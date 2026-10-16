https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/mustafa-sarigulden-eski-esi-ve-ogullari-hakkindaki-gozalti-karari-sonrasi-ilk-aciklama--1109599257.html
Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğulları hakkındaki gözaltı kararı sonrası ilk açıklama
Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğulları hakkındaki gözaltı kararı sonrası ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil oğlu Ömer Sarıgül ve Emir Sarıgül hakkındaki gözaltı kararlarıyla ilgili açıklama yaptı. Sarıgül... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T11:48+0300
2026-10-16T11:48+0300
2026-10-16T12:34+0300
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Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer ve Emir Sarıgül hakkında verilen gözaltı kararlarının ardından ilk kez açıklama yaptı. Sarıgül sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Başlatılan bir soruşturma kapsamında aile üyelerimin ifadelerine başvurulmaktadır. Süreç halen devam etmektedir. Konu ticari bir iş anlaşmazlığıdır" ifadelerini kullandı. Sarıgül, "Aile üyelerim, soruşturma kapsamındaki olayla ilgili tüm bilgi ve belgeleri soruşturma makamlarıyla paylaşacaktır" dedi. Konu ticari bir iş anlaşmazlığıdırSarıgül şu ifadeleri kullandı: "Başlatılan bir soruşturma kapsamında aile üyelerimin ifadelerine başvurulmaktadır. Süreç halen devam etmektedir. Konu ticari bir iş anlaşmazlığıdır. Karşı tarafının ileri sürdüğü iddialar gerçek dışıdır. Belgelerin kaynağı ve gerçekliği kuşkuludur.Bu konuyla ilgili asılsız iddialarını soruşturma başlamadan önce haber yaptırmak için Gazeteci Sayın Murat Ağırel’e de başvurmuşlardır. Gazeteci Sayın Murat Ağırel’n olayın gerçekliğini araştırırken söz konusu soruşturma kapsamında göz altına alındığı öğrendim.Aile üyelerim, soruşturma kapsamındaki olayla ilgili tüm bilgi ve belgeleri soruşturma makamlarıyla paylaşacaktır. Süreç devam etmektedir. Bu süreçte masumiyet karinesine yani hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar hiç kimsenin suçlu muamelesi görmemesini ve lekelenmemesi gereğine saygı gösterilmesini istiyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/gazeteci-murat-agirel-gozaltina-alindi-evinde-arama-yapildi-1109589738.html
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mustafa sarıgül, aylin kotil, ömer sarıgül, emir sarıgül
mustafa sarıgül, aylin kotil, ömer sarıgül, emir sarıgül
Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğulları hakkındaki gözaltı kararı sonrası ilk açıklama
11:48 16.10.2026 (güncellendi: 12:34 16.10.2026)
Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil oğlu Ömer Sarıgül ve Emir Sarıgül hakkındaki gözaltı kararlarıyla ilgili açıklama yaptı. Sarıgül, konunun bir ticari anlaşmazlık olduğunu söyledi.
Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer ve Emir Sarıgül hakkında verilen gözaltı kararlarının ardından ilk kez açıklama yaptı. Sarıgül sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Başlatılan bir soruşturma kapsamında aile üyelerimin ifadelerine başvurulmaktadır. Süreç halen devam etmektedir. Konu ticari bir iş anlaşmazlığıdır" ifadelerini kullandı. Sarıgül, "Aile üyelerim, soruşturma kapsamındaki olayla ilgili tüm bilgi ve belgeleri soruşturma makamlarıyla paylaşacaktır" dedi.
Konu ticari bir iş anlaşmazlığıdır
Sarıgül şu ifadeleri kullandı:
"Başlatılan bir soruşturma kapsamında aile üyelerimin ifadelerine başvurulmaktadır. Süreç halen devam etmektedir. Konu ticari bir iş anlaşmazlığıdır. Karşı tarafının ileri sürdüğü iddialar gerçek dışıdır. Belgelerin kaynağı ve gerçekliği kuşkuludur.
Bu konuyla ilgili asılsız iddialarını soruşturma başlamadan önce haber yaptırmak için Gazeteci Sayın Murat Ağırel’e de başvurmuşlardır. Gazeteci Sayın Murat Ağırel’n olayın gerçekliğini araştırırken söz konusu soruşturma kapsamında göz altına alındığı öğrendim.
Aile üyelerim, soruşturma kapsamındaki olayla ilgili tüm bilgi ve belgeleri soruşturma makamlarıyla paylaşacaktır. Süreç devam etmektedir. Bu süreçte masumiyet karinesine yani hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar hiç kimsenin suçlu muamelesi görmemesini ve lekelenmemesi gereğine saygı gösterilmesini istiyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."