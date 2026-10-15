https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-hgs-odemelerinde-yeni-donem-basladi-1109571164.html

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: HGS ödemelerinde yeni dönem başladı

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: HGS ödemelerinde yeni dönem başladı

Sputnik Türkiye

HGS ihlalli geçiş ödemelerinde sistem değişti. Artık yalnızca plaka girerek başka bir aracın borcunu sorgulayıp ödemek mümkün değil. HGS değişikliğiyle... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T13:33+0300

2026-10-15T13:33+0300

2026-10-15T13:33+0300

türki̇ye

hgs

hızlı geçiş sistemi (hgs)

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Araç sahibi olan herkesi ilgilendiren Hızlı Geçiş Sistemi'nde değişiklik yapıldı. Uzun yıllardır aynı sistemi kullanan HGS'nin kaçak geçişler için oluşturduğu ödeme ekranı değişti.NTV'nin haberine göre, bundan sonraki süreçte kendi aracı dışında başkasının aracının plakasını sorgulayarak ödeme yapılmasının önüne geçildi.Eskiden istenilen plaka girildiğinde geçiş ihlali varsa ödeme yapılıyordu. Yeni sistemde e-Devlet'e yönlendirerek giriş yapılarak kaçak geçişin olup olmadığı öğreniliyor.HGS ödeme sayfasına ulaşmak zorlaştıÖdeme sayfasına ulaşmak için 9 adımda işlem yapmanız gerekiyor.Tarayıcı üzerinden e-Devlet'e giriş yapılıyor, arama kısmına "Araçlarım" yazılıyor ve gelen listeden ilgili araç seçiliyor."Geçiş" sekmesi altında otoyol geçiş bilgileri görüntüleniyor. İhlalli geçişiniz varsa borç listesi sıralanıyor.İlgili borç kısmında "Ödeme yap" sekmesi tıklanarak ödeme adımına geçiliyor. Sonrasında kartla ödeme yaparak işlem tamamlanıyor.HGS ödemesi e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyorÖdeme yapılacak kısım e-Devlet'in mobil uygulamasında bulunmuyor, şu an için sadece web tarayıcısı üzerinden e-Devlet'e giriş yapılarak ihlalli geçişler ödenebiliyor.Başkasının aracını alıp HGS'den geçenler elden ödeme yapacakBir arkadaşının aracını emanet alıp HGS gişesinden geçen kişiler eğer aracın HGS'sinde bakiye yoksa, araç sahibinden HGS'nin ne kadar tuttuğunu öğrenip elden ücret ödemesi yapması gerekecek.

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hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs)