https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/slovakya-rusyadan-enerji-tedarikinin-alternatifi-yok-1109587239.html

Slovakya: Rusya’dan enerji tedarikinin alternatifi yok

Slovakya: Rusya’dan enerji tedarikinin alternatifi yok

Sputnik Türkiye

Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, ülkesinin Rusya’dan enerji tedarikinde yaşanabilecek kesinti veya açığı alternatif kaynaklarla kapatmasının mümkün... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T23:50+0300

2026-10-15T23:50+0300

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Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, mevcut jeopolitik koşullarda Rusya’dan sağlanan doğal gaz, petrol ve nükleer yakıtın yerini ne Avrupa Birliği’nin (AB) ne de diğer tedarikçilerin doldurabileceğini söyledi.Slovak haber ajansı TASR’ın aktardığına göre Blanar, “Sürekli olarak temel konuya, yani doğal gaz, petrol ve nükleer yakıta dikkat çekiyorum. Rus tedarikçilerle sözleşmeye bağladığımız bu kaynaklarda yaşanacak kesinti veya açığı, mevcut jeopolitik koşullarda ne Avrupa Birliği’ndeki müttefiklerimiz ne ABD ne de Orta Doğu karşılayabilir” dedi.Blanar, Slovakya’nın ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarını diğer tedarikçilerden yeterli miktarda ve makul fiyatlarla temin edememesi halinde Rusya ile görüşmeleri sürdüreceğini kaydetti.

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slovakya, rusya, enerji, avrupa birliği, ab, abd, nükleer yakıt, doğal gaz