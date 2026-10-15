https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/turkiye-belediyeler-birligi-tbb-baskan-vekilli-belli-oldu-1109584558.html

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekilli belli oldu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekilli belli oldu

Sputnik Türkiye

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekilliğine seçildi. 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T21:08+0300

2026-10-15T21:08+0300

2026-10-15T21:22+0300

poli̇ti̇ka

türkiye belediyeler birliği

türkiye

eskişehir

eskişehir büyükşehir belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0f/1109584399_0:108:1600:1008_1920x0_80_0_0_3490cc8f44dfb322320696bfcb2d4fc1.jpg

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği seçimi Ankara'da yapıldı.Seçimlerin 4’üncü turunda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce 417, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise 359 oy aldı. Ünlüce, TBB Başkan Vekilliğine seçildi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) neden seçim yaptı?Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı görevini yürüten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanvekilliğine seçilmişti.Karalar'ın da tutuklanmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bu göreve getirilmişti. Seçer'in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması üzerine TBB, yeni başkanvekilini belirlemek üzere seçime gitmişti.Ayşe Ünlüce kimdir?4 Ocak 1970'te Eskişehir'de doğan Ayşe Ünlüce, avukat ve siyasetçi kimliğiyle tanındı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Ünlüce, meslek hayatına Adalet Bakanlığında hâkim olarak başladı. Daha sonra avukatlık yapan Ünlüce, Türk Telekom ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde hukuk alanında görev üstlendi.Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde 2016-2018 yıllarında hukuk müşaviri, 2018-2023 yıllarında genel sekreter olarak çalışan Ünlüce, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 51.03 oy alarak belediye başkanı seçildi. Eskişehir'in ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olan Ünlüce, 15 Ekim 2026'da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliğine seçildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/tbb-baskan-vekilligine-vahap-secer-secildi-1097938694.html

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye belediyeler birliği, türkiye, eskişehir, eskişehir büyükşehir belediyesi