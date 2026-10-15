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Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında Cihan Aydın düdük çalacak. 15.10.2026, Sputnik Türkiye
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2026-10-15T14:18+0300
spor
hakem
türkiye futbol federasyonu (tff)
trabzonspor
i̇stanbul
cihan aydın
beşiktaş
fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı haftanın önemli maçında Cihan Aydın düdük çalacak.Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:Yarın:20.00 Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik17 Ekim Cumartesi:13.30 Erzurumspor FK-Eyüpspor: Erdem Mertoğlu16.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses16.00 Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay18 Ekim Pazar:13.30 Kasımpaşa-Samsunspor: Fatih Tokail16.00 Kocaelispor-Göztepe: Alper Akarsu19.00 İstanbul Başakşehir-Gaziantep FK: Alpaslan Şen19 Ekim Pazartesi:20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Cihan Aydın
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hakem, türkiye futbol federasyonu (tff), trabzonspor, i̇stanbul, cihan aydın, beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray
hakem, türkiye futbol federasyonu (tff), trabzonspor, i̇stanbul, cihan aydın, beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray

Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

14:17 15.10.2026 (güncellendi: 14:18 15.10.2026)
© AAHakem
Hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© AA
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Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında Cihan Aydın düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı haftanın önemli maçında Cihan Aydın düdük çalacak.
Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik

17 Ekim Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Eyüpspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün
19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay

18 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Samsunspor: Fatih Tokail
16.00 Kocaelispor-Göztepe: Alper Akarsu
19.00 İstanbul Başakşehir-Gaziantep FK: Alpaslan Şen

19 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Cihan Aydın
Hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
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Eski hakem Anthony Taylor ve ekibi atamaları yaptı: Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
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