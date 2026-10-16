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Fico: Zelenskiy, AB’den 2027 yılı için 70 milyar euro daha istedi
Fico: Zelenskiy, AB’den 2027 yılı için 70 milyar euro daha istedi
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Vladimir Zelenskiy’nin AB'den 2027 yılı için 70 milyar euroluk ek finansman talep ettiğini belirtti. Fico, Slovakya’nın söz... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T23:07+0300
2026-10-16T23:07+0300
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avrupa birliği
ab
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ukrayna
ab zirvesi
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Vladimir Zelenskiy’nin 2027’de başta askeri harcamalar olmak üzere ihtiyaçların karşılanması için Avrupa Birliği’nden (AB) 70 milyar euro daha talep ettiğini açıkladı. Slovak haber ajansı TASR’ın Fico’ya dayandırarak verdiği habere göre Zelenskiy, AB Zirvesi’nde talep ettiği kaynağın büyük bölümünün askeri harcamalar için kullanılacağını belirtti.Fico, Slovakya’nın bu finansman mekanizmasına katılmayacağını yineleyerek Macaristan’ın da benzer bir tutum sergilediğini ifade etti.15-16 Ekim tarihlerinde Brüksel’de düzenlenen AB Zirvesi’ne katılan Fico, toplantı öncesinde birlik içinde Ukrayna’ya yönelik yeni bir kredi paketinin görüşüldüğünü açıklamıştı.Slovakya’nın olası yeni kredinin finansmanında yer almayacağını önceden bildiren Fico, ülkesinin bu konudaki tutumunun değişmediğini vurguladı.Macaristan, Slovakya ve Çekya, ilkbaharda üzerinde anlaşmaya varılan Ukrayna’ya yönelik 90 milyar euroluk AB kredisine de katılmamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/slovakya-rusyadan-enerji-tedarikinin-alternatifi-yok-1109587239.html
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robert fico, slovakya, avrupa birliği, ab, vladimir zelenskiy, ukrayna, ab zirvesi, macaristan
robert fico, slovakya, avrupa birliği, ab, vladimir zelenskiy, ukrayna, ab zirvesi, macaristan

Fico: Zelenskiy, AB’den 2027 yılı için 70 milyar euro daha istedi

23:07 16.10.2026
© AP Photo / Petr David JosekRobert Fico
Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© AP Photo / Petr David Josek
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Vladimir Zelenskiy’nin AB'den 2027 yılı için 70 milyar euroluk ek finansman talep ettiğini belirtti. Fico, Slovakya’nın söz konusu finansman mekanizmasına katılmayacağını söyledi.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Vladimir Zelenskiy’nin 2027’de başta askeri harcamalar olmak üzere ihtiyaçların karşılanması için Avrupa Birliği’nden (AB) 70 milyar euro daha talep ettiğini açıkladı.
Slovak haber ajansı TASR’ın Fico’ya dayandırarak verdiği habere göre Zelenskiy, AB Zirvesi’nde talep ettiği kaynağın büyük bölümünün askeri harcamalar için kullanılacağını belirtti.
Fico, Slovakya’nın bu finansman mekanizmasına katılmayacağını yineleyerek Macaristan’ın da benzer bir tutum sergilediğini ifade etti.
15-16 Ekim tarihlerinde Brüksel’de düzenlenen AB Zirvesi’ne katılan Fico, toplantı öncesinde birlik içinde Ukrayna’ya yönelik yeni bir kredi paketinin görüşüldüğünü açıklamıştı.
Slovakya’nın olası yeni kredinin finansmanında yer almayacağını önceden bildiren Fico, ülkesinin bu konudaki tutumunun değişmediğini vurguladı.
Macaristan, Slovakya ve Çekya, ilkbaharda üzerinde anlaşmaya varılan Ukrayna’ya yönelik 90 milyar euroluk AB kredisine de katılmamıştı.
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