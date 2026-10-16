https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/murat-cemcirin-avukatindan-iflas-aciklamasi-herhangi-bir-tebligat-yok-1109593480.html
Murat Cemcir'in avukatından iflas açıklaması: 'Herhangi bir tebligat yok'
Murat Cemcir'in avukatından iflas açıklaması: 'Herhangi bir tebligat yok'
Sputnik Türkiye
Oyuncu Murat Cemcir’in sahibi olduğu yapım şirketi hakkında verilen iflas kararına itiraz edildi. Cemcir’in avukatı, şirkete herhangi bir tebligat... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T09:42+0300
2026-10-16T09:42+0300
2026-10-16T09:42+0300
yaşam
murat cemcir
iflas
avukat
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Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in sahibi olduğu TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında verilen iflas kararına itiraz edildi.Şirkete herhangi bir tebligat ulaşmadığı için şirketin savunmasını sunamadığı ve hukuki haklarını kullanamadığı belirtildi.Şirketin yokluğunda alınan karara karşı kanun yolu başvuruları ve tebligat işlemlerine ilişkin hukuki girişimler başlatıldı.Murat Cemcir’in yapım şirketi hakkında verilen iflas kararının ardından avukatından açıklama geldi. Şirkete tebligat ulaşmadığını ve bu nedenle savunma hakkının kullanılamadığını belirten avukatı, karara karşı hukuki başvuruların yapıldığını duyurdu.Oyuncu Murat Cemcir’in sahibi olduğu TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında verilen iflas kararına itiraz edildi. Cemcir’in avukatı, kararın dayanakları ve yargılama sürecinin hukuki açıdan incelemeye alındığını bildirdi.'Haber olmamıştır'Açıklamada, takip sürecinin şirketin ve yetkililerinin bilgisi dışında ilerlediği savunuldu. Herhangi bir tebligat ulaşmadığı belirtilerek, “Şirketin süreçten haberi olmamıştır” denildi. Bu nedenle şirketin savunmasını sunamadığı ve hukuki haklarını kullanamadığı ifade edildi.Hukuki girişimler başlatıldıŞirketin yokluğunda alınan kararlara karşı gerekli kanun yolu başvurularının yapıldığı, tebligat işlemlerine ilişkin hukuki girişimlerin de başlatıldığı açıklandı.Sürecin Cemcir’in ve şirketinin ticari itibarını etkilediği belirtilirken, hak kayıplarının giderilmesi için çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.
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murat cemcir, iflas, avukat
murat cemcir, iflas, avukat
Murat Cemcir'in avukatından iflas açıklaması: 'Herhangi bir tebligat yok'
Oyuncu Murat Cemcir’in sahibi olduğu yapım şirketi hakkında verilen iflas kararına itiraz edildi. Cemcir’in avukatı, şirkete herhangi bir tebligat ulaşmadığını, bu nedenle yargılama sürecinden haberdar olunmadığını ve savunma hakkının kullanılamadığını belirtti. Karara karşı hukuki başvuruların yapıldığı açıklandı.
Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in sahibi olduğu TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında verilen iflas kararına itiraz edildi.
Şirkete herhangi bir tebligat ulaşmadığı için şirketin savunmasını sunamadığı ve hukuki haklarını kullanamadığı belirtildi.
Şirketin yokluğunda alınan karara karşı kanun yolu başvuruları ve tebligat işlemlerine ilişkin hukuki girişimler başlatıldı.
Murat Cemcir’in yapım şirketi hakkında verilen iflas kararının ardından avukatından açıklama geldi. Şirkete tebligat ulaşmadığını ve bu nedenle savunma hakkının kullanılamadığını belirten avukatı, karara karşı hukuki başvuruların yapıldığını duyurdu.
Oyuncu Murat Cemcir’in sahibi olduğu TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında verilen iflas kararına itiraz edildi. Cemcir’in avukatı, kararın dayanakları ve yargılama sürecinin hukuki açıdan incelemeye alındığını bildirdi.
Açıklamada, takip sürecinin şirketin ve yetkililerinin bilgisi dışında ilerlediği savunuldu. Herhangi bir tebligat ulaşmadığı belirtilerek, “Şirketin süreçten haberi olmamıştır” denildi. Bu nedenle şirketin savunmasını sunamadığı ve hukuki haklarını kullanamadığı ifade edildi.
Hukuki girişimler başlatıldı
Şirketin yokluğunda alınan kararlara karşı gerekli kanun yolu başvurularının yapıldığı, tebligat işlemlerine ilişkin hukuki girişimlerin de başlatıldığı açıklandı.
Sürecin Cemcir’in ve şirketinin ticari itibarını etkilediği belirtilirken, hak kayıplarının giderilmesi için çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.