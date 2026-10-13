https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/akran-zorbaligi-yatalak-birakti-sinif-arkadasi-tarafindan-darp-edildi-1109508668.html
Akran zorbalığı yatalak bıraktı: Sınıf arkadaşı tarafından darp edildi
Akran zorbalığı yatalak bıraktı: Sınıf arkadaşı tarafından darp edildi
Sputnik Türkiye
Çanakkale'de sınıf arkadaşı tarafından darp edilen çocuk ağır beyin hasarı sonucu yatalak oldu. 15 yaşındaki tutuklu sanık 16 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T17:55+0300
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Çanakkale Biga'da 9. sınıf öğrencisi Murat Duha Yıldız, tartışma sonrasında çıkan kavgada sınıf arkadaşı tarafından feci şekilde darp edilmişti. 15 yaşındaki çocuk ağır beyin hasarı nedeniyle yatalak hale gelirken, tutuklanan sanık 16 Ekim'de karar duruşmasına çıkacak. Genç çocuğun ailesi ise yaşadıklarına isyan ettiEn ağır cezayı almasını istiyoruzMurat Duha Yıldız'ın babası Hasan Yıldız,, oğlunun Çanakkale'de 45 günlük yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından 15 gün de normal odada kalıp taburcu edildiğini söyledi.Daha sonra memleketleri Zonguldak'a döndüklerini ve burada fizik tedavi sürecinin devam ettiğini anlatan Yıldız, "Şu anda evde çocuğumuzun bakımına devam ediyoruz. Olayın başladığı günden beri karşı taraf cezaevinde. 16 Ekim'de Biga Adliyesi'nde karar mahkememiz var. Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyoruz." dedi. Anne Çiğdem Yıldız da sanığın en ağır cezayı almasını istediğini dile getirerek, "Canlı cenazeye bakıyorum ben. Yaralı değil, yaralı olup da kurtulmadı benim oğlum. Her şeye muhtaç. 'Su içesim var, karnım aç.' diyemiyor." diye konuştu.Çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanıyorÖte yandan sanık Y.C'nin "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına 16 Ekim'de Biga Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.Ne olmuştu?İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Murat Duha Yıldız, 25 Eylül 2025'te sınıf arkadaşı Y.C. ile yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada başına darbe alarak ağır yaralanmış ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılmıştı. Gözaltına alınan Y.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/istanbulda-bir-cocugun-akranlari-tarafindan-kolonyayla-yakildigi-iddia-edildi--1109498631.html
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akran zorbalığı, çanakkale, darp
akran zorbalığı, çanakkale, darp
Akran zorbalığı yatalak bıraktı: Sınıf arkadaşı tarafından darp edildi
Çanakkale'de sınıf arkadaşı tarafından darp edilen çocuk ağır beyin hasarı sonucu yatalak oldu. 15 yaşındaki tutuklu sanık 16 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
Çanakkale Biga'da 9. sınıf öğrencisi Murat Duha Yıldız, tartışma sonrasında çıkan kavgada sınıf arkadaşı tarafından feci şekilde darp edilmişti. 15 yaşındaki çocuk ağır beyin hasarı nedeniyle yatalak hale gelirken, tutuklanan sanık 16 Ekim'de karar duruşmasına çıkacak. Genç çocuğun ailesi ise yaşadıklarına isyan etti
En ağır cezayı almasını istiyoruz
Murat Duha Yıldız'ın babası Hasan Yıldız,, oğlunun Çanakkale'de 45 günlük yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından 15 gün de normal odada kalıp taburcu edildiğini söyledi.
Daha sonra memleketleri Zonguldak'a döndüklerini ve burada fizik tedavi sürecinin devam ettiğini anlatan Yıldız, "Şu anda evde çocuğumuzun bakımına devam ediyoruz. Olayın başladığı günden beri karşı taraf cezaevinde. 16 Ekim'de Biga Adliyesi'nde karar mahkememiz var. Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyoruz." dedi. Anne Çiğdem Yıldız da sanığın en ağır cezayı almasını istediğini dile getirerek, "Canlı cenazeye bakıyorum ben. Yaralı değil, yaralı olup da kurtulmadı benim oğlum. Her şeye muhtaç. 'Su içesim var, karnım aç.' diyemiyor." diye konuştu.
Çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanıyor
Öte yandan sanık Y.C'nin "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına 16 Ekim'de Biga Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Murat Duha Yıldız, 25 Eylül 2025'te sınıf arkadaşı Y.C. ile yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada başına darbe alarak ağır yaralanmış ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılmıştı. Gözaltına alınan Y.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.