yaptırımlar ve ek vergiler askıya alındı

09:51 17.10.2026 (güncellendi: 09:56 17.10.2026)
© REUTERS Evelyn HocksteinTrump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi: Ticaret savaşında yeni dalga
Trump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi: Ticaret savaşında yeni dalga - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya yönelik ‘cehennem yaptırımları’ olarak bilinen yasa kapsamındaki bazı yaptırım, kısıtlama ve gümrük vergilerinin uygulanmasını durdurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve İran'ı hedef alan kapsamlı yaptırım paketi dahilinde öngörülen bazı sert tedbirlerin yürürlüğe girmesini askıya aldığını duyurdu.
Yayımlanan başkanlık kararnamesinde Trump, “Graham Yasası kapsamındaki söz konusu yaptırım, kısıtlama ve gümrük vergilerinin uygulanmasından muafiyet tanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yüzde 500'e varan gümrük vergileri iptal edildi

Alınan bu kararla birlikte Trump;
Rusya'dan yapılan doğrudan ithalata uygulanması planlanan yüzde 500'e varan gümrük vergilerinden,
Moskova'dan en çok enerji ithal eden ilk beş ülkeye yönelik yüzde 100'e varan tarifelerden,
Yasa kapsamında Rus bürokratlara, bankalara ve kurumlara getirilmesi öngörülen kısıtlamalardan
geçici olarak vazgeçmiş oldu. Kararnamede, bu adımın Washington'ın ulusal çıkarlarına uygun olduğu vurgulanırken, muafiyet kararlarının ikinci bir talimata kadar geçerli kalacağı belirtildi.

Kritik telefon görüşmesi ve dev akaryakıt anlaşması

Söz konusu yaptırım esnetmesi kararı, Vladimir Putin ile Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin hemen ardından geldi. Liderlerin görüşmesi sonrası Beyaz Saray, küresel piyasaları hareketlendiren dev bir anlaşmayı duyurdu.
Anlaşmaya göre Rusya, rafinerilerinin durumuna bağlı olarak ABD ve dünya piyasalarına 3 milyon tona kadar dizel akaryakıt tedarik edecek. Ticaretin önünü açmak adına ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımlara 7 Nisan'a kadar geçerli olacak özel bir muafiyet tanıdı.

Rusya ihracat yasağını esnetti

ABD'nin adımına karşılık Rus hükümeti de dizel ihracatına uyguladığı kısıtlamaları kısmen kaldırdı. Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novakkonuya ilişkin yaptığı açıklamada, Moskova'nın:
Ekim ayında: 300 bin ton,
Kasım ayında: 500 bin ton,
Aralık ayında: 1 milyon tona kadar
enerji kaynağı sevk etmeye hazır olduğunu belirtti.

Trump: Dizel fiyatları hızla düşecek

Anlaşmanın önemine değinen ABD Başkanı Donald Trump, bu adımın sadece Amerika için değil tüm dünya ekonomisi için gerekli olduğunu ifade ederek, anlaşma sayesinde küresel pazarda dizel fiyatlarının rekor bir hızla gerilemeye başlayacağını vurguladı.
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