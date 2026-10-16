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Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazandı
Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazandı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı 3-2 yenerek deplasmandan galibiyetle döndü. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T00:10+0300
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UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk oldu.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda etkili bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, 60. dakikada Murillo'nun golüyle öne geçti. Hoffenheim, 68. dakikada Asllani ile skoru eşitledi.Beşiktaş, 73. dakikada Oh'un golüyle yeniden üstünlüğü yakalarken, 79. dakikada yine Oh'un kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip, 88. dakikada Machida'nın golüyle farkı bire indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/trabzonspor-kups-kuopio-deplasmaninda-4-golle-kazandi-1109585575.html
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almanya, beşiktaş, hoffenheim, uefa avrupa ligi, maç, maç yayını, tarihi maç
almanya, beşiktaş, hoffenheim, uefa avrupa ligi, maç, maç yayını, tarihi maç

Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazandı

00:10 16.10.2026
© AA / Halil SağırkayaBeşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 yendi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 yendi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© AA / Halil Sağırkaya
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Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı 3-2 yenerek deplasmandan galibiyetle döndü.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda etkili bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, 60. dakikada Murillo'nun golüyle öne geçti. Hoffenheim, 68. dakikada Asllani ile skoru eşitledi.
Beşiktaş, 73. dakikada Oh'un golüyle yeniden üstünlüğü yakalarken, 79. dakikada yine Oh'un kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip, 88. dakikada Machida'nın golüyle farkı bire indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Trabzonspor -KuPS Kuopio - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
SPOR
Trabzonspor, KuPS Kuopio deplasmanında 4 golle kazandı
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