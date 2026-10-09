https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/unlu-oyuncu-murat-cemcirin-sirketi-iflas-etti-1109430551.html

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in şirketi iflas etti

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in şirketi iflas etti

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in ortak olduğu TR 40 33 Productions hakkında iflas kararı verildi. 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T18:09+0300

2026-10-09T18:09+0300

2026-10-09T18:09+0300

ekonomi̇

murat cemcir

selçuk aydemir

iflas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101449253_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4eaea0c551964e6b2b7ae083bba956e6.jpg

Ünlü oyuncu Murat Cemcir ile yönetmen Selçuk Aydemir'in ortaklığıyla kurulan TR 40 33 Productions isimli şirket iflas etti. 10 yıl önce kurulmuştuTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin uzun süredir devam eden mali sorunlarını değerlendirerek iflasına karar verdi. 2016 yılında kurulan şirket çeşitli sinema projelerini gerçekleştirmişti. Şirketin yapımcılığını üstlendiği son filmin, 2022 yılında vizyona giren Mahalleden Arkadaşlar olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/gida-devi-iflas-etti-mahkeme-konkordato-talebini-kabul-etmedi--1109389480.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat cemcir, selçuk aydemir, iflas