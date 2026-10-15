https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/trabzonspor-besiktas-macinin-hakemi-belli-oldu-1109572281.html
Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında Cihan Aydın düdük çalacak. 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T14:17+0300
2026-10-15T14:17+0300
2026-10-15T14:18+0300
spor
hakem
türkiye futbol federasyonu (tff)
trabzonspor
i̇stanbul
cihan aydın
beşiktaş
fenerbahçe
galatasaray
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Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı haftanın önemli maçında Cihan Aydın düdük çalacak.Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:Yarın:20.00 Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik17 Ekim Cumartesi:13.30 Erzurumspor FK-Eyüpspor: Erdem Mertoğlu16.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses16.00 Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay18 Ekim Pazar:13.30 Kasımpaşa-Samsunspor: Fatih Tokail16.00 Kocaelispor-Göztepe: Alper Akarsu19.00 İstanbul Başakşehir-Gaziantep FK: Alpaslan Şen19 Ekim Pazartesi:20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Cihan Aydın
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hakem, türkiye futbol federasyonu (tff), trabzonspor, i̇stanbul, cihan aydın, beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray
hakem, türkiye futbol federasyonu (tff), trabzonspor, i̇stanbul, cihan aydın, beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray
Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
14:17 15.10.2026 (güncellendi: 14:18 15.10.2026)
Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında Cihan Aydın düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı haftanın önemli maçında Cihan Aydın düdük çalacak.
Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
20.00 Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik
13.30 Erzurumspor FK-Eyüpspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün
19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay
13.30 Kasımpaşa-Samsunspor: Fatih Tokail
16.00 Kocaelispor-Göztepe: Alper Akarsu
19.00 İstanbul Başakşehir-Gaziantep FK: Alpaslan Şen
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Cihan Aydın