https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/besiktas-hoffenheim-deplasmaninda-3-2-kazandi-1109587675.html
Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazandı
Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazandı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı 3-2 yenerek deplasmandan galibiyetle döndü. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T00:10+0300
2026-10-16T00:10+0300
2026-10-16T00:10+0300
spor
almanya
beşiktaş
hoffenheim
uefa avrupa ligi
maç
maç yayını
tarihi maç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/10/1109587517_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5dc9af76630ebe0b3ea2460f691b2d39.jpg
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk oldu.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda etkili bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, 60. dakikada Murillo'nun golüyle öne geçti. Hoffenheim, 68. dakikada Asllani ile skoru eşitledi.Beşiktaş, 73. dakikada Oh'un golüyle yeniden üstünlüğü yakalarken, 79. dakikada yine Oh'un kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip, 88. dakikada Machida'nın golüyle farkı bire indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/trabzonspor-kups-kuopio-deplasmaninda-4-golle-kazandi-1109585575.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/10/1109587517_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6f5a2781414791ec77792784f8c1eb97.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, beşiktaş, hoffenheim, uefa avrupa ligi, maç, maç yayını, tarihi maç
almanya, beşiktaş, hoffenheim, uefa avrupa ligi, maç, maç yayını, tarihi maç
Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazandı
Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı 3-2 yenerek deplasmandan galibiyetle döndü.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda etkili bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, 60. dakikada Murillo'nun golüyle öne geçti. Hoffenheim, 68. dakikada Asllani ile skoru eşitledi.
Beşiktaş, 73. dakikada Oh'un golüyle yeniden üstünlüğü yakalarken, 79. dakikada yine Oh'un kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip, 88. dakikada Machida'nın golüyle farkı bire indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrıldı.