https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/gazeteci-murat-agirel-gozaltina-alindi-evinde-arama-yapildi-1109589738.html

Murat Ağırel ve Aylin Kotil gözaltında: Sarıgül için de karar verildi

Murat Ağırel ve Aylin Kotil gözaltında: Sarıgül için de karar verildi

Sputnik Türkiye

Gazeteci Murat Ağırel, siyasetçi Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül, İstanbul'da Mali Şube ekiplerince gözaltına alındı. Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T07:31+0300

2026-10-16T07:31+0300

2026-10-16T08:54+0300

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İstanbul'da gazeteci Murat Ağırel'in yeniden gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte yeni isimler gündeme geldi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre, Murat Ağırel, siyasetçi Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı verildiği belirtildi.Daha önce hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilen Murat Ağırel'in, 16 Ekim Cuma sabahı evinde yapılan aramanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.Soruşturmanın kapsamına ilişkin dikkat çeken açıklama ise Mustafa Sarıgül'den geldi. İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Sarıgül, soruşturmanın Almanya ile bağlantılı ticari bir mesele olduğunu, Murat Ağırel'in ise konuyu haberleştirmek amacıyla sürece dahil olduğunu öne sürdü.Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül neden gözaltına alındı?Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyasetçi Aylin Kotil ile oğlu Ömer Sarıgül'ün de Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül'e yöneltilen suçlamaların ayrıntıları henüz açıklanmadı. Gözaltı işlemlerinin hangi somut iddialara dayandığına ilişkin de resmî makamlardan ayrıntılı bir bilgilendirme yapılmış değil.Murat Ağırel'in de aynı süreçte gözaltına alınması, soruşturmanın gazeteci ile diğer isimler arasındaki bağlantısına ilişkin soruları gündeme getirdi. Ancak söz konusu bağlantının hukuki niteliği henüz netleşmedi.Emir Sarıgül hakkında gözaltı kararıSoruşturmada adı geçen bir diğer isim ise Emir Sarıgül oldu. İsmail Saymaz'ın haberine göre Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.Saymaz, Mustafa Sarıgül ile yaptığı görüşmede, Sarıgül'ün oğlunun emniyete teslim olacağını söylediğini aktardı.Emir Sarıgül'ün teslim olup olmadığına ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı. Hakkındaki gözaltı kararının gerekçesi de açıklığa kavuşmadı.Mustafa Sarıgül'den Almanya bağlantılı ticari mesele açıklamasıGözaltı haberlerinin ardından Mustafa Sarıgül'ün soruşturmanın niteliğine ilişkin değerlendirmeleri de gündeme geldi.İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Mustafa Sarıgül, soruşturmanın Almanya ile bağlantılı ticari bir meseleye dayandığını ifade etti. Sarıgül ayrıca gazeteci Murat Ağırel'in bu konuyu haberleştirmek amacıyla sürece dahil olduğunu savundu.Ancak Sarıgül'ün açıklaması, soruşturmanın resmî gerekçesini ortaya koymuyor. Ticari meselenin tarafları, konusu ve olası suçlamalar hakkında henüz ayrıntılı bilgi bulunmuyor. Gözaltı haberleri Medyascope, bianet ve Sözcü tarafından da aktarıldı.Murat Ağırel ve İsmail Saymaz'a neden ev hapsi verilmişti?9 Ekim'de ifadeleri alınan Murat Ağırel ve İsmail Saymaz, ilk aşamada imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı.Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesi üzerine 10 Ekim'de 4. Sulh Ceza Hâkimliği, iki gazeteci hakkındaki adli kontrol tedbirini ev hapsine çevirmişti.Aradan altı gün geçtikten sonra Murat Ağırel'in yeniden gözaltına alınmasıyla soruşturma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. 16 Ekim sabahı gerçekleşen gözaltı işlemi farklı haber kaynakları tarafından da doğrulanırken, yeni işlemin hukuki gerekçesine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/turkiye-belediyeler-birligi-tbb-baskan-vekilli-belli-oldu-1109584558.html

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