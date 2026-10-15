https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/turkiye-belediyeler-birligi-tbb-baskan-vekilli-belli-oldu-1109584558.html
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekilli belli oldu
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekilli belli oldu
Sputnik Türkiye
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekilliğine seçildi. 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T21:08+0300
2026-10-15T21:08+0300
2026-10-15T21:22+0300
poli̇ti̇ka
türkiye belediyeler birliği
türkiye
eskişehir
eskişehir büyükşehir belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0f/1109584399_0:108:1600:1008_1920x0_80_0_0_3490cc8f44dfb322320696bfcb2d4fc1.jpg
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği seçimi Ankara'da yapıldı.Seçimlerin 4’üncü turunda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce 417, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise 359 oy aldı. Ünlüce, TBB Başkan Vekilliğine seçildi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) neden seçim yaptı?Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı görevini yürüten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanvekilliğine seçilmişti.Karalar'ın da tutuklanmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bu göreve getirilmişti. Seçer'in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması üzerine TBB, yeni başkanvekilini belirlemek üzere seçime gitmişti.Ayşe Ünlüce kimdir?4 Ocak 1970'te Eskişehir'de doğan Ayşe Ünlüce, avukat ve siyasetçi kimliğiyle tanındı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Ünlüce, meslek hayatına Adalet Bakanlığında hâkim olarak başladı. Daha sonra avukatlık yapan Ünlüce, Türk Telekom ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde hukuk alanında görev üstlendi.Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde 2016-2018 yıllarında hukuk müşaviri, 2018-2023 yıllarında genel sekreter olarak çalışan Ünlüce, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 51.03 oy alarak belediye başkanı seçildi. Eskişehir'in ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olan Ünlüce, 15 Ekim 2026'da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliğine seçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/tbb-baskan-vekilligine-vahap-secer-secildi-1097938694.html
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0f/1109584399_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_a1441c58fc6b4e3e24a6ff37a46f4042.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye belediyeler birliği, türkiye, eskişehir, eskişehir büyükşehir belediyesi
türkiye belediyeler birliği, türkiye, eskişehir, eskişehir büyükşehir belediyesi
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekilli belli oldu
21:08 15.10.2026 (güncellendi: 21:22 15.10.2026)
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekilliğine seçildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği seçimi Ankara'da yapıldı.
Seçimlerin 4’üncü turunda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce 417, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise 359 oy aldı. Ünlüce, TBB Başkan Vekilliğine seçildi.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) neden seçim yaptı?
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı görevini yürüten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanvekilliğine seçilmişti.
Karalar'ın da tutuklanmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bu göreve getirilmişti. Seçer'in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması üzerine TBB, yeni başkanvekilini belirlemek üzere seçime gitmişti.
4 Ocak 1970'te Eskişehir'de doğan Ayşe Ünlüce, avukat ve siyasetçi kimliğiyle tanındı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Ünlüce, meslek hayatına Adalet Bakanlığında hâkim olarak başladı. Daha sonra avukatlık yapan Ünlüce, Türk Telekom ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde hukuk alanında görev üstlendi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde 2016-2018 yıllarında hukuk müşaviri, 2018-2023 yıllarında genel sekreter olarak çalışan Ünlüce, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 51.03 oy alarak belediye başkanı seçildi. Eskişehir'in ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olan Ünlüce, 15 Ekim 2026'da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliğine seçildi.