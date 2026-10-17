https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/buyuk-tepki-cekmisti-bakanlik-harekete-gecti-cocuk-guzellik-yarismasi-hakkinda-suc-duyurusu-1109626345.html

Büyük tepki çekmişti, Bakanlık harekete geçti: Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu

Büyük tepki çekmişti, Bakanlık harekete geçti: Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu

Sputnik Türkiye

Antalya'da yapılacak çocuk güzellik yarışması haberleri ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suç duyurusunda bulundu. 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T10:46+0300

2026-10-17T10:46+0300

2026-10-17T10:46+0300

türki̇ye

antalya

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

çocuk

çocuk istismarı

güzellik yarışması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101238822_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e9668d926ec5305a42fef6f4d6d13513.jpg

Antalya'da 4-13 yaş arasındaki çocukların katılacağı 'güzellik yarışması' haberleri büyük tepki çekmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçerek, "Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılması, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulması ve yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesi kabul edilemez" açıklaması yaparak suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. Çocuk haklarına aykırı diyerek harekete geçtiBakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve dijital mecralarda, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla "Little Miss and Little Mister United World" adlı bir güzellik yarışması düzenleneceğine ilişkin haberler üzerine açıklama yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılması, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulması ve yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesi kabul edilemez. Çocukları ticari birer unsur haline getiren bu tür organizasyonlar, çocuk hakları ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmamaktadır.Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimini korumak temel sorumluluğumuzdur. Hiçbir ticari faaliyet, tanıtım veya organizasyon, çocuklarımızın haklarından ve esenliğinden daha değerli değildir. Bakanlığımızın ilgili birimlerince gerekli incelemeler başlatılmıştır. Çocuklarımızı korumak amacıyla görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gerekli tüm hukuki ve idari adımlar kararlılıkla atılacak, süreç titizlikle takip edilecektir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/akran-zorbaligi-yatalak-birakti-sinif-arkadasi-tarafindan-darp-edildi-1109508668.html

türki̇ye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, çocuk istismarı, güzellik yarışması