https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/abdden-golge-filoya-esneme-sinyali-navlun-fiyatlarini-dusurmek-icin-yaptirimlar-gevsetilebilir-1109579080.html

ABD'den gölge filoya esneme sinyali: 'Navlun fiyatlarını düşürmek için yaptırımlar gevşetilebilir'

ABD'den gölge filoya esneme sinyali: 'Navlun fiyatlarını düşürmek için yaptırımlar gevşetilebilir'

Sputnik Türkiye

Washington yönetiminin, rekor seviyeye ulaşan küresel deniz taşımacılığı maliyetlerini düşürmek amacıyla Rusya, İran ve Venezuela petrolünü taşıyan 'gölge... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T16:31+0300

2026-10-15T16:31+0300

2026-10-15T16:31+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

washington

rusya

gölge

filo

petrol tankeri

petrol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/08/1064329255_0:124:1200:799_1920x0_80_0_0_ebf9f1cf011f4af7c1d8d61f726e8ee9.jpg

ABD basınında Washington'dan yetkililere dayandırılan habere göre, Başkan Donald Trump yönetimi küresel deniz taşımacılığında yaşanan yüksek navlun krizini aşmak için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.Bu kapsamda, geçmişte yaptırım listesine alınan gölge filo tankerlerinin yaptırım dışındaki petrol ve petrol ürünlerini taşımasına izin verilmesi tartışılıyor.'Hazine Bakanlığı onayı şart koşulacak'Plana göre ana hedefin, Basra Körfezi'nden yapılan ham petrol ve işlenmiş petrol ürünleri sevkiyat hacmini artırarak piyasayı rahatlatmak olduğu belirtiliyor.Kısıtlamalardan muaf tutulmak ve yaptırımlı tankerleri kullanmak isteyen denizcilik şirketlerinin ise ABD Hazine Bakanlığı'ndan özel izin alması gerekecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/elon-musk-net-konustu-zelenskiyin-istifa-etme-zamani-geldi-1109575678.html

washington

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, washington, rusya, gölge, filo, petrol tankeri, petrol