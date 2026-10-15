https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/trafik-denetiminde-otomobilini-birakip-kacti-drone-ile-yakalandi-1109583410.html

Trafik denetiminde otomobilini bırakıp kaçtı, drone ile yakalandı

Trafik denetiminde otomobilini bırakıp kaçtı, drone ile yakalandı

Sputnik Türkiye

Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasından kaçan ehliyetsiz sürücü, havadan takip edilerek yakalandı; sürücü ve araç sahibine toplam 80 bin lira idari... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T20:16+0300

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trafik cezaları

trafik kontrolü

türki̇ye

kırıkkale

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Kırıkkale'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Millet Bulvarı üzerinde insansız hava aracı (drone) destekli bir trafik denetimi gerçekleştirildiDenetim levhasını gören bir sürücü aracını durdurarak yaya olarak uzaklaşmaya çalıştı. Bu esnada araçtaki yolcu sürücü koltuğuna geçti. Havadan yapılan takip ve yönlendirmeler neticesinde yakalanan sürücünün sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Olayın ardından sürücüye ve araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası kesildi.Trafik denetimlerinde drone denetimiPolis ve Jandarma trafik ekiplerinin sahada ceza keserken kullandığı sistem, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Trafik kurallarına uymayanlara ait tescil plakalarına ceza tutanağı düzenlenmesi" maddesine dayanmaktadır. Dronelar bu süreçte kural ihlalini (emniyet kemeri, kırmızı ışık, cep telefonu vb.) hukuki olarak kanıtlayan "kameralı tespit cihazı" olarak kabul edilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-hgs-odemelerinde-yeni-donem-basladi-1109571164.html

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trafik cezaları, trafik kontrolü, kırıkkale