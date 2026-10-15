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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/slovakya-rusyadan-enerji-tedarikinin-alternatifi-yok-1109587239.html
Slovakya: Rusya’dan enerji tedarikinin alternatifi yok
Slovakya: Rusya’dan enerji tedarikinin alternatifi yok
Sputnik Türkiye
Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, ülkesinin Rusya’dan enerji tedarikinde yaşanabilecek kesinti veya açığı alternatif kaynaklarla kapatmasının mümkün... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T23:50+0300
2026-10-15T23:50+0300
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slovakya
rusya
enerji
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nükleer yakıt
doğal gaz
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Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, mevcut jeopolitik koşullarda Rusya’dan sağlanan doğal gaz, petrol ve nükleer yakıtın yerini ne Avrupa Birliği’nin (AB) ne de diğer tedarikçilerin doldurabileceğini söyledi.Slovak haber ajansı TASR’ın aktardığına göre Blanar, “Sürekli olarak temel konuya, yani doğal gaz, petrol ve nükleer yakıta dikkat çekiyorum. Rus tedarikçilerle sözleşmeye bağladığımız bu kaynaklarda yaşanacak kesinti veya açığı, mevcut jeopolitik koşullarda ne Avrupa Birliği’ndeki müttefiklerimiz ne ABD ne de Orta Doğu karşılayabilir” dedi.Blanar, Slovakya’nın ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarını diğer tedarikçilerden yeterli miktarda ve makul fiyatlarla temin edememesi halinde Rusya ile görüşmeleri sürdüreceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/lavrovdan-zelenskiye-dizel-tepkisi-trumpa-dogrudan-bir-meydan-okuma-1109573367.html
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slovakya, rusya, enerji, avrupa birliği, ab, abd, nükleer yakıt, doğal gaz
slovakya, rusya, enerji, avrupa birliği, ab, abd, nükleer yakıt, doğal gaz

Slovakya: Rusya’dan enerji tedarikinin alternatifi yok

23:50 15.10.2026
© Sputnik / Sergey KozlovDonetsk, Rus doğalgazı kullanmaya başladı
Donetsk, Rus doğalgazı kullanmaya başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© Sputnik / Sergey Kozlov
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Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, ülkesinin Rusya’dan enerji tedarikinde yaşanabilecek kesinti veya açığı alternatif kaynaklarla kapatmasının mümkün olmadığını belirtti.
Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, mevcut jeopolitik koşullarda Rusya’dan sağlanan doğal gaz, petrol ve nükleer yakıtın yerini ne Avrupa Birliği’nin (AB) ne de diğer tedarikçilerin doldurabileceğini söyledi.
Slovak haber ajansı TASR’ın aktardığına göre Blanar, “Sürekli olarak temel konuya, yani doğal gaz, petrol ve nükleer yakıta dikkat çekiyorum. Rus tedarikçilerle sözleşmeye bağladığımız bu kaynaklarda yaşanacak kesinti veya açığı, mevcut jeopolitik koşullarda ne Avrupa Birliği’ndeki müttefiklerimiz ne ABD ne de Orta Doğu karşılayabilir” dedi.
Blanar, Slovakya’nın ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarını diğer tedarikçilerden yeterli miktarda ve makul fiyatlarla temin edememesi halinde Rusya ile görüşmeleri sürdüreceğini kaydetti.
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