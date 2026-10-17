https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/buyuk-tepki-cekmisti-bakanlik-harekete-gecti-cocuk-guzellik-yarismasi-hakkinda-suc-duyurusu-1109626345.html
Büyük tepki çekmişti, Bakanlık harekete geçti: Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
Büyük tepki çekmişti, Bakanlık harekete geçti: Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
Sputnik Türkiye
Antalya'da yapılacak çocuk güzellik yarışması haberleri ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suç duyurusunda bulundu. 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T10:46+0300
2026-10-17T10:46+0300
2026-10-17T10:46+0300
türki̇ye
antalya
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
çocuk
çocuk istismarı
güzellik yarışması
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Antalya'da 4-13 yaş arasındaki çocukların katılacağı 'güzellik yarışması' haberleri büyük tepki çekmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçerek, "Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılması, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulması ve yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesi kabul edilemez" açıklaması yaparak suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. Çocuk haklarına aykırı diyerek harekete geçtiBakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve dijital mecralarda, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla "Little Miss and Little Mister United World" adlı bir güzellik yarışması düzenleneceğine ilişkin haberler üzerine açıklama yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılması, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulması ve yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesi kabul edilemez. Çocukları ticari birer unsur haline getiren bu tür organizasyonlar, çocuk hakları ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmamaktadır.Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimini korumak temel sorumluluğumuzdur. Hiçbir ticari faaliyet, tanıtım veya organizasyon, çocuklarımızın haklarından ve esenliğinden daha değerli değildir. Bakanlığımızın ilgili birimlerince gerekli incelemeler başlatılmıştır. Çocuklarımızı korumak amacıyla görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gerekli tüm hukuki ve idari adımlar kararlılıkla atılacak, süreç titizlikle takip edilecektir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/akran-zorbaligi-yatalak-birakti-sinif-arkadasi-tarafindan-darp-edildi-1109508668.html
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antalya, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, çocuk istismarı, güzellik yarışması
antalya, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, çocuk istismarı, güzellik yarışması
Büyük tepki çekmişti, Bakanlık harekete geçti: Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
Antalya'da yapılacak çocuk güzellik yarışması haberleri ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suç duyurusunda bulundu.
Antalya'da 4-13 yaş arasındaki çocukların katılacağı 'güzellik yarışması' haberleri büyük tepki çekmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçerek, "Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılması, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulması ve yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesi kabul edilemez" açıklaması yaparak suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.
Çocuk haklarına aykırı diyerek harekete geçti
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve dijital mecralarda, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla "Little Miss and Little Mister United World" adlı bir güzellik yarışması düzenleneceğine ilişkin haberler üzerine açıklama yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılması, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulması ve yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesi kabul edilemez. Çocukları ticari birer unsur haline getiren bu tür organizasyonlar, çocuk hakları ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmamaktadır.
Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimini korumak temel sorumluluğumuzdur. Hiçbir ticari faaliyet, tanıtım veya organizasyon, çocuklarımızın haklarından ve esenliğinden daha değerli değildir. Bakanlığımızın ilgili birimlerince gerekli incelemeler başlatılmıştır. Çocuklarımızı korumak amacıyla görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gerekli tüm hukuki ve idari adımlar kararlılıkla atılacak, süreç titizlikle takip edilecektir."