https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/abdden-golge-filoya-esneme-sinyali-navlun-fiyatlarini-dusurmek-icin-yaptirimlar-gevsetilebilir-1109579080.html
ABD'den gölge filoya esneme sinyali: 'Navlun fiyatlarını düşürmek için yaptırımlar gevşetilebilir'
ABD'den gölge filoya esneme sinyali: 'Navlun fiyatlarını düşürmek için yaptırımlar gevşetilebilir'
Sputnik Türkiye
Washington yönetiminin, rekor seviyeye ulaşan küresel deniz taşımacılığı maliyetlerini düşürmek amacıyla Rusya, İran ve Venezuela petrolünü taşıyan 'gölge... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T16:31+0300
2026-10-15T16:31+0300
2026-10-15T16:31+0300
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petrol
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ABD basınında Washington'dan yetkililere dayandırılan habere göre, Başkan Donald Trump yönetimi küresel deniz taşımacılığında yaşanan yüksek navlun krizini aşmak için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.Bu kapsamda, geçmişte yaptırım listesine alınan gölge filo tankerlerinin yaptırım dışındaki petrol ve petrol ürünlerini taşımasına izin verilmesi tartışılıyor.'Hazine Bakanlığı onayı şart koşulacak'Plana göre ana hedefin, Basra Körfezi'nden yapılan ham petrol ve işlenmiş petrol ürünleri sevkiyat hacmini artırarak piyasayı rahatlatmak olduğu belirtiliyor.Kısıtlamalardan muaf tutulmak ve yaptırımlı tankerleri kullanmak isteyen denizcilik şirketlerinin ise ABD Hazine Bakanlığı'ndan özel izin alması gerekecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/elon-musk-net-konustu-zelenskiyin-istifa-etme-zamani-geldi-1109575678.html
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abd, donald trump, washington, rusya, gölge, filo, petrol tankeri, petrol
abd, donald trump, washington, rusya, gölge, filo, petrol tankeri, petrol
ABD'den gölge filoya esneme sinyali: 'Navlun fiyatlarını düşürmek için yaptırımlar gevşetilebilir'
Washington yönetiminin, rekor seviyeye ulaşan küresel deniz taşımacılığı maliyetlerini düşürmek amacıyla Rusya, İran ve Venezuela petrolünü taşıyan 'gölge filo' gemilerine yönelik kısıtlamaları hafifletmeyi değerlendirdiği ifade edildi.
ABD basınında Washington'dan yetkililere dayandırılan habere göre, Başkan Donald Trump yönetimi küresel deniz taşımacılığında yaşanan yüksek navlun krizini aşmak için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.
Bu kapsamda, geçmişte yaptırım listesine alınan gölge filo tankerlerinin yaptırım dışındaki petrol ve petrol ürünlerini taşımasına izin verilmesi tartışılıyor.
'Hazine Bakanlığı onayı şart koşulacak'
Plana göre ana hedefin, Basra Körfezi'nden yapılan ham petrol ve işlenmiş petrol ürünleri sevkiyat hacmini artırarak piyasayı rahatlatmak olduğu belirtiliyor.
Kısıtlamalardan muaf tutulmak ve yaptırımlı tankerleri kullanmak isteyen denizcilik şirketlerinin ise ABD Hazine Bakanlığı'ndan özel izin alması gerekecek.