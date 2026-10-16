https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/murat-cemcirin-avukatindan-iflas-aciklamasi-herhangi-bir-tebligat-yok-1109593480.html

Murat Cemcir'in avukatından iflas açıklaması: 'Herhangi bir tebligat yok'

Murat Cemcir'in avukatından iflas açıklaması: 'Herhangi bir tebligat yok'

Sputnik Türkiye

Oyuncu Murat Cemcir’in sahibi olduğu yapım şirketi hakkında verilen iflas kararına itiraz edildi. Cemcir’in avukatı, şirkete herhangi bir tebligat... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T09:42+0300

2026-10-16T09:42+0300

2026-10-16T09:42+0300

yaşam

murat cemcir

iflas

avukat

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Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in sahibi olduğu TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında verilen iflas kararına itiraz edildi.Şirkete herhangi bir tebligat ulaşmadığı için şirketin savunmasını sunamadığı ve hukuki haklarını kullanamadığı belirtildi.Şirketin yokluğunda alınan karara karşı kanun yolu başvuruları ve tebligat işlemlerine ilişkin hukuki girişimler başlatıldı.Murat Cemcir’in yapım şirketi hakkında verilen iflas kararının ardından avukatından açıklama geldi. Şirkete tebligat ulaşmadığını ve bu nedenle savunma hakkının kullanılamadığını belirten avukatı, karara karşı hukuki başvuruların yapıldığını duyurdu.Oyuncu Murat Cemcir’in sahibi olduğu TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında verilen iflas kararına itiraz edildi. Cemcir’in avukatı, kararın dayanakları ve yargılama sürecinin hukuki açıdan incelemeye alındığını bildirdi.'Haber olmamıştır'Açıklamada, takip sürecinin şirketin ve yetkililerinin bilgisi dışında ilerlediği savunuldu. Herhangi bir tebligat ulaşmadığı belirtilerek, “Şirketin süreçten haberi olmamıştır” denildi. Bu nedenle şirketin savunmasını sunamadığı ve hukuki haklarını kullanamadığı ifade edildi.Hukuki girişimler başlatıldıŞirketin yokluğunda alınan kararlara karşı gerekli kanun yolu başvurularının yapıldığı, tebligat işlemlerine ilişkin hukuki girişimlerin de başlatıldığı açıklandı.Sürecin Cemcir’in ve şirketinin ticari itibarını etkilediği belirtilirken, hak kayıplarının giderilmesi için çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/unlu-oyuncu-murat-cemcirin-sirketi-iflas-etti-1109430551.html

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murat cemcir, iflas, avukat