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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/fenerbahce-aston-villaya-6-0-yenildi-1109551483.html
Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6-0 yenildi
Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6-0 yenildi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya 6-0 yenildi. 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T00:01+0300
2026-10-15T00:16+0300
spor
fenerbahçe
aston villa
uefa
maç
maç yayını
tarihi maç
uefa şampiyonlar ligi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa'ya konuk oldu.Villa Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 12. dakikada Manzambi'nin golüyle öne geçti. Aston Villa, 31 ve 39. dakikalarda Jackson'ın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren İngiliz ekibi, 68. dakikada Barkley'nin penaltı golüyle farkı 4'e çıkardı. 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Barkley skoru 5-0'a getirirken, 90. dakikada Abraham takımının 6. golünü bularak maçın sonucunu belirledi.İsmail Kartal'a istifa çağrısıAston Villa'nın farkı açmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar, 78. dakikada İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. Sarı-lacivertli tribünlerden deneyimli teknik adama yönelik tepkiler yükseldi.Bu sezon ilk kez 6 gol yediFenerbahçe, Aston Villa karşılaşmasına kadar çıktığı 14 resmi maçta kalesinde en fazla 2 gol görmüştü. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi karşısında 6 gol yiyerek bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 2'den fazla gol gördü.Yaklaşık 3 yıl sonra Avrupa'da farklı yenilgiFenerbahçe, yaklaşık 3 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında farklı bir mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, 30 Kasım 2023'te İsmail Kartal yönetiminde deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 yenilmişti. İngiltere'de Aston Villa karşısında alınan 6-0'lık sonuç, bu mağlubiyeti yeniden gündeme getirdi.Aston Villa karşısında 4 maçta 4 yenilgiFenerbahçe, Aston Villa ile oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kaybetti. İki ekip, 1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda karşılaşmış, İngiliz temsilcisi ilk maçı 4-0, rövanşı ise 2-0 kazanmıştı.Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de oynanan mücadeleyi de 1-0 kazanan Aston Villa, son karşılaşmadan 6-0 galip ayrılarak Fenerbahçe karşısındaki galibiyet serisini sürdürdü.İsmail Yüksek'in hataları pahalıya mal olduFenerbahçe'de İsmail Yüksek'in ilk yarıda yaptığı top kayıpları, Aston Villa'nın gollerinde etkili oldu. İngiliz ekibinin ilk yarıda bulduğu 3 golün 2'si, İsmail Yüksek'in top kayıplarının ardından geldi.Milli futbolcu, Aston Villa'nın penaltıdan bulduğu dördüncü golde de penaltıya neden olan müdahaleyi yaptı.İsmail Kartal'dan üç değişiklikAston Villa'nın 68. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 4-0'a getirmesinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 69. dakikada üç oyuncu değişikliğine gitti.Greenwood'un yerine Nene, Muric'in yerine Lukaku, İsmail Yüksek'in yerine ise Bartuğ Elmaz oyuna dahil oldu.Oğuz Aydın direğe takıldıFenerbahçe'nin ilk yarıdaki etkili isimlerinden Oğuz Aydın, 34. dakikada gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahasına giren milli futbolcunun şutu üst direkten oyun alanının dışına çıktı.Greenwood'a tribünlerden tepkiFenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Aston Villa deplasmanında ev sahibi takım taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı. Greenwood, topu her ayağına aldığında tribünlerden yükselen ıslıklarla protesto edildi.
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fenerbahçe, aston villa, uefa, maç, maç yayını, tarihi maç, uefa şampiyonlar ligi
fenerbahçe, aston villa, uefa, maç, maç yayını, tarihi maç, uefa şampiyonlar ligi

Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6-0 yenildi

00:01 15.10.2026 (güncellendi: 00:16 15.10.2026)
© AA / Raşid Necati AslımFenerbahçe, Aston Villa'ya 6-0 yenildi.
Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6-0 yenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© AA / Raşid Necati Aslım
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya 6-0 yenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa'ya konuk oldu.
Villa Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 12. dakikada Manzambi'nin golüyle öne geçti. Aston Villa, 31 ve 39. dakikalarda Jackson'ın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren İngiliz ekibi, 68. dakikada Barkley'nin penaltı golüyle farkı 4'e çıkardı. 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Barkley skoru 5-0'a getirirken, 90. dakikada Abraham takımının 6. golünü bularak maçın sonucunu belirledi.

İsmail Kartal'a istifa çağrısı

Aston Villa'nın farkı açmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar, 78. dakikada İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. Sarı-lacivertli tribünlerden deneyimli teknik adama yönelik tepkiler yükseldi.

Bu sezon ilk kez 6 gol yedi

Fenerbahçe, Aston Villa karşılaşmasına kadar çıktığı 14 resmi maçta kalesinde en fazla 2 gol görmüştü. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi karşısında 6 gol yiyerek bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 2'den fazla gol gördü.

Yaklaşık 3 yıl sonra Avrupa'da farklı yenilgi

Fenerbahçe, yaklaşık 3 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında farklı bir mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, 30 Kasım 2023'te İsmail Kartal yönetiminde deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 yenilmişti. İngiltere'de Aston Villa karşısında alınan 6-0'lık sonuç, bu mağlubiyeti yeniden gündeme getirdi.

Aston Villa karşısında 4 maçta 4 yenilgi

Fenerbahçe, Aston Villa ile oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kaybetti. İki ekip, 1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda karşılaşmış, İngiliz temsilcisi ilk maçı 4-0, rövanşı ise 2-0 kazanmıştı.
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de oynanan mücadeleyi de 1-0 kazanan Aston Villa, son karşılaşmadan 6-0 galip ayrılarak Fenerbahçe karşısındaki galibiyet serisini sürdürdü.

İsmail Yüksek'in hataları pahalıya mal oldu

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in ilk yarıda yaptığı top kayıpları, Aston Villa'nın gollerinde etkili oldu. İngiliz ekibinin ilk yarıda bulduğu 3 golün 2'si, İsmail Yüksek'in top kayıplarının ardından geldi.
Milli futbolcu, Aston Villa'nın penaltıdan bulduğu dördüncü golde de penaltıya neden olan müdahaleyi yaptı.

İsmail Kartal'dan üç değişiklik

Aston Villa'nın 68. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 4-0'a getirmesinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 69. dakikada üç oyuncu değişikliğine gitti.
Greenwood'un yerine Nene, Muric'in yerine Lukaku, İsmail Yüksek'in yerine ise Bartuğ Elmaz oyuna dahil oldu.

Oğuz Aydın direğe takıldı

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki etkili isimlerinden Oğuz Aydın, 34. dakikada gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahasına giren milli futbolcunun şutu üst direkten oyun alanının dışına çıktı.

Greenwood'a tribünlerden tepki

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Aston Villa deplasmanında ev sahibi takım taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı. Greenwood, topu her ayağına aldığında tribünlerden yükselen ıslıklarla protesto edildi.
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