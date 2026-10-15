Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/trumpin-ozel-temsilcisi-zampolli-rus-sporculara-bayrak-ve-mars-hakkinin-yeniden-taninmasi-onemli-1109580104.html
Trump'ın Özel Temsilcisi Zampolli: Rus sporculara bayrak ve marş hakkının yeniden tanınması önemli bir adımdı
Trump'ın Özel Temsilcisi Zampolli: Rus sporculara bayrak ve marş hakkının yeniden tanınması önemli bir adımdı
Sputnik Türkiye
ABD'li diplomat Zampolli, Rus paralimpik sporcuların ulusal sembolleriyle yarışlara dönmesinin kritik bir adım olduğunu belirterek 2028 Los Angeles... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T17:25+0300
2026-10-15T17:25+0300
spor
haberler
abd
rusya
paralimpik olimpiyatları
paralimpik
olimpiyat oyunları
rusya milli marşı
rusya bayrağı
rus sporcular
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107077729_0:23:1239:720_1920x0_80_0_0_9299823c3563e26dedf7deac26258b75.png
Beyaz Saray Global Ortaklıklar Özel Temsilcisi Paolo Zampolli, sporculara yönelik kısıtlamaların sonsuz bir siyasi araca dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.Rus basınına verdiği demeçte İtalya'daki Kış Paralimpik Oyunları'nda Rus sporcuların kendi bayrağı ve milli marşıyla yer almasını olumlu bir gelişme olarak niteleyen Zampolli, "Sporcuların durumunun belirsiz bir siyasi müzakere malzemesi yapılmamasını savunuyorum. Rusya bayrağının ve marşının İtalya'daki oyunlarda geri dönmesi önemli bir adımdı ve bu kararı memnuniyetle karşıladım" dedi.'2028 Olimpiyatları adil ve kapsayıcı olmalı'ABD'nin ev sahipliği yapacağı 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na da değinen Özel Temsilci Zampolli, organizasyonun Rus sporcular da dahil katılım hakkına sahip herkes için açık, güvenli ve adil bir ortamda gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.İtalya'da düzenlenen Kış Paralimpik Oyunları'nda kendi bayrak ve marşlarıyla mücadele eden 6 kişilik Rus kafilesi 8 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak genel sıralamada ilk üçte yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/abdden-golge-filoya-esneme-sinyali-navlun-fiyatlarini-dusurmek-icin-yaptirimlar-gevsetilebilir-1109579080.html
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107077729_125:0:1116:743_1920x0_80_0_0_a358975e9f0459253ffca2aaffa64853.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, abd, rusya, paralimpik olimpiyatları, paralimpik, olimpiyat oyunları, rusya milli marşı, rusya bayrağı, rus sporcular
haberler, abd, rusya, paralimpik olimpiyatları, paralimpik, olimpiyat oyunları, rusya milli marşı, rusya bayrağı, rus sporcular

Trump'ın Özel Temsilcisi Zampolli: Rus sporculara bayrak ve marş hakkının yeniden tanınması önemli bir adımdı

17:25 15.10.2026
© Sputnik / Владимир СергеевOlimpiyat bayrağı ve Rus bayrağı
Olimpiyat bayrağı ve Rus bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© Sputnik / Владимир Сергеев
Abone ol
ABD'li diplomat Zampolli, Rus paralimpik sporcuların ulusal sembolleriyle yarışlara dönmesinin kritik bir adım olduğunu belirterek 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın da Rusya dahil tüm ülkelere açık olması gerektiğini söyledi.
Beyaz Saray Global Ortaklıklar Özel Temsilcisi Paolo Zampolli, sporculara yönelik kısıtlamaların sonsuz bir siyasi araca dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

Rus basınına verdiği demeçte İtalya'daki Kış Paralimpik Oyunları'nda Rus sporcuların kendi bayrağı ve milli marşıyla yer almasını olumlu bir gelişme olarak niteleyen Zampolli, "Sporcuların durumunun belirsiz bir siyasi müzakere malzemesi yapılmamasını savunuyorum. Rusya bayrağının ve marşının İtalya'daki oyunlarda geri dönmesi önemli bir adımdı ve bu kararı memnuniyetle karşıladım" dedi.

'2028 Olimpiyatları adil ve kapsayıcı olmalı'

ABD'nin ev sahipliği yapacağı 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na da değinen Özel Temsilci Zampolli, organizasyonun Rus sporcular da dahil katılım hakkına sahip herkes için açık, güvenli ve adil bir ortamda gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

İtalya'da düzenlenen Kış Paralimpik Oyunları'nda kendi bayrak ve marşlarıyla mücadele eden 6 kişilik Rus kafilesi 8 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak genel sıralamada ilk üçte yer almıştı.
Tanker - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
ABD'den gölge filoya esneme sinyali: 'Navlun fiyatlarını düşürmek için yaptırımlar gevşetilebilir'
16:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала