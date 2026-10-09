https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/unlu-oyuncu-murat-cemcirin-sirketi-iflas-etti-1109430551.html
Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in şirketi iflas etti
Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in şirketi iflas etti
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in ortak olduğu TR 40 33 Productions hakkında iflas kararı verildi. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T18:09+0300
2026-10-09T18:09+0300
2026-10-09T18:09+0300
ekonomi̇
murat cemcir
selçuk aydemir
iflas
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Ünlü oyuncu Murat Cemcir ile yönetmen Selçuk Aydemir'in ortaklığıyla kurulan TR 40 33 Productions isimli şirket iflas etti. 10 yıl önce kurulmuştuTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin uzun süredir devam eden mali sorunlarını değerlendirerek iflasına karar verdi. 2016 yılında kurulan şirket çeşitli sinema projelerini gerçekleştirmişti. Şirketin yapımcılığını üstlendiği son filmin, 2022 yılında vizyona giren Mahalleden Arkadaşlar olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/gida-devi-iflas-etti-mahkeme-konkordato-talebini-kabul-etmedi--1109389480.html
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murat cemcir, selçuk aydemir, iflas
murat cemcir, selçuk aydemir, iflas
Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in şirketi iflas etti
Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in ortak olduğu TR 40 33 Productions hakkında iflas kararı verildi.
Ünlü oyuncu Murat Cemcir ile yönetmen Selçuk Aydemir'in ortaklığıyla kurulan TR 40 33 Productions isimli şirket iflas etti.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin uzun süredir devam eden mali sorunlarını değerlendirerek iflasına karar verdi. 2016 yılında kurulan şirket çeşitli sinema projelerini gerçekleştirmişti. Şirketin yapımcılığını üstlendiği son filmin, 2022 yılında vizyona giren Mahalleden Arkadaşlar olduğu belirtildi.