https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/besiktas-hoffenheim-deplasmaninda-3-2-kazandi-1109587675.html

Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazandı

Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazandı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı 3-2 yenerek deplasmandan galibiyetle döndü. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

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UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk oldu.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda etkili bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, 60. dakikada Murillo'nun golüyle öne geçti. Hoffenheim, 68. dakikada Asllani ile skoru eşitledi.Beşiktaş, 73. dakikada Oh'un golüyle yeniden üstünlüğü yakalarken, 79. dakikada yine Oh'un kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip, 88. dakikada Machida'nın golüyle farkı bire indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrıldı.

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almanya, beşiktaş, hoffenheim, uefa avrupa ligi, maç, maç yayını, tarihi maç