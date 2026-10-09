Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/unlu-oyuncu-murat-cemcirin-sirketi-iflas-etti-1109430551.html
Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in şirketi iflas etti
Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in şirketi iflas etti
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in ortak olduğu TR 40 33 Productions hakkında iflas kararı verildi. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T18:09+0300
2026-10-09T18:09+0300
ekonomi̇
murat cemcir
selçuk aydemir
iflas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101449253_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4eaea0c551964e6b2b7ae083bba956e6.jpg
Ünlü oyuncu Murat Cemcir ile yönetmen Selçuk Aydemir'in ortaklığıyla kurulan TR 40 33 Productions isimli şirket iflas etti. 10 yıl önce kurulmuştuTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin uzun süredir devam eden mali sorunlarını değerlendirerek iflasına karar verdi. 2016 yılında kurulan şirket çeşitli sinema projelerini gerçekleştirmişti. Şirketin yapımcılığını üstlendiği son filmin, 2022 yılında vizyona giren Mahalleden Arkadaşlar olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/gida-devi-iflas-etti-mahkeme-konkordato-talebini-kabul-etmedi--1109389480.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101449253_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_dc0a742a50a464f20d2fe150d6c83d66.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
murat cemcir, selçuk aydemir, iflas
murat cemcir, selçuk aydemir, iflas

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in şirketi iflas etti

18:09 09.10.2026
© AAMurat Cemcir
Murat Cemcir - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© AA
Abone ol
Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in ortak olduğu TR 40 33 Productions hakkında iflas kararı verildi.
Ünlü oyuncu Murat Cemcir ile yönetmen Selçuk Aydemir'in ortaklığıyla kurulan TR 40 33 Productions isimli şirket iflas etti.

10 yıl önce kurulmuştu

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin uzun süredir devam eden mali sorunlarını değerlendirerek iflasına karar verdi. 2016 yılında kurulan şirket çeşitli sinema projelerini gerçekleştirmişti. Şirketin yapımcılığını üstlendiği son filmin, 2022 yılında vizyona giren Mahalleden Arkadaşlar olduğu belirtildi.
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
EKONOMİ
Gıda devi iflas etti: Mahkeme konkordato talebini kabul etmedi
Dün, 13:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала