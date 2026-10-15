https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/trumpin-ozel-temsilcisi-zampolli-rus-sporculara-bayrak-ve-mars-hakkinin-yeniden-taninmasi-onemli-1109580104.html
Trump'ın Özel Temsilcisi Zampolli: Rus sporculara bayrak ve marş hakkının yeniden tanınması önemli bir adımdı
Trump'ın Özel Temsilcisi Zampolli: Rus sporculara bayrak ve marş hakkının yeniden tanınması önemli bir adımdı
Sputnik Türkiye
ABD'li diplomat Zampolli, Rus paralimpik sporcuların ulusal sembolleriyle yarışlara dönmesinin kritik bir adım olduğunu belirterek 2028 Los Angeles... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T17:25+0300
2026-10-15T17:25+0300
2026-10-15T17:25+0300
spor
haberler
abd
rusya
paralimpik olimpiyatları
paralimpik
olimpiyat oyunları
rusya milli marşı
rusya bayrağı
rus sporcular
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107077729_0:23:1239:720_1920x0_80_0_0_9299823c3563e26dedf7deac26258b75.png
Beyaz Saray Global Ortaklıklar Özel Temsilcisi Paolo Zampolli, sporculara yönelik kısıtlamaların sonsuz bir siyasi araca dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.Rus basınına verdiği demeçte İtalya'daki Kış Paralimpik Oyunları'nda Rus sporcuların kendi bayrağı ve milli marşıyla yer almasını olumlu bir gelişme olarak niteleyen Zampolli, "Sporcuların durumunun belirsiz bir siyasi müzakere malzemesi yapılmamasını savunuyorum. Rusya bayrağının ve marşının İtalya'daki oyunlarda geri dönmesi önemli bir adımdı ve bu kararı memnuniyetle karşıladım" dedi.'2028 Olimpiyatları adil ve kapsayıcı olmalı'ABD'nin ev sahipliği yapacağı 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na da değinen Özel Temsilci Zampolli, organizasyonun Rus sporcular da dahil katılım hakkına sahip herkes için açık, güvenli ve adil bir ortamda gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.İtalya'da düzenlenen Kış Paralimpik Oyunları'nda kendi bayrak ve marşlarıyla mücadele eden 6 kişilik Rus kafilesi 8 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak genel sıralamada ilk üçte yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/abdden-golge-filoya-esneme-sinyali-navlun-fiyatlarini-dusurmek-icin-yaptirimlar-gevsetilebilir-1109579080.html
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107077729_125:0:1116:743_1920x0_80_0_0_a358975e9f0459253ffca2aaffa64853.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, abd, rusya, paralimpik olimpiyatları, paralimpik, olimpiyat oyunları, rusya milli marşı, rusya bayrağı, rus sporcular
haberler, abd, rusya, paralimpik olimpiyatları, paralimpik, olimpiyat oyunları, rusya milli marşı, rusya bayrağı, rus sporcular
Trump'ın Özel Temsilcisi Zampolli: Rus sporculara bayrak ve marş hakkının yeniden tanınması önemli bir adımdı
ABD'li diplomat Zampolli, Rus paralimpik sporcuların ulusal sembolleriyle yarışlara dönmesinin kritik bir adım olduğunu belirterek 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın da Rusya dahil tüm ülkelere açık olması gerektiğini söyledi.
Beyaz Saray Global Ortaklıklar Özel Temsilcisi Paolo Zampolli, sporculara yönelik kısıtlamaların sonsuz bir siyasi araca dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.
Rus basınına verdiği demeçte İtalya'daki Kış Paralimpik Oyunları'nda Rus sporcuların kendi bayrağı ve milli marşıyla yer almasını olumlu bir gelişme olarak niteleyen Zampolli, "Sporcuların durumunun belirsiz bir siyasi müzakere malzemesi yapılmamasını savunuyorum. Rusya bayrağının ve marşının İtalya'daki oyunlarda geri dönmesi önemli bir adımdı ve bu kararı memnuniyetle karşıladım" dedi.
'2028 Olimpiyatları adil ve kapsayıcı olmalı'
ABD'nin ev sahipliği yapacağı 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na da değinen Özel Temsilci Zampolli, organizasyonun Rus sporcular da dahil katılım hakkına sahip herkes için açık, güvenli ve adil bir ortamda gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.
İtalya'da düzenlenen Kış Paralimpik Oyunları'nda kendi bayrak ve marşlarıyla mücadele eden 6 kişilik Rus kafilesi 8 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak genel sıralamada ilk üçte yer almıştı.