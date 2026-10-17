https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/trumptan-rusya-karari-yeni-yaptirimlar-ve-ek-vergiler-askiya-alindi-1109625784.html

Trump'tan Rusya kararı: Yeni yaptırımlar ve ek vergiler askıya alındı

Trump'tan Rusya kararı: Yeni yaptırımlar ve ek vergiler askıya alındı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya yönelik ‘cehennem yaptırımları’ olarak bilinen yasa kapsamındaki bazı yaptırım, kısıtlama ve gümrük vergilerinin... 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T09:51+0300

2026-10-17T09:51+0300

2026-10-17T09:56+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve İran'ı hedef alan kapsamlı yaptırım paketi dahilinde öngörülen bazı sert tedbirlerin yürürlüğe girmesini askıya aldığını duyurdu.Yayımlanan başkanlık kararnamesinde Trump, “Graham Yasası kapsamındaki söz konusu yaptırım, kısıtlama ve gümrük vergilerinin uygulanmasından muafiyet tanıyorum” ifadelerini kullandı.Yüzde 500'e varan gümrük vergileri iptal edildiAlınan bu kararla birlikte Trump;geçici olarak vazgeçmiş oldu. Kararnamede, bu adımın Washington'ın ulusal çıkarlarına uygun olduğu vurgulanırken, muafiyet kararlarının ikinci bir talimata kadar geçerli kalacağı belirtildi.Kritik telefon görüşmesi ve dev akaryakıt anlaşmasıSöz konusu yaptırım esnetmesi kararı, Vladimir Putin ile Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin hemen ardından geldi. Liderlerin görüşmesi sonrası Beyaz Saray, küresel piyasaları hareketlendiren dev bir anlaşmayı duyurdu.Anlaşmaya göre Rusya, rafinerilerinin durumuna bağlı olarak ABD ve dünya piyasalarına 3 milyon tona kadar dizel akaryakıt tedarik edecek. Ticaretin önünü açmak adına ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımlara 7 Nisan'a kadar geçerli olacak özel bir muafiyet tanıdı.Rusya ihracat yasağını esnettiABD'nin adımına karşılık Rus hükümeti de dizel ihracatına uyguladığı kısıtlamaları kısmen kaldırdı. Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novakkonuya ilişkin yaptığı açıklamada, Moskova'nın:enerji kaynağı sevk etmeye hazır olduğunu belirtti.Trump: Dizel fiyatları hızla düşecekAnlaşmanın önemine değinen ABD Başkanı Donald Trump, bu adımın sadece Amerika için değil tüm dünya ekonomisi için gerekli olduğunu ifade ederek, anlaşma sayesinde küresel pazarda dizel fiyatlarının rekor bir hızla gerilemeye başlayacağını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-ordusu-ukraynanin-en-buyuk-metalurji-isletmesini-vurdu-1109624989.html

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abd, donald trump, rusya, yaptırım, i̇hracat, i̇thalat, vladimir putin, petrol, dizel yakıt, gümrük vergisi