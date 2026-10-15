https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/trabzonspor-kups-kuopio-deplasmaninda-4-golle-kazandi-1109585575.html
Trabzonspor, KuPS Kuopio deplasmanında 4 golle kazandı
Trabzonspor, KuPS Kuopio deplasmanında 4 golle kazandı
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti. 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T22:03+0300
2026-10-15T22:03+0300
2026-10-15T22:31+0300
spor
trabzonspor
finlandiya
maç
maç yayını
tarihi maç
uefa avrupa konferans ligi
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UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk oldu.Bordo-mavili ekibin gollerini 3. dakikada Onuachu, 44. dakikada Salah, 47 ve 90+1. dakikalarda Dju kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 54. dakikada Pennanen ve 90+6. dakikada Engvall'dan geldi.KuPS Kuopio'da 59. dakikada penaltı kullanan Parzyszek, kaleci Onana'yı geçemedi. Trabzonspor, 4-2'lik skorla UEFA Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı.Thomas Reis yönetiminde üst üste 3. galibiyetTrabzonspor, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'deki başarılı sonuçlarını Avrupa'ya da taşıdı. Bordo-mavililer, Reis yönetiminde Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettikten sonra UEFA Konferans Ligi'nde de KuPS Kuopio'yu 4-2 yenerek üst üste üçüncü resmi maçını kazandı.Onuachu gol attıktan sonra sakatlandıTrabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, KuPS Kuopio karşısında takımını 3. dakikada öne geçiren golü kaydetti ancak golün ardından sakatlık yaşadı. Nijeryalı futbolcu, karşılaşmanın 9. dakikasında yerini Dju'ya bıraktı.Öte yandan, maçın son bölümünde Türk bayrağıyla sahaya girerek kaleci Onana'ya sarılan bir taraftar, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle saha dışına çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/fenerbahce-aston-villaya-6-0-yenildi-1109551483.html
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trabzonspor, finlandiya, maç, maç yayını, tarihi maç, uefa avrupa konferans ligi
trabzonspor, finlandiya, maç, maç yayını, tarihi maç, uefa avrupa konferans ligi
Trabzonspor, KuPS Kuopio deplasmanında 4 golle kazandı
22:03 15.10.2026 (güncellendi: 22:31 15.10.2026)
Trabzonspor, Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti.
UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk oldu.
Bordo-mavili ekibin gollerini 3. dakikada Onuachu, 44. dakikada Salah, 47 ve 90+1. dakikalarda Dju kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 54. dakikada Pennanen ve 90+6. dakikada Engvall'dan geldi.
KuPS Kuopio'da 59. dakikada penaltı kullanan Parzyszek, kaleci Onana'yı geçemedi. Trabzonspor, 4-2'lik skorla UEFA Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı.
Thomas Reis yönetiminde üst üste 3. galibiyet
Trabzonspor, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'deki başarılı sonuçlarını Avrupa'ya da taşıdı. Bordo-mavililer, Reis yönetiminde Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettikten sonra UEFA Konferans Ligi'nde de KuPS Kuopio'yu 4-2 yenerek üst üste üçüncü resmi maçını kazandı.
Onuachu gol attıktan sonra sakatlandı
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, KuPS Kuopio karşısında takımını 3. dakikada öne geçiren golü kaydetti ancak golün ardından sakatlık yaşadı. Nijeryalı futbolcu, karşılaşmanın 9. dakikasında yerini Dju'ya bıraktı.
Öte yandan, maçın son bölümünde Türk bayrağıyla sahaya girerek kaleci Onana'ya sarılan bir taraftar, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle saha dışına çıkarıldı.